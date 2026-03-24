Texas Children’s Houston Open 2026: Second-round tee times, groupings and how to watch

  • Marisa Marcellino,
  • Marisa Marcellino
  
Published March 24, 2026 03:49 PM
Scheffler withdraws from Houston Open
March 24, 2026 01:11 PM
Scottie Scheffler withdrew from the Texas Children's Houston Open citing family reasons ahead of the birth of his second child.

The Texas Children’s Houston Open continues on Friday with second-round action, as Min Woo Lee seeks back-to-back titles at Memorial Park Golf course.

Check out the information below on how to watch the tournament live, as well as the tee times for Round 2.

How to watch Round 2 on Golf Channel:

Texas Children’s Houston Open second-round tee times:

TimeTeePlayers
8:20 AM
EDT		1

Brice Garnett

Mark Hubbard

Sam Ryder

8:20 AM
EDT		10

K.H. Lee

Denny McCarthy

Rico Hoey

8:31 AM
EDT		1

Peter Malnati

Adam Svensson

Eric Cole

8:31 AM
EDT		10

Will Zalatoris

Thorbjørn Olesen

Kevin Roy

8:42 AM
EDT		1

Emiliano Grillo

Seamus Power

Trey Mullinax

8:42 AM
EDT		10

Min Woo Lee

Tony Finau

Adam Scott

8:53 AM
EDT		1

Joe Highsmith

Taylor Pendrith

Matt Kuchar

8:53 AM
EDT		10

Jake Knapp

Brooks Koepka

Michael Thorbjornsen

9:04 AM
EDT		1

Adam Schenk

J.T. Poston

Aaron Rai

9:04 AM
EDT		10

Ricky Castillo

Sungjae Im

Pierceson Coody

9:15 AM
EDT		1

Steven Fisk

Davis Riley

Lucas Glover

9:15 AM
EDT		10

Harris English

Billy Horschel

Patrick Rodgers

9:26 AM
EDT		1

Karl Vilips

Davis Thompson

Gary Woodland

9:26 AM
EDT		10

Patton Kizzire

Alex Smalley

S.H. Kim

9:37 AM
EDT		1

Matt Wallace

Max McGreevy

Chandler Phillips

9:37 AM
EDT		10

Mackenzie Hughes

Charley Hoffman

Christiaan Bezuidenhout

9:48 AM
EDT		1

Kris Ventura

A.J. Ewart

Luke Clanton

9:48 AM
EDT		10

Rafael Campos

Austin Eckroat

Matti Schmid

9:59 AM
EDT		1

Adrien Dumont de Chassart

Marcelo Rozo

Cole Hammer

9:59 AM
EDT		10

Zecheng Dou

John Parry

Kensei Hirata

10:10 AM
EDT		1

David Ford

Zach Bauchou

Mason Howell
(a)

10:10 AM
EDT		10

Haotong Li

John VanDerLaan

Christo Lamprecht

10:21 AM
EDT		10

Chandler Blanchet

Neal Shipley

Gordon Sargent

1:20 PM
EDT		1

Vince Whaley

Danny Walker

Marco Penge

1:20 PM
EDT		10

Erik van Rooyen

Andrew Putnam

Bronson Burgoon

1:31 PM
EDT		1

Keith Mitchell

Max Greyserman

Nicolai Højgaard

1:31 PM
EDT		10

Nick Dunlap

Matthieu Pavon

Chad Ramey

1:42 PM
EDT		1

Shane Lowry

Wyndham Clark

Rickie Fowler

1:42 PM
EDT		10

Danny Willett

Sam Stevens

Doug Ghim

1:53 PM
EDT		1

Chris Gotterup

Jason Day

Sam Burns

1:53 PM
EDT		10

William Mouw

Brian Campbell

Chris Kirk

2:04 PM
EDT		1

Nico Echavarria

Ben Griffin

Stephan Jaeger

2:04 PM
EDT		10

Garrick Higgo

Jhonattan Vegas

Harry Hall

2:15 PM
EDT		1

Ryan Gerard

Sahith Theegala

Sudarshan Yellamaraju

2:15 PM
EDT		10

Kurt Kitayama

Aldrich Potgieter

Kevin Yu

2:26 PM
EDT		1

Tom Kim

Tom Hoge

Mac Meissner

2:26 PM
EDT		10

Michael Brennan

Ryan Fox

Aaron Wise

2:37 PM
EDT		1

David Lipsky

Rasmus Højgaard

Takumi Kanaya

2:37 PM
EDT		10

Dylan Wu

Hank Lebioda

Kristoffer Reitan

2:48 PM
EDT		1

Lee Hodges

Beau Hossler

Johnny Keefer

2:48 PM
EDT		10

Patrick Fishburn

Jimmy Stanger

Jeffrey Kang

2:59 PM
EDT		1

Jordan Smith

Adrien Saddier

Pontus Nyholm

2:59 PM
EDT		10

Alejandro Tosti

Isaiah Salinda

Dan Brown

3:10 PM
EDT		1

Jesper Svensson

Paul Waring

Davis Chatfield

3:10 PM
EDT		10

Jackson Suber

Rasmus Neergaard-Petersen

Casey Russell