Valero Texas Open purse payout: Bye, Mondays; hello, millions

Here is the complete FedExCup points and purse breakdown for winner Corey Conners and the rest of the players who made the cut at the 2019 Valero Texas Open:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Corey Conners 500.00 1,350,000.00 2 Charley Hoffman 300.00 810,000.00 3 Ryan Moore 190.00 510,000.00 T4 Si Woo Kim 122.50 330,000.00 T4 Brian Stuard 122.50 330,000.00 6 Kevin Streelman 100.00 270,000.00 T7 Byeong Hun An 75.00 203,035.72 T7 Jason Kokrak 75.00 203,035.72 T7 Graeme McDowell 75.00 203,035.72 T7 Scott Brown 75.00 203,035.71 T7 Matt Kuchar 75.00 203,035.71 T7 Danny Lee 75.00 203,035.71 T7 Adam Schenk 75.00 203,035.71 T14 Zack Fischer - 135,000.00 T14 Lucas Glover 55.00 135,000.00 T14 Kyoung-Hoon Lee 55.00 135,000.00 T17 Rickie Fowler 49.00 112,500.00 T17 Hank Lebioda 49.00 112,500.00 T17 Cameron Tringale 49.00 112,500.00 T20 Wyndham Clark 43.00 90,500.00 T20 Sungjae Im 43.00 90,500.00 T20 Scottie Scheffler - 90,500.00 T23 Jim Furyk 34.07 63,214.29 T23 Fabián Gómez 34.07 63,214.29 T23 Scott Stallings 34.07 63,214.29 T23 Harold Varner III 34.07 63,214.29 T23 Sam Burns 34.07 63,214.28 T23 Peter Malnati 34.07 63,214.28 T23 José de Jesús Rodríguez 34.07 63,214.28 T30 Aaron Baddeley 24.33 45,562.50 T30 Jonas Blixt 24.33 45,562.50 T30 Matt Jones 24.33 45,562.50 T30 Jordan Spieth 24.33 45,562.50 T30 Jhonattan Vegas 24.33 45,562.50 T30 Jimmy Walker 24.33 45,562.50 T36 Beau Hossler 17.50 34,562.50 T36 Martin Laird 17.50 34,562.50 T36 Andrew Putnam 17.50 34,562.50 T36 Rory Sabbatini 17.50 34,562.50 T36 Ollie Schniederjans 17.50 34,562.50 T36 Kristoffer Ventura - 34,562.50 T42 Abraham Ancer 10.55 23,040.00 T42 Dylan Frittelli 10.55 23,040.00 T42 Max Homa 10.55 23,040.00 T42 Mackenzie Hughes 10.55 23,040.00 T42 Sung Kang 10.55 23,040.00 T42 Martin Kaymer 10.55 23,040.00 T42 Sam Ryder 10.55 23,040.00 T42 Sam Saunders 10.55 23,040.00 T42 Brendan Steele 10.55 23,040.00 T42 Adam Svensson 10.55 23,040.00 T52 Russell Henley 6.56 17,490.00 T52 Kyle Jones 6.56 17,490.00 T52 Haotong Li - 17,490.00 T52 Kyle Stanley 6.56 17,490.00 T52 Nick Taylor 6.56 17,490.00 T57 Ryan Armour 5.30 16,725.00 T57 Roberto Díaz 5.30 16,725.00 T57 Ernie Els 5.30 16,725.00 T57 Josh Teater 5.30 16,725.00 T61 Tony Finau 4.70 16,275.00 T61 Richy Werenski 4.70 16,275.00 T63 Jim Knous 4.20 15,900.00 T63 Joost Luiten - 15,900.00 T63 Robert Streb 4.20 15,900.00 66 Martin Trainer 3.80 15,600.00 T67 Morgan Hoffmann 3.50 15,375.00 T67 J.T. Poston 3.50 15,375.00 T69 K.J. Choi 3.10 15,075.00 T69 Joel Dahmen 3.10 15,075.00 T71 Padraig Harrington 2.70 14,550.00 T71 J.B. Holmes 2.70 14,550.00 T71 Hunter Mahan 2.70 14,550.00 T71 Chip McDaniel - 14,550.00 T71 Vaughn Taylor 2.70 14,550.00 76 Trey Mullinax 2.40 14,100.00 T77 Anders Albertson 2.20 13,800.00 T77 Brian Gay 2.20 13,800.00 T77 Ted Potter, Jr. 2.20 13,800.00 80 Curtis Luck 2.00 13,500.00