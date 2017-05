U.S. Women's Open sectional qualifying results

U.S. Women's Open sectional qualifying is underway. Twenty-one 36-hole sectional qualifiers are being contested, with four international sites, in Japan, England, China and Korea.

The process is from May 22 to June 12. The U.S. Women's Open will be contested July 13-16 at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J.

(a) amateur

05/24/17

BRIGHTON, COLO. - RIVERDALE DUNES GOLF COURSE

Jennifer Kupcho (a) - DENVER, COLO. 138 Robyn Choi (a) - AUSTRALIA 139 A - Kelli Bowers - CHELAN, WASH. 140 A - Lucy Li (a) - REDWOOD SHORES, CALIF. 141

05/22/17

BUTLER, PA. - BUTLER COUNTRY CLUB

Bailey Tardy (a) - PEACHTREE CORNERS, GA. 140 Laura Gonzalez Escallon - BELGIUM 141 A - Selena Costabile(a) - CANADA 145 A - Rachel Rohanna - MARIANNA, PA. 145

05/22/17

GAMO-GUN, SHIGA PREF., JAPAN

Haruka Morita-Wanyaolu - JAPAN 136 Rumi Yoshiba - JAPAN 136 Tsai Pei-Ying - CHINESE TAIPEI 137 Fumika Kawagishi - JAPAN 139 A - Ayaka Watanabe - JAPAN 139 A - Hikari Kawamitsu - JAPAN 139

05/22/17

SCOTTSDALE, ARIZ. - THE COUNTRY CLUB AT DC RANCH