American Express payout: Si Woo Kim collects over $1.2 million

Here's a look at what American Express winner Si Woo Kim and the rest of the players who made the cut in Palm Springs earned in prize money and FedExCup points:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Si Woo Kim 500 1,206,000 2 Patrick Cantlay 300 730,300 3 Cameron Davis 190 462,300 4 Tony Finau 135 328,300 5 Abraham Ancer 100 247,900 5 Doug Ghim 100 247,900 5 Michael Thompson 100 247,900 8 Byeong Hun An 78 189,275 8 Paul Casey 78 189,275 8 Brian Harman 78 189,275 8 Francesco Molinari 78 189,275 12 Sungjae Im 59 137,350 12 Henrik Norlander 59 137,350 12 Rory Sabbatini 59 137,350 12 Chase Seiffert 59 137,350 16 Ryan Armour 49 102,175 16 Bo Hoag 49 102,175 16 Chris Kirk 49 102,175 16 Russell Knox 49 102,175 16 Gary Woodland 49 102,175 21 Rickie Fowler 34 58,625 21 Talor Gooch 34 58,625 21 Brandon Hagy 34 58,625 21 Kramer Hickok 34 58,625 21 Max Homa 34 58,625 21 John Huh 34 58,625 21 Matt Jones 34 58,625 21 Luke List 34 58,625 21 Andrew Putnam 34 58,625 21 Brendan Steele 34 58,625 21 Richy Werenski 34 58,625 32 Austin Cook 22 38,257 32 Adam Hadwin 22 38,257 32 James Hahn 22 38,257 32 Kyoung-Hoon Lee 22 38,257 32 Kyle Stanley 22 38,257 37 Bronson Burgoon 18 31,825 37 Emiliano Grillo 18 31,825 37 Adam Schenk 18 31,825 40 Rhein Gibson 13 25,125 40 Jamie Lovemark 13 25,125 40 Tyler McCumber 13 25,125 40 Alex Noren 13 25,125 40 Roger Sloan 13 25,125 40 Josh Teater 13 25,125 40 Matthew Wolff 13 25,125 47 Rob Oppenheim 9 17,777 47 Nick Taylor 9 17,777 47 Harry Hall 0 17,777 47 Martin Laird 9 17,777 47 Sam Ryder 9 17,777 47 Brian Stuard 9 17,777 53 Patton Kizzire 7 16,147 54 Wyndham Clark 6 15,812 54 Charl Schwartzel 6 15,812 56 Tyler Duncan 6 15,410 56 Ben Martin 6 15,410 56 Cameron Tringale 6 15,410 56 Erik van Rooyen 6 15,410 60 Vaughn Taylor 5 15,008 60 Jimmy Walker 5 15,008 62 Zach Johnson 5 14,740 62 Hank Lebioda 5 14,740 64 Sebastian Cappelen 4 14,338 64 Will Gordon 4 14,338 64 David Hearn 4 14,338 64 Andrew Landry 4 14,338 68 Nelson Ledesma 3 14,003 69 Adam Long 3 13,869 70 Doc Redman 3 13,735 71 Maverick McNealy 3 13,601