Here is the complete FedExCup points and purse breakdown for winners Ryan Palmer and Jon Rahm and the rest of the players who made the cut at the 2019 Zurich Classic of New Orleans. Money and points represent what each player earned.

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Jon Rahm/Ryan Palmer 400.00 1,051,200.00 2 Sergio Garcia/Tommy Fleetwood 162.50 423,400.00 T3 Brian Gay/Rory Sabbatini 96.25 256,412.50 T3 Kyoung-Hoon Lee/Matt Every 96.25 256,412.50 T5 Hank Lebioda/Curtis Luck 64.37 163,337.50 T5 Seamus Power/David Hearn 64.37 163,337.50 T5 Roberto Castro/Cameron Tringale 64.37 163,337.50 T5 Kevin Kisner/Scott Brown 64.37 163,337.50 T9 Peter Malnati/Billy Hurley III 44.00 92,345.00 T9 Martin Laird/Nick Taylor 44.00 92,345.00 T9 Nick Watney/Charley Hoffman 44.00 92,345.00 T9 Ian Poulter/Sam Horsfield 44.00 / - 92,345.00 T13 Kevin Tway/Kelly Kraft 28.75 51,136.50 T13 Billy Horschel/Scott Piercy 28.75 51,136.50 T13 Alex Cejka/Alex Prugh 28.75 51,136.50 T13 Scott Stallings/Trey Mullinax 28.75 51,136.50 T13 Adam Hadwin/Jim Knous 28.75 51,136.50 T18 Joel Dahmen/Brandon Harkins 17.50 33,716.87 T18 Chez Reavie/Lucas Glover 17.50 33,716.87 T18 Russell Henley/Ryan Blaum 17.50 33,716.87 T18 Henrik Stenson/Graeme McDowell 17.50 33,716.87 T22 Troy Merritt/Robert Streb 8.45 19,609.62 T22 Chris Stroud/Jason Kokrak 8.45 19,609.62 T22 Austin Cook/Andrew Landry 8.45 19,609.62 T22 Russell Knox/Brian Stuard 8.45 19,609.62 T22 J.T. Poston/Stephan Jaeger 8.45 19,609.62 T22 Shubhankar Sharma/Anirban Lahiri - 19,609.62 T22 Brooks Koepka/Chase Koepka 8.45 / - 19,609.62 T22 J.J. Spaun/Matt Jones 8.45 19,609.62 T30 Corey Conners/Mackenzie Hughes 4.90 15,987.00 T30 Shawn Stefani/Bill Haas 4.90 15,987.00 T32 Julián Etulain/Andres Romero 4.10 15,403.00 T32 Justin Harding/Branden Grace - 15,403.00 T34 Bubba Watson/J.B. Holmes 3.30 14,819.00 T34 Tom Hoge/J.J. Henry 3.30 14,819.00 36 Keegan Bradley/Jon Curran 2.85 / - 14,381.00 T37 Whee Kim/Sungjae Im 2.45 13,797.00 T37 Denny McCarthy/Roberto Díaz 2.45 13,797.00 T37 Cody Gribble/Joey Garber 2.45 13,797.00