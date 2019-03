Here are the complete odds for the 2019 Valspar Championship at Innisbrook Resort, where Dustin Johnson is the favorite, according to WestGate Las Vegas SuperBook:

Player Odds Dustin Johnson 11/2 Jon Rahm 10/1 Jason Day 10/1 Sergio Garcia 16/1 Webb Simpson 18/1 Gary Woodland 20/1 Paul Casey 20/1 Patrick Reed 20/1 Henrik Stenson 30/1 Jim Furyk 30/1 Keegan Bradley 30/1 Louis Oosthuizen 30/1 Kevin Kisner 40/1 Lucas Glover 40/1 Jason Kokrak 40/1 Brandt Snedeker 40/1 Bubba Watson 40/1 Rafael Cabrera Bello 40/1 Tyrrell Hatton 50/1 Russell Knox 50/1 Adam Hadwin 50/1 Ryan Moore 50/1 Branden Grace 60/1 Sungjae Im 60/1 Zach Johnson 60/1 Charl Schwartzel 60/1 Ollie Schniederjans 80/1 J.T. Poston 80/1 Kevin Na 80/1 Michael Thompson 80/1 Brian Harman 100/1 Russell Henley 100/1 Beau Hossler 100/1 Bud Cauley 100/1 Chesson Hadley 100/1 Chez Reavie 100/1 Sung Kang 100/1 Joaquin Niemann 100/1 Steve Stricker 125/1 Graeme McDowell 125/1 Charley Hoffman 125/1 Joel Dahmen 125/1 Dylan Frittelli 125/1 Trey Mullinax 125/1 Wyndham Clark 125/1 Kevin Streelman 125/1 Roger Sloan 125/1 Chris Kirk 125/1 Nick Taylor 125/1 Austin Cook 150/1 Patrick Rodgers 150/1 Sam Burns 150/1 C.T. Pan 150/1 Danny Willett 150/1 Bill Haas 150/1 Brendan Steele 150/1 Kevin Tway 150/1 Sam Ryder 150/1 Adam Schenk 150/1 Brian Gay 150/1 Harold Varner III 150/1 Jason Dufner 150/1 Nick Watney 150/1 Patton Kizzire 150/1 Danny Lee 150/1 Rory Sabbatini 150/1 Harris English 150/1 Vaughn Taylor 150/1 Luke Donald 200/1 Stewart Cink 200/1 Matt Jones 200/1 Peter Uihlein 200/1 Cameron Davis 200/1 Chris Stroud 250/1 Hunter Mahan 250/1 Anirban Lahiri 250/1 Satoshi Kodaira 300/1 Austin Connelly 500/1 Michael Kim 500/1 Field 10/1