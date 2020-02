WGC-Mexico purse payout: Everyone gets paid, especially Patrick Reed

Patrick Reed earned his eighth PGA Tour victory and second WGC title at the WGC-Mexico Championship. Here's a look at earnings and FedExCup points in the no-cut event:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Patrick Reed 550.00 1,820,000.00 2 Bryson DeChambeau 315.00 1,150,000.00 T3 Jon Rahm 170.00 600,000.00 T3 Erik van Rooyen - 600,000.00 5 Rory McIlroy 115.00 430,000.00 T6 Tyrrell Hatton 96.33 320,666.67 T6 Hideki Matsuyama 96.33 320,666.67 T6 Justin Thomas 96.33 320,666.66 T9 Billy Horschel 80.50 237,500.00 T9 Kevin Na 80.50 237,500.00 11 Paul Casey 73.00 205,000.00 T12 Abraham Ancer 67.00 182,000.00 T12 Gary Woodland 67.00 182,000.00 T14 Sebastián Muñoz 60.50 160,000.00 T14 Xander Schauffele 60.50 160,000.00 T16 Rafa Cabrera Bello 56.00 143,500.00 T16 Carlos Ortiz 56.00 143,500.00 T18 Tommy Fleetwood 51.18 125,500.00 T18 Benjamin Hebert - 125,500.00 T18 Kevin Kisner 51.18 125,500.00 T18 Bubba Watson 51.18 125,500.00 T22 Matt Kuchar 43.20 105,500.00 T22 Cameron Smith 43.20 105,500.00 T22 Brandt Snedeker 43.20 105,500.00 T22 Lee Westwood - 105,500.00 T26 Zander Lombard - 90,000.00 T26 Scottie Scheffler 36.83 90,000.00 T26 Adam Scott 36.83 90,000.00 T29 Byeong Hun An 27.69 73,500.00 T29 Christiaan Bezuidenhout - 73,500.00 T29 Ryan Fox - 73,500.00 T29 Lanto Griffin 27.69 73,500.00 T29 Justin Harding - 73,500.00 T29 Sungjae Im 27.69 73,500.00 T29 Shane Lowry 27.69 73,500.00 T29 Chez Reavie 27.69 73,500.00 T37 Matthew Fitzpatrick 19.26 56,200.00 T37 Sergio Garcia 19.26 56,200.00 T37 Shaun Norris - 56,200.00 T37 Brendon Todd 19.26 56,200.00 T37 Bernd Wiesberger - 56,200.00 T42 Branden Grace 13.31 49,500.00 T42 Marc Leishman 13.31 49,500.00 T42 Robert MacIntyre - 49,500.00 T42 Collin Morikawa 13.31 49,500.00 T42 Matthias Schwab - 49,500.00 T42 Danny Willett 13.31 49,500.00 T48 Dustin Johnson 10.48 45,500.00 T48 Zach Murray - 45,500.00 50 Corey Conners 9.63 44,000.00 T51 Jason Kokrak 8.78 42,500.00 T51 Louis Oosthuizen 8.78 42,500.00 T53 Charles Howell III 7.00 39,100.00 T53 Jazz Janewattananond - 39,100.00 T53 Kurt Kitayama - 39,100.00 T53 Francesco Molinari 7.00 39,100.00 T53 Victor Perez - 39,100.00 T58 Lucas Herbert - 36,500.00 T58 Jordan Spieth 5.89 36,500.00 T58 Matt Wallace 5.89 36,500.00 T61 Lucas Glover 5.21 35,000.00 T61 Shugo Imahira - 35,000.00 T61 Webb Simpson 5.21 35,000.00 64 Pablo Larrazabal - 34,000.00 65 Scott Hend - 33,750.00 66 Michael Lorenzo-Vera - 33,500.00 67 Jorge Campillo - 33,250.00 68 Ryo Ishikawa - 33,000.00 T69 Marcus Kinhult - 32,625.00 T69 Graeme McDowell 3.51 32,625.00 71 Sung Kang 3.28 32,250.00 72 Tae Hee Lee - 32,000.00