2025 LPGA SCHEDULE

Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
Jan. 30-Feb. 2 Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Lake Nona Golf and Country Club
Orlando, Florida 		$2,000,000 A Lim Kim
Feb. 6-9 Founders Cup Bradenton Country Club
Bradenton, Florida 		$2,000,000 Yealimi Noh
Feb. 20-23 Honda LPGA Thailand Siam Country Club, Pattaya Old Course
Chonburi, Thailand 		$1,700,000 Angel Yin
Feb. 27-March 2 HSBC Women’s World Championship Sentosa Golf Club, Tanjong Course
Singapore 		$2,400,000 Lydia Ko
March 6-9 Blue Bay LPGA Jian Lake Blue Bay Golf Club
People’s Republic of China 		$2,500,000 Rio Takeda
March 27-30 Ford Championship Whirlwind Golf Club at Wild Horse
Chandler, Arizona 		$2,250,000 Hyo Joo Kim
April 2-6 T-Mobile Match Play presented by MGM Rewards Shadow Creek
Las Vegas, Nevada 		$2,000,000 Madelene Sagstrom
April 17-20 JM Eagle LA Championship presented by Plastpro El Caballero Country Club
Los Angeles, California 		$3,750,000 Ingrid Lindblad
April 24-27 The Chevron Championship The Club at Carlton Woods
The Woodlands, Texas 		$7,900,000 Mao Saigo
May 1-4 Black Desert Championship Black Desert Resort
Ivins, Utah 		$3,000,000 Haeran Ryu
May 8-11 Mizuho Americas Open Liberty National Golf Club
Jersey City, New Jersey 		$3,000,000 Jeeno Thitikul
May 22-25 Riviera Maya Open El Camaleón Golf Course at Mayakoba
Playa del Carmen, Mexico 		$2,500,000 Chisato Iwai
May 29-June 1 U.S. Women’s Open presented by Ally Erin Hills
Erin, Wisconsin 		$12,000,000 Maja Stark
June 6-8 ShopRite LPGA Classic presented by Acer Seaview, Bay Course
Galloway, New Jersey 		$1,750,000 Jennifer Kupcho
June 12-15 Meijer LPGA Classic for Simply Give Blythefield Country Club
Belmont, Michigan 		$3,000,000 Carlota Ciganda
June 19-22 KPMG Women’s PGA Championship Fields Ranch East at PGA Frisco
Frisco, Texas 		$12,000,000 Minjee Lee
June 26-29 Dow Championship Midland Country Club
Midland, Michigan 		$3,300,000 Jin Hee Im/Somi Lee
July 10-13 The Amundi Evian Championship Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France 		$8,000,000 Grace Kim
July 24-27 ISPS Handa Women’s Scottish Open Dundonald Links
Ayrshire, Scotland 		$2,000,000 Lottie Woad
July 31-Aug. 3 AIG Women’s Open Royal Porthcawl
Porthcawl, Wales 		$9,750,000 Miyu Yamashita
Aug. 14-17 The Standard Portland Classic Columbia Edgewater Country Club
Portland, Oregon 		$2,000,000 Akie Iwai
Aug. 21-24 CPKC Women’s Open Mississauga Golf & Country Club
Mississauga, Ontario 		$2,600,000 Brooke Henderson
Aug. 28-31 FM Championship TPC Boston
Norton, Massachusetts 		$4,100,000 Miranda Wang
Sept. 11-14 Kroger Queen City Championship presented by P&G TPC River’s Bend
Maineville, Ohio 		$2,000,000 Charley Hull
Sept. 19-21 Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G Pinnacle Country Club
Rogers, Arkansas 		$3,000,000 Unofficial (weather)
Oct. 1-4 Lotte Championship presented by Hoakalei Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Oahu, Hawaii 		$3,000,000 Youmin Hwang
Oct. 9-12 Buick LPGA Shanghai Qizhong Garden Golf Club
Shanghai, People’s Republic of China 		$2,200,000 Jeeno Thitikul
Oct. 16-19 BMW Ladies Championship Pine Beach Golf Links
Republic of Korea 		$2,300,000 Sei Young Kim
Oct. 23-26 Hanwha Lifeplus International Crown New Korea Country Club
Goyang, Republic of Korea 		$2,000,000 Team Australia
Oct. 30-Nov. 2 Maybank Championship Kuala Lumpur Golf and Country Club
Kuala Lumpur, Malaysia 		$3,000,000 Ruoning Yin
Nov. 6-9 Toto Japan Classic Seta Golf Course
Shiga, Japan 		$2,100,000 Rio Takeda
Nov. 13-16 The Annika driven by Gainbridge at Pelican Pelican Golf Club
Belleair, Florida 		$3,250,000 Nelly Korda
Nov. 20-23 CME Group Tour Championship Tiburón Golf Club, Gold Course
Naples, Florida 		$11,000,000 Jeeno Thitikul
Bold = Major championship