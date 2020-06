Charles Schwab Challenge purse payout: Daniel Berger nets $1.35 million

Here are the prize money and FedExCup point breakdowns for Charles Schwab Challenge winner Daniel Berger and the rest of the players who made the cut at Colonial:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Daniel Berger 500.00 1,350,000.00 2 Collin Morikawa 300.00 817,500.00 T3 Bryson DeChambeau 133.75 366,093.75 T3 Jason Kokrak 133.75 366,093.75 T3 Justin Rose 133.75 366,093.75 T3 Xander Schauffele 133.75 366,093.75 T7 Patrick Reed 87.50 243,750.00 T7 Bubba Watson 87.50 243,750.00 9 Gary Woodland 80.00 219,375.00 T10 Sungjae Im 67.50 181,875.00 T10 J.T. Poston 67.50 181,875.00 T10 Jordan Spieth 67.50 181,875.00 T10 Justin Thomas 67.50 181,875.00 T14 Abraham Ancer 53.00 129,375.00 T14 Cameron Champ 53.00 129,375.00 T14 Patrick Rodgers 53.00 129,375.00 T14 Rory Sabbatini 53.00 129,375.00 T14 Peter Uihlein 53.00 129,375.00 T19 Corey Conners 44.00 95,625.00 T19 Joel Dahmen 44.00 95,625.00 T19 Branden Grace 44.00 95,625.00 T19 Harold Varner III 44.00 95,625.00 T23 Rafa Cabrera Bello 34.83 65,250.00 T23 Tony Finau 34.83 65,250.00 T23 Lucas Glover 34.83 65,250.00 T23 Chesson Hadley 34.83 65,250.00 T23 Brian Harman 34.83 65,250.00 T23 Viktor Hovland 34.83 65,250.00 T29 Bud Cauley 28.00 51,375.00 T29 Kevin Kisner 28.00 51,375.00 T29 Ian Poulter 28.00 51,375.00 T32 Keegan Bradley 21.75 41,875.00 T32 Matthew Fitzpatrick 21.75 41,875.00 T32 Brooks Koepka 21.75 41,875.00 T32 Rory McIlroy 21.75 41,875.00 T32 Maverick McNealy 21.75 41,875.00 T32 Joaquin Niemann 21.75 41,875.00 T38 Bronson Burgoon 16.00 32,625.00 T38 Tyler Duncan 16.00 32,625.00 T38 Harry Higgs 16.00 32,625.00 T38 Billy Horschel 16.00 32,625.00 T38 Matt Jones 16.00 32,625.00 T43 Talor Gooch 11.00 24,425.00 T43 Adam Hadwin 11.00 24,425.00 T43 Mark Hubbard 11.00 24,425.00 T43 Zach Johnson 11.00 24,425.00 T43 Adam Schenk 11.00 24,425.00 T43 Brian Stuard 11.00 24,425.00 T49 Jim Furyk 8.00 18,885.00 T49 Charles Howell III 8.00 18,885.00 T49 Andrew Landry 8.00 18,885.00 T49 Matthew NeSmith 8.00 18,885.00 T49 Pat Perez 8.00 18,885.00 54 Matthew Wolff 6.50 17,775.00 T55 Zac Blair 5.80 17,475.00 T55 Louis Oosthuizen 5.80 17,475.00 T55 Scottie Scheffler 5.80 17,475.00 T58 Doc Redman 5.30 17,100.00 T58 Richy Werenski 5.30 17,100.00 T60 Byeong Hun An 4.70 16,650.00 T60 Chris Kirk 4.70 16,650.00 T60 Alex Noren 4.70 16,650.00 T60 Jhonattan Vegas 4.70 16,650.00 T64 Keith Mitchell 4.10 16,200.00 T64 Scott Piercy 4.10 16,200.00 66 Denny McCarthy 3.80 15,975.00 67 Jason Dufner 3.60 15,825.00