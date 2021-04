The cut has been made and 54 players will compete over the weekend at the 85th Masters Tournament. Here's a look at third-round tee times at Augusta National (all times ET; all starting on hole No. 1):

9:40 a.m.: Ian Poulter, Paul Casey

9:50 a.m.: Adam Scott, Sebastian Munoz

10 a.m.: Billy Horschel, Phil Mickelson

10:10 a.m.: Jason Kokrak, Francesco Molinari

10:20 a.m.: Webb Simpson, Christiaan Bezuidenhout

10:30 a.m.: Jim Herman, Joaquin Niemann

10:40 a.m.: Matt Wallace, Louis Oosthuizen

10:50 a.m.: Patrick Reed, Jose Maria Olazabal

11 a.m.: Charl Schwartzel, Harris English

11:20 a.m.: Tyrrell Hatton, Scottie Scheffler

11:30 a.m.: Kevin Na, Gary Woodland

11:40 a.m.: Jon Rahm, Martin Laird

11:50 a.m.: Abraham Ancer, Bubba Watson

Noon: Henrik Stenson, Brendon Todd

12:10 p.m.: Matthew Fitzpatrick, Michael Thompson

12:20 p.m.: Shane Lowry, Tommy Fleetwood

12:30 p.m.: Mackenzie Hughes, Robert MacIntyre

12:40 p.m.: Stewart Cink, Viktor Hovland

1 p.m.: Bryson DeChambeau, Matt Jones

1:10 p.m.: Collin Morikawa, Corey Conners

1:20 p.m.: Ryan Palmer, Cameron Smith

1:30 p.m.: Hideki Matsuyama, Xander Schauffele

1:40 p.m.: Si Woo Kim, Cameron Champ

1:50 p.m.: Tony Finau, Justin Thomas

2 p.m.: Jordan Spieth, Bernd Wiesberger

2:10 p.m.: Brian Harman, Marc Leishman

2:20 p.m.: Justin Rose, Will Zalatoris