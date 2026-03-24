Texas Children’s Houston Open 2026: Second-round tee times, groupings and how to watch
The Texas Children’s Houston Open continues on Friday with second-round action, as Min Woo Lee seeks back-to-back titles at Memorial Park Golf course.
Check out the information below on how to watch the tournament live, as well as the tee times for Round 2.
Texas Children’s Houston Open second-round tee times:
|Time
|Tee
|Players
|8:20 AM
EDT
|1
Brice Garnett
Mark Hubbard
Sam Ryder
|8:20 AM
EDT
|10
K.H. Lee
Denny McCarthy
Rico Hoey
|8:31 AM
EDT
|1
Peter Malnati
Adam Svensson
Eric Cole
|8:31 AM
EDT
|10
Will Zalatoris
Thorbjørn Olesen
Kevin Roy
|8:42 AM
EDT
|1
Emiliano Grillo
Seamus Power
Trey Mullinax
|8:42 AM
EDT
|10
Min Woo Lee
Tony Finau
Adam Scott
|8:53 AM
EDT
|1
Joe Highsmith
Taylor Pendrith
Matt Kuchar
|8:53 AM
EDT
|10
Jake Knapp
Brooks Koepka
Michael Thorbjornsen
|9:04 AM
EDT
|1
Adam Schenk
J.T. Poston
Aaron Rai
|9:04 AM
EDT
|10
Ricky Castillo
Sungjae Im
Pierceson Coody
|9:15 AM
EDT
|1
Steven Fisk
Davis Riley
Lucas Glover
|9:15 AM
EDT
|10
Harris English
Billy Horschel
Patrick Rodgers
|9:26 AM
EDT
|1
Karl Vilips
Davis Thompson
Gary Woodland
|9:26 AM
EDT
|10
Patton Kizzire
Alex Smalley
S.H. Kim
|9:37 AM
EDT
|1
Matt Wallace
Max McGreevy
Chandler Phillips
|9:37 AM
EDT
|10
Mackenzie Hughes
Charley Hoffman
Christiaan Bezuidenhout
|9:48 AM
EDT
|1
Kris Ventura
A.J. Ewart
Luke Clanton
|9:48 AM
EDT
|10
Rafael Campos
Austin Eckroat
Matti Schmid
|9:59 AM
EDT
|1
Adrien Dumont de Chassart
Marcelo Rozo
Cole Hammer
|9:59 AM
EDT
|10
Zecheng Dou
John Parry
Kensei Hirata
|10:10 AM
EDT
|1
David Ford
Zach Bauchou
Mason Howell
|10:10 AM
EDT
|10
Haotong Li
John VanDerLaan
Christo Lamprecht
|10:21 AM
EDT
|10
Chandler Blanchet
Neal Shipley
Gordon Sargent
|1:20 PM
EDT
|1
Vince Whaley
Danny Walker
Marco Penge
|1:20 PM
EDT
|10
Erik van Rooyen
Andrew Putnam
Bronson Burgoon
|1:31 PM
EDT
|1
Keith Mitchell
Max Greyserman
Nicolai Højgaard
|1:31 PM
EDT
|10
Nick Dunlap
Matthieu Pavon
Chad Ramey
|1:42 PM
EDT
|1
Shane Lowry
Wyndham Clark
Rickie Fowler
|1:42 PM
EDT
|10
Danny Willett
Sam Stevens
Doug Ghim
|1:53 PM
EDT
|1
Chris Gotterup
Jason Day
Sam Burns
|1:53 PM
EDT
|10
William Mouw
Brian Campbell
Chris Kirk
|2:04 PM
EDT
|1
Nico Echavarria
Ben Griffin
Stephan Jaeger
|2:04 PM
EDT
|10
Garrick Higgo
Jhonattan Vegas
Harry Hall
|2:15 PM
EDT
|1
Ryan Gerard
Sahith Theegala
Sudarshan Yellamaraju
|2:15 PM
EDT
|10
Kurt Kitayama
Aldrich Potgieter
Kevin Yu
|2:26 PM
EDT
|1
Tom Kim
Tom Hoge
Mac Meissner
|2:26 PM
EDT
|10
Michael Brennan
Ryan Fox
Aaron Wise
|2:37 PM
EDT
|1
David Lipsky
Rasmus Højgaard
Takumi Kanaya
|2:37 PM
EDT
|10
Dylan Wu
Hank Lebioda
Kristoffer Reitan
|2:48 PM
EDT
|1
Lee Hodges
Beau Hossler
Johnny Keefer
|2:48 PM
EDT
|10
Patrick Fishburn
Jimmy Stanger
Jeffrey Kang
|2:59 PM
EDT
|1
Jordan Smith
Adrien Saddier
Pontus Nyholm
|2:59 PM
EDT
|10
Alejandro Tosti
Isaiah Salinda
Dan Brown
|3:10 PM
EDT
|1
Jesper Svensson
Paul Waring
Davis Chatfield
|3:10 PM
EDT
|10
Jackson Suber
Rasmus Neergaard-Petersen
Casey Russell