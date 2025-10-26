Skip navigation
AIRTIMES

NCAA EVENT
Date Time (ET) Tournament Network
Oct. 27 3-6PM East Lake Cup Golf Channel/NBC Sports App
Oct. 28 3-6PM East Lake Cup Golf Channel/NBC Sports App
Oct. 29 3-6PM East Lake Cup Golf Channel/NBC Sports App
LPGA EVENT
Date Time (ET) Tournament Network
Oct. 29 9:30PM-2:30AM Maybank Championship Golf Channel/NBC Sports App
Oct. 30 9:30PM-2:30AM Maybank Championship Golf Channel/NBC Sports App
Oct. 31 9:30PM-2:30AM Maybank Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 1 9:30PM-1:30AM Maybank Championship Golf Channel/NBC Sports App
HOTEL PLANNER TOUR EVENT
Date Time (ET) Tournament Network
Oct. 30 7AM-Noon Rolex Grand Final Golf Channel/NBC Sports App
Oct. 31 7AM-Noon Rolex Grand Final Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 1 7AM-Noon Rolex Grand Final Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 2 5:30-10:30AM Rolex Grand Final Golf Channel/NBC Sports App
FUTURE PGA TOUR EVENT
Date Time (ET) Tournament Network
Nov. 6 3-6PM World Wide Technologies Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 7 3-6PM World Wide Technologies Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 8 3-6PM World Wide Technologies Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 9 3-6PM World Wide Technologies Championship Golf Channel/NBC Sports App
FUTURE DP WORLD TOUR EVENT
Date Time (ET) Tournament Network
Nov. 6 2-8AM Abu Dhabi Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 7 2-8AM Abu Dhabi Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 8 2-8AM Abu Dhabi Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 9 1:30-7:30AM Abu Dhabi Championship Golf Channel/NBC Sports App
FUTURE PGA TOUR CHAMPIONS EVENT
Date Time (ET) Tournament Network
Nov. 13 4-6:30PM Charles Schwab Cup Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 14 4-6:30PM Charles Schwab Cup Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 15 4:30-7PM Charles Schwab Cup Championship Golf Channel/NBC Sports App
Nov. 16 4-6:30PM Charles Schwab Cup Championship Golf Channel/NBC Sports App