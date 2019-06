PEBBLE BEACH, Calif. – The U.S. Open has reached the halfway point, but there are still plenty of fireworks ahead this weekend at Pebble Beach. Here’s a look at the third-round tee times, as Gary Woodland starts the day with a two-shot lead over Justin Rose in search of his first career major title (all times ET):

10:36 a.m.: Justin Walters

10:47 a.m.: Rhys Enoch, Patrick Reed

10:58 a.m.: Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton

11:09 a.m.: Shane Lowry, Martin Kaymer

11:20 a.m.: Kyle Stanley, Nick Taylor

11:31 a.m.: Adri Arnaus, Tom Hoge

11:42 a.m.: Clement Sordet, Erik van Rooyen

11:53 a.m.: Bernd Wiesberger, Alex Prugh

12:04 p.m.: Andrew Putnam, Patrick Cantlay

12:15 p.m.: Brandt Snedeker, Rafa Cabrera-Bello

12:26 p.m.: Michael Thorbjornsen (a), Chip McDaniel

12:37 p.m.: Brian Stuard, Marcus Kinhult

12:48 p.m.: Collin Morikawa, Andy Pope

12:59 p.m.: Cameron Smith, Jason Day

1:10 p.m.: Rickie Fowler, Bryson DeChambeau

1:21 p.m.: Kevin Kisner, Marc Leishman

1:32 p.m.: Billy Horschel, Billy Hurley III

1:43 p.m.: Daniel Berger, Rory Sabbatini

1:54 p.m.: Abraham Ancer, Hideki Matsuyama

2:05 p.m.: Danny Willett, Luke Donald

2:16 p.m.: Emilian Grillo, Chandler Eaton (a)

2:27 p.m.: Tiger Woods, Byeong-Hun An

2:38 p.m.: Viktor Hovland (a), Webb Simpson

2:49 p.m.: Paul Casey, Charles Howell III

3 p.m.: Charlie Danielson, Phil Mickelson

3:11 p.m.: Haotong Li, Jason Dufner

3:22 p.m.: Jordan Spieth, Nate Lashley

3:33 p.m.: Harris English, Brandon Wu (a)

3:44 p.m.: Dustin Johnson, Carlos Ortiz

3:55 p.m.: Sepp Straka, Matt Fitzpatrick

4:06 p.m.: Francesco Molinari, Jim Furyk

4:17 p.m.: Xander Schauffele, Sergio Garcia

4:28 p.m.: Graeme McDowell, Zach Johnson

4:39 p.m.: Jon Rahm, Scott Piercy

4:50 p.m.: Adam Scott, Henrik Stenson

5:01 p.m.: Matt Wallace, Brooks Koepka

5:12 p.m.: Matt Kuchar, Chesson Hadley

5:23 p.m.: Chez Reavie, Rory McIlroy

5:34 p.m.: Aaron Wise, Louis Oosthuizen

5:45 p.m.: Justin Rose, Gary Woodland