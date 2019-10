A look at the official PGA Tour wins for Tiger Woods and Sam Snead, the two most triumphant players in Tour history. Major victories in bold and tournament names courtesy the PGA Tour.

Tiger Woods Win NO. Sam Snead 1996 Las Vegas Invitational 1 1936 West Virginia Closed Pro 1996 Walt Disney World/Oldsmobile Classic 2 1937 Oakland Open 1997 Mercedes Championships 3 1937 Bing Crosby Pro-Am 1997 Masters Tournament 4 1937 St. Paul Open 1997 GTE Byron Nelson Golf Classic 5 1937 Nassau Open 1997 Motorola Western Open 6 1937 Miami Open 1998 BellSouth Classic 7 1938 Bing Crosby Pro-Am 1999 Buick Invitational 8 1938 Greater Greensboro Open 1999 Memorial Tournament 9 1938 Inverness Invitational 1999 Motorola Western Open 10 1938 Palm Beach Round Robin 1999 PGA Championship 11 1938 Chicago Open 1999 WGC-NEC Invitational 12 1938 Canadian Open 1999 National Car Rental Golf Classic/Disney 13 1938 Westchester 108 Hole Open 1999 Tour Championship 14 1938 White Sulphur Springs Open 1999 WGC-American Express Championship 15 1939 St. Petersburg Open 2000 Mercedes Championships 16 1939 Miami-Biltmore Four-Ball 2000 AT&T Pebble Beach National Pro-Am 17 1939 Miami Open 2000 Bay Hill Invitational 18 1940 Inverness Invitational Four-Ball 2000 Memorial Tournament 19 1940 Canadian Open 2000 U.S. Open 20 1940 Anthracite Open 2000 Open Championship 21 1941 Bing Crosby Pro-Am 2000 PGA Championship 22 1941 St. Petersburg Open 2000 WGC-NEC Invitational 23 1941 North & South Open Championship 2000 Bell Canadian Open 24 1941 Canadian Open 2001 Bay Hill Invitational 25 1941 Rochester Times Union Open 2001 Players Championship 26 1941 Henry Hurst Invitational 2001 Masters Tournament 27 1942 St. Petersburg Open 2001 Memorial Tournament 28 1942 PGA Championship 2001 WGC-NEC Invitational 29 1944 Portland Open 2002 Bay Hill Invitational 30 1944 Richmond Open 2002 Masters Tournament 31 1945 Los Angeles Open 2002 U.S. Open 32 1945 Gulfport Open 2002 Buick Open 33 1945 Pensacola Open Invitational 2002 WGC-American Express Championship 34 1945 Jacksonville Open 2003 Buick Invitational 35 1945 Dallas Open 2003 WGC-Accenture Match Play Championship 36 1945 Tulsa Open 2003 Bay Hill Invitational 37 1946 Virginia Open 2003 Western Open 38 1946 Jacksonville Open 2003 WGC-American Express Championship 39 1946 Greater Greensboro Open 2004 WGC-Accenture Match Play Championship 40 1946 Open Championship 2005 Buick Invitational 41 1946 World Championship of Golf 2005 Ford Championship at Doral 42 1946 Miami Open 2005 Masters Tournament 43 1948 Texas Open 2005 Open Championship 44 1949 Greater Greensboro Open 2005 WGC-NEC Invitational 45 1949 Masters Tournament 2005 WGC-American Express Championship 46 1949 PGA Championship 2006 Buick Invitational 47 1949 Washington Star Open 2006 Ford Championship at Doral 48 1949 Dapper Don Open 2006 Open Championship 49 1949 Western Open 2006 Buick Open 50 1950 Los Angeles Open 2006 PGA Championship 51 1950 Bing Crosby Pro-Am 2006 WGC-Bridgestone Invitational 52 1950 Texas Open 2006 Deutsche Bank Championship 53 1950 Miami Beach Open 2006 WGC-American Express Championship 54 1950 Greater Greensboro Open 2007 Buick Invitational 55 1950 Western Open 2007 WGC-CA Championship 56 1950 Colonial Invitational 2007 Wachovia Championship 57 1950 Inverness Four-Ball Invitational 2007 WGC-Bridgestone Invitational 58 1950 Reading Open 2007 PGA Championship 59 1950 North & South Open Championship 2007 BMW Championship 60 1950 Miami Open 2007 Tour Championship 61 1951 PGA Championship 2008 Buick Invitational 62 1951 Miami Open 2008 WGC-Accenture Match Play Championship 63 1952 Masters Tournament 2008 Arnold Palmer Invitational 64 1952 Palm Beach Round Robin 2008 U.S. Open 65 1952 Inverness Round Robin Invitational 2009 Arnold Palmer Invitational 66 1952 All American Open 2009 Memorial Tournament 67 1952 Eastern Open 2009 AT&T National 68 1953 Baton Rouge Open 2009 Buick Open 69 1954 Masters Tournament 2009 WGC-Bridgestone Invitational 70 1954 Palm Beach Round Robin 2009 BMW Championship 71 1955 Greater Greensboro Open 2012 Arnold Palmer Invitational 72 1955 Palm Beach Round Robin 2012 Memorial Tournament 73 1955 Insurance City Open 2012 AT&T National 74 1955 Miami Open 2013 Farmers Insurance Open 75 1956 Greater Greensboro Open 2013 WGC-Cadillac Championship 76 1957 Palm Beach Round Robin 2013 Arnold Palmer Invitational 77 1957 Dallas Open Invitational 2013 Players Championship 78 1958 Dallas Open Invitational 2013 WGC-Bridgestone Invitational 79 1960 De Soto Open Invitational 2018 Tour Championship 80 1960 Greater Greensboro Open 2019 Masters Tournament 81 1961 Tournament of Champions 82 1965 Greater Greensboro Open