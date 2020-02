Genesis Invitational purse payout: Adam Scott wins nearly $1.7 million

Here are the purse and FedExCup point breakdowns for winner Adam Scott and the rest of the players who made the cut at the Genesis Invitational at Riviera:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Adam Scott 500 1,674,000 2 Scott Brown 208 703,700 2 Sung Kang 208 703,700 2 Matt Kuchar 208 703,700 5 Joel Dahmen 93 318,990 5 Bryson DeChambeau 93 318,990 5 Max Homa 93 318,990 5 Hideki Matsuyama 93 318,990 5 Rory McIlroy 93 318,990 10 Talor Gooch 70 234,825 10 Dustin Johnson 70 234,825 10 Chez Reavie 70 234,825 13 James Hahn 56 176,700 13 Kyoung-Hoon Lee 56 176,700 13 Vaughn Taylor 56 176,700 13 Harold Varner III 56 176,700 17 Rafa Cabrera Bello 46 127,875 17 Patrick Cantlay 46 127,875 17 Wyndham Clark 46 127,875 17 Russell Henley 46 127,875 17 Scott Piercy 46 127,875 17 Jon Rahm 46 127,875 23 Sam Burns 37 89,745 23 Xander Schauffele 37 89,745 23 Brian Stuard 37 89,745 26 Adam Hadwin 32 70,680 26 Collin Morikawa 32 70,680 26 Sebastián Muñoz 32 70,680 26 Carlos Ortiz 32 70,680 30 J.T. Poston 24 55,734 30 Matthew Fitzpatrick 24 55,734 30 Luke List 24 55,734 30 Ryan Moore 24 55,734 30 Patrick Rodgers 24 55,734 30 Scottie Scheffler 24 55,734 30 Cameron Tringale 24 55,734 37 Paul Casey 17 41,385 37 Sergio Garcia 17 41,385 37 Lanto Griffin 17 41,385 37 Si Woo Kim 17 41,385 37 Andrew Landry 17 41,385 37 Denny McCarthy 17 41,385 43 Abraham Ancer 12 32,085 43 Brooks Koepka 12 32,085 43 Martin Laird 12 32,085 43 Marc Leishman 12 32,085 47 Brian Harman 9 25,482 47 Pat Perez 9 25,482 47 Adam Schenk 9 25,482 47 Martin Trainer 9 25,482 51 Joseph Bramlett 7 22,487 51 Bud Cauley 7 22,487 51 Tony Finau 7 22,487 51 J.B. Holmes 7 22,487 51 Patrick Reed 7 22,487 56 Justin Rose 6 21,483 56 Steve Stricker 6 21,483 56 Brendon Todd 6 21,483 59 Charles Howell III 5 20,832 59 Alex Noren 5 20,832 59 Rory Sabbatini 5 20,832 59 Jordan Spieth 5 20,832 63 J.J. Spaun 4 20,367 64 Jason Dufner 4 19,995 64 Tyler Duncan 4 19,995 64 Kyle Stanley 4 19,995 67 Ryan Palmer 4 19,623 68 Tiger Woods 3 19,437