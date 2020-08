Northern Trust payout: Dustin Johnson clears $1.7 million

Here are the FedEx Cup points and purse breakdowns for Northern Trust winner Dustin Johnson and the rest of the players who made the cut at TPC Boston:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Dustin Johnson 1,500 1,710,000 2 Harris English 900 1,035,500 3 Daniel Berger 570 655,500 4 Kevin Kisner 368 427,500 4 Scottie Scheffler 368 427,500 6 Jon Rahm 285 332,500 6 Webb Simpson 285 332,500 8 Russell Henley 240 277,875 8 Alex Noren 240 277,875 8 Ryan Palmer 240 277,875 11 Brian Harman 203 230,375 11 Harry Higgs 203 230,375 13 Charley Hoffman 166 175,275 13 Mackenzie Hughes 166 175,275 13 Jason Kokrak 166 175,275 13 Louis Oosthuizen 166 175,275 13 Robby Shelton 166 175,275 18 Talor Gooch 129 117,189 18 Viktor Hovland 129 117,189 18 Matt Kuchar 129 117,189 18 Sebastián Muñoz 129 117,189 18 Danny Lee 129 117,189 18 Cameron Smith 129 117,189 18 Bubba Watson 129 117,189 25 Corey Conners 100 76,238 25 Tyrrell Hatton 100 76,238 25 Justin Rose 100 76,238 25 Xander Schauffele 100 76,238 29 Keegan Bradley 70 55,860 29 Wyndham Clark 70 55,860 29 Cameron Davis 70 55,860 29 Tyler Duncan 70 55,860 29 Mark Hubbard 70 55,860 29 Kyoung-Hoon Lee 70 55,860 29 Hideki Matsuyama 70 55,860 29 Troy Merritt 70 55,860 29 Scott Piercy 70 55,860 29 Cameron Tringale 70 55,860 39 Si Woo Kim 45 39,425 39 Kevin Na 45 39,425 39 J.T. Poston 45 39,425 39 Ian Poulter 45 39,425 39 Adam Schenk 45 39,425 44 Tommy Fleetwood 32 30,001 44 Emiliano Grillo 32 30,001 44 Charles Howell III 32 30,001 44 Brendan Steele 32 30,001 44 Matthew Wolff 32 30,001 49 Rickie Fowler 21 23,169 49 Adam Long 21 23,169 49 Patrick Reed 21 23,169 49 Justin Thomas 21 23,169 49 Paul Casey 21 23,169 49 Beau Hossler 21 23,169 49 Zach Johnson 21 23,169 49 Denny McCarthy 21 23,169 49 Chez Reavie 21 23,169 58 Lanto Griffin 16 21,565 58 Adam Scott 16 21,565 58 Tiger Woods 16 21,565 61 Maverick McNealy 14 20,995 61 Keith Mitchell 14 20,995 61 Kevin Streelman 14 20,995 64 Brendon Todd 13 20,615 65 Scott Harrington 12 20,330 65 Rory McIlroy 12 20,330 67 Andrew Landry 11 20,045 68 Richy Werenski 10 19,855 69 Matt Jones 10 19,665 70 Patrick Rodgers 9 19,475