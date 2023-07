It's shaping up to be an enticing finish at Pebble Beach in the final round of the U.S. Women's Open.

Here are the final-round tee times (a = amateur; all times ET):

Full-field scores from the U.S. Women’s Open

10:00 AM: Jenny Coleman, Brittany Lang

10:10 AM: Minami Katsu, Moriya Jutanugarn

10:20 AM: Nanna Koerstz Madsen, Charlotte Thomas

10:30 AM: Haru Nomura, Miyu Sato

10:40 AM:Haruka Kawasaki, Ruixin Liu

10:50 AM: Cheyenne Knight, Kana Mikashima

11:00 AM: Jodi Ewart Shadoff, Lindy Duncan

11:10 AM: Celine Boutier, Amari Avery (a)

11:20 AM: Haeji Kang, Linn Grant

11:30 AM: Jeongeun Lee6, Aditi Ashok

11:40 AM: Albane Valenzuela, So Mi Lee

11:50 AM: Emma Spitz, Chisato Iwai

12:00 PM: Gemma Dryburgh, Hannah Green

12:10 PM: Mao Saigo, Monet Chun (a)

12:20 PM: Benedetta Moresco (a), Gaby Lopez

12:30 PM: Dottie Ardina, Ally Ewing

12:40 PM: DaYeon Lee, Pajaree Anannarukarn

12:51 PM: Yuka Saso, A Lim Kim

1:02 PM: Ashleigh Buhai, Ruoning Yin

1:13 PM: Patty Tavatanakit, Lydia Ko

1:24 PM: Sei Young Kim, Nelly Korda

1:35 PM: Minji Park, Grace Kim

1:46 PM: Azahara Muñoz, Carlota Ciganda

1:57 PM: Áine Donegan (a), Amy Yang

2:08 PM: Xiyu Janet Lin, So Yeon Ryu

2:19 PM: Andrea Lee, Mina Harigae

2:30 PM: Hye-Jin Choi, Lizette Salas

2:41 PM: Aya Kinoshita, Marina Alex

2:52 PM: In Gee Chun, Perrine Delacour

3:03 PM: Brooke Henderson, Bronte Law

3:14 PM: Gabriela Ruffels, Leona Maguire

3:25 PM: Ayaka Furue, Maja Stark

3:36 PM: Rose Zhang, Minjee Lee

3:47 PM: Angel Yin, Charley Hull

3:58 PM: Hae Ran Ryu, Jiyai Shin

4:09 PM: Bailey Tardy, Hyo Joo Kim

4:20 PM: Allisen Corpuz, Nasa Hataoka