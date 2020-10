CJ Cup purse payout: Jason Kokrak hits massive jackpot at CJ Cup

Jason Kokrak earned more than $1.7 million for his first PGA Tour victory at the CJ Cup. Here's a look at the purse payout and FedExCup point distribution for Kokrak and the rest of the field at the no-cut event at Shadow Creek Golf Course.

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Jason Kokrak 500.00 1,755,000.00 2 Xander Schauffele 300.00 1,053,000.00 T3 Tyrrell Hatton 162.50 565,500.00 T3 Russell Henley 162.50 565,500.00 5 Talor Gooch 110.00 390,000.00 6 Joaquin Niemann 100.00 351,000.00 T7 Lanto Griffin 87.50 314,437.50 T7 Bubba Watson 87.50 314,437.50 9 Sebastián Muñoz 80.00 282,750.00 10 Harris English 75.00 263,250.00 11 Cameron Smith 70.00 243,750.00 T12 Matthew Fitzpatrick 58.00 190,320.00 T12 Viktor Hovland 58.00 190,320.00 T12 Collin Morikawa 58.00 190,320.00 T12 Ian Poulter 58.00 190,320.00 T12 Justin Thomas 58.00 190,320.00 T17 Mark Hubbard 48.00 139,035.00 T17 Si Woo Kim 48.00 139,035.00 T17 Ryan Palmer 48.00 139,035.00 T17 Jon Rahm 48.00 139,035.00 T21 Sergio Garcia 37.42 91,956.43 T21 Harry Higgs 37.42 91,956.43 T21 Danny Lee 37.42 91,956.43 T21 Hideki Matsuyama 37.42 91,956.43 T21 Robby Shelton 37.42 91,956.43 T21 Kevin Streelman 37.42 91,956.43 T21 Rory McIlroy 37.42 91,956.42 T28 Abraham Ancer 24.55 57,135.00 T28 Daniel Berger 24.55 57,135.00 T28 Tyler Duncan 24.55 57,135.00 T28 Rickie Fowler 24.55 57,135.00 T28 Adam Hadwin 24.55 57,135.00 T28 Brian Harman 24.55 57,135.00 T28 Billy Horschel 24.55 57,135.00 T28 Brooks Koepka 24.55 57,135.00 T28 Shane Lowry 24.55 57,135.00 T28 Richy Werenski 24.55 57,135.00 T38 Patrick Cantlay 16.50 40,560.00 T38 Joel Dahmen 16.50 40,560.00 T38 Tom Hoge 16.50 40,560.00 T38 Jordan Spieth 16.50 40,560.00 T42 Byeong Hun An 13.00 33,735.00 T42 Keegan Bradley 13.00 33,735.00 T42 Cameron Champ 13.00 33,735.00 T45 Sungjae Im 10.50 27,885.00 T45 Kevin Kisner 10.50 27,885.00 T45 Kevin Na 10.50 27,885.00 T48 Hanbyeol Kim - 23,205.00 T48 Louis Oosthuizen 9.00 23,205.00 T48 Carlos Ortiz 9.00 23,205.00 51 J.T. Poston 8.00 21,645.00 T52 Marc Leishman 6.25 20,168.58 T52 Seonghyeon Kim - 20,168.57 T52 Matt Kuchar 6.25 20,168.57 T52 Kyoung-Hoon Lee 6.25 20,168.57 T52 Justin Rose 6.25 20,168.57 T52 Scottie Scheffler 6.25 20,168.57 T52 Brendon Todd 6.25 20,168.57 T59 Tommy Fleetwood 5.10 19,207.50 T59 Jaekyeong Lee - 19,207.50 T61 Corey Conners 4.60 18,720.00 T61 Andrew Landry 4.60 18,720.00 T61 Nick Taylor 4.60 18,720.00 64 Joohyung Kim - 18,330.00 T65 Jim Herman 3.70 17,842.50 T65 Mackenzie Hughes 3.70 17,842.50 T65 Brendan Steele 3.70 17,842.50 T65 Michael Thompson 3.70 17,842.50 T69 Paul Casey 3.10 17,257.50 T69 Dylan Frittelli 3.10 17,257.50 71 Jeongwoo Ham - 16,965.00 72 Gary Woodland 2.80 16,770.00 73 Matthew Wolff 2.70 16,575.00 74 Adam Long 2.60 16,380.00 75 Sung Kang 2.50 16,185.00 76 Alex Noren 2.40 15,990.00 77 Tae Hee Lee - 15,795.00