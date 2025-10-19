2025 LPGA SCHEDULE
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|Jan. 30-Feb. 2
|Hilton Grand Vacations Tournament of Champions
|
Lake Nona Golf and Country Club
Orlando, Florida
|$2,000,000
|A Lim Kim
|Feb. 6-9
|Founders Cup
|
Bradenton Country Club
Bradenton, Florida
|$2,000,000
|Yealimi Noh
|Feb. 20-23
|Honda LPGA Thailand
|
Siam Country Club, Pattaya Old Course
Chonburi, Thailand
|$1,700,000
|Angel Yin
|Feb. 27-March 2
|HSBC Women’s World Championship
|
Sentosa Golf Club, Tanjong Course
Singapore
|$2,400,000
|Lydia Ko
|March 6-9
|Blue Bay LPGA
|
Jian Lake Blue Bay Golf Club
People’s Republic of China
|$2,500,000
|Rio Takeda
|March 27-30
|Ford Championship
|
Whirlwind Golf Club at Wild Horse
Chandler, Arizona
|$2,250,000
|Hyo Joo Kim
|April 2-6
|T-Mobile Match Play presented by MGM Rewards
|
Shadow Creek
Las Vegas, Nevada
|$2,000,000
|Madelene Sagstrom
|April 17-20
|JM Eagle LA Championship presented by Plastpro
|
El Caballero Country Club
Los Angeles, California
|$3,750,000
|Ingrid Lindblad
|April 24-27
|The Chevron Championship
|
The Club at Carlton Woods
The Woodlands, Texas
|$7,900,000
|Mao Saigo
|May 1-4
|Black Desert Championship
|
Black Desert Resort
Ivins, Utah
|$3,000,000
|Haeran Ryu
|May 8-11
|Mizuho Americas Open
|
Liberty National Golf Club
Jersey City, New Jersey
|$3,000,000
|Jeeno Thitikul
|May 22-25
|Riviera Maya Open
|
El Camaleón Golf Course at Mayakoba
Playa del Carmen, Mexico
|$2,500,000
|Chisato Iwai
|May 29-June 1
|U.S. Women’s Open presented by Ally
|
Erin Hills
Erin, Wisconsin
|$12,000,000
|Maja Stark
|June 6-8
|ShopRite LPGA Classic presented by Acer
|
Seaview, Bay Course
Galloway, New Jersey
|$1,750,000
|Jennifer Kupcho
|June 12-15
|Meijer LPGA Classic for Simply Give
|
Blythefield Country Club
Belmont, Michigan
|$3,000,000
|Carlota Ciganda
|June 19-22
|KPMG Women’s PGA Championship
|
Fields Ranch East at PGA Frisco
Frisco, Texas
|$12,000,000
|Minjee Lee
|June 26-29
|Dow Championship
|
Midland Country Club
Midland, Michigan
|$3,300,000
|Jin Hee Im/Somi Lee
|July 10-13
|The Amundi Evian Championship
|
Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
|$8,000,000
|Grace Kim
|July 24-27
|ISPS Handa Women’s Scottish Open
|
Dundonald Links
Ayrshire, Scotland
|$2,000,000
|Lottie Woad
|July 31-Aug. 3
|AIG Women’s Open
|
Royal Porthcawl
Porthcawl, Wales
|$9,750,000
|Miyu Yamashita
|Aug. 14-17
|The Standard Portland Classic
|
Columbia Edgewater Country Club
Portland, Oregon
|$2,000,000
|Akie Iwai
|Aug. 21-24
|CPKC Women’s Open
|
Mississauga Golf & Country Club
Mississauga, Ontario
|$2,600,000
|Brooke Henderson
|Aug. 28-31
|FM Championship
|
TPC Boston
Norton, Massachusetts
|$4,100,000
|Miranda Wang
|Sept. 11-14
|Kroger Queen City Championship presented by P&G
|
TPC River’s Bend
Maineville, Ohio
|$2,000,000
|Charley Hull
|Sept. 19-21
|Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G
|
Pinnacle Country Club
Rogers, Arkansas
|$3,000,000
|Unofficial (weather)
|Oct. 1-4
|Lotte Championship presented by Hoakalei
|
Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Oahu, Hawaii
|$3,000,000
|Youmin Hwang
|Oct. 9-12
|Buick LPGA Shanghai
|
Qizhong Garden Golf Club
Shanghai, People’s Republic of China
|$2,200,000
|Jeeno Thitikul
|Oct. 16-19
|BMW Ladies Championship
|
Pine Beach Golf Links
Republic of Korea
|$2,300,000
|Sei Young Kim
|Oct. 23-26
|Hanwha Lifeplus International Crown
|
New Korea Country Club
Goyang, Republic of Korea
|$2,000,000
|Team Australia
|Oct. 30-Nov. 2
|Maybank Championship
|
Kuala Lumpur Golf and Country Club
Kuala Lumpur, Malaysia
|$3,000,000
|Ruoning Yin
|Nov. 6-9
|Toto Japan Classic
|
Seta Golf Course
Shiga, Japan
|$2,100,000
|Rio Takeda
|Nov. 13-16
|The Annika driven by Gainbridge at Pelican
|
Pelican Golf Club
Belleair, Florida
|$3,250,000
|Nelly Korda
|Nov. 20-23
|CME Group Tour Championship
|
Tiburón Golf Club, Gold Course
Naples, Florida
|$11,000,000
|Jeeno Thitikul