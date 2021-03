The Players Championship: First-round tee times, pairings at TPC Sawgrass

Here are the tee times and pairings for Thursday's opening round of The Players Championship at TPC Sawgrass (all times ET):

Thursday

OFF NO. 1

6:45 a.m.: Alex Noren, Xinjun Zhang, Doug Ghim

6:56 a.m.: Louis Oosthuizen, Lee Westwood, Robert MacIntyre

7:07 a.m.: Phil Mickelson, Charles Howell III, Tony Finau

7:18 a.m.: Sungjae Im, Kevin Kisner, Henrik Stenson

7:29 a.m.: Keith Mitchell, Troy Merritt, Brice Garnett

7:40 a.m.: Brian Gay, Michael Thompson, Sebastián Muñoz

7:51 a.m.: Cameron Smith, Dylan Frittelli, Keegan Bradley

8:02 a.m.: Kevin Na, Carlos Ortiz, Matthew Fitzpatrick

8:13 a.m.: Max Homa, J.T. Poston, Russell Knox

8:24 a.m.: Stewart Cink, Nick Taylor, Austin Cook

8:35 a.m.: Byeong Hun An, Henrik Norlander, Christiaan Bezuidenhout

8:46 a.m.: Vaughn Taylor, Jerry Kelly, Joel Dahmen

8:57 a.m.: Scott Brown, Sam Ryder

12:05 p.m.: Cameron Tringale, Denny McCarthy, Matthew NeSmith

12:16 p.m.: Brian Harman, Cameron Percy, Bernd Wiesberger

12:27 p.m.: Martin Laird, Tyler Duncan, Joaquin Niemann

12:38 p.m.: Richy Werenski, Aaron Wise, Kevin Streelman

12:49 p.m.: Patrick Reed, Jon Rahm, Jordan Spieth

1 p.m.: Bryson DeChambeau, Collin Morikawa, Dustin Johnson

1:11 p.m.: Daniel Berger, Adam Scott, Shane Lowry

1:22 p.m.: Andrew Landry, Cameron Champ, Brendan Steele

1:33 p.m.: Jason Kokrak, Francesco Molinari, Jason Day

1:44 p.m.: Charley Hoffman, Rory Sabbatini, Cameron Davis

1:55 p.m.: Matt Jones, Maverick McNealy, Will Zalatoris

2:06 p.m.: Chris Kirk, Luke List, Bo Hoag

2:17 p.m.: Brian Stuard, Danny Lee, Beau Hossler

OFF NO. 10