The 86th Masters Tournament gets underway Thursday at Augusta National Golf Club. Here's a look at first- and second-round tee times for the men's first major of the year (all times ET; all starting on hole No. 1; a = amateur):

Round 1

8:00 a.m. – Jose Maria Olazabal, J.J. Spaun

8:11 a.m. – Mike Weir, Padraig Harrington, Austin Greaser (a)

8:22 a.m. – Larry Mize, Sepp Straka, Francesco Molinari

8:33 a.m. – Fred Couples, Garrick Higgo, Guido Migliozzi

8:44 a.m. – Vijay Singh, Ryan Palmer, Kyoung-hoon Lee

8:55 a.m. – Min Woo Lee, Hudson Swafford, Cameron Young

9:06 a.m. – Stewart Cink, Brian Harman, Harry Higgs

9:17 a.m. – Zach Johnson, Si Woo Kim, Aaron Jarvis (a)

9:39 a.m. – Luke List, Matthew Wolff, Mackenzie Hughes

9:50 a.m. – Danny Willett, Jason Kokrak, Talor Gooch

10:01 a.m. – Max Homa, Kevin Na. Shane Lowry

10:12 a.m. – Kevin Kisner, Daniel Berger, Tommy Fleetwood

10:23 a.m. – Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Paul Casey

10:34 a.m. – Tiger Woods, Louis Oosthuizen, Joaquin Niemann

10:45 a.m. – Hideki Matsuyama, Justin Thomas, James Piot (a)

10:56 a.m. – Adam Scott, Scottie Scheffler, Tony Finau

11:18 a.m. – Sandy Lyle, Stewart Hagestad (a)

11:29 a.m. – Lucas Glover, Erik van Rooyen, Cameron Champ

11:40 a.m. – Bernhard Langer, Christiaan Bezuidenhout, Cameron Davis

11:51 a.m. – Charl Schwartzel, Robert MacIntyre, Laird Shepherd (a)

12:02 p.m. – Gary Woodland, Justin Rose, Takumi Kanaya

12:13 p.m. – Lee Westwood, Russell Henley, Corey Conners

12:24 p.m. – Patrick Reed, Seamus Power, Lucas Herbert

12:35 p.m. – Bubba Watson, Tom Hoge, Keita Nakajima (a)

12:57 p.m. – Marc Leishman, Webb Simpson, Sungjae Im

1:08 p.m. – Sergio Garcia, Thomas Pieters, Harold Varner III

1:19 p.m. – Abraham Ancer, Tyrrell Hatton, Sam Burns

1:30 p.m. – Dustin Johnson, Billy Horschel, Collin Morikawa

1:41 p.m. – Will Zalatoris, Patrick Cantlay, Jon Rahm

1:52 p.m. – Jordan Spieth, Viktor Hovland, Xander Schauffele

2:03 p.m. – Matthew Fitzpatrick, Brooks Koepka, Rory McIlroy

Round 2

8:00 a.m. – Sandy Lyle, Stewart Hagestad (a)

8:11 a.m. – Lucas Glover, Erik van Rooyen, Cameron Champ

8:22 a.m. – Bernhard Langer, Christiaan Bezuidenhout, Cameron Davis

8:33 a.m. – Charl Schwartzel, Robert MacIntyre, Laird Shepherd (a)

8:44 a.m. – Gary Woodland, Justin Rose, Takumi Kanaya

8:55 a.m. – Lee Westwood, Russell Henley, Corey Conners

9:06 a.m. – Patrick Reed, Seamus Power, Lucas Herbert

9:17 a.m. – Bubba Watson, Tom Hoge, Keita Nakajima (a)

9:39 a.m. – Marc Leishman, Webb Simpson, Sungjae Im

9:50 a.m. – Sergio Garcia, Thomas Pieters, Harold Varner III

10:01 a.m. – Abraham Ancer, Tyrrell Hatton, Sam Burns

10:12 a.m. – Dustin Johnson, Billy Horschel, Collin Morikawa

10:23 a.m. – Will Zalatoris, Patrick Cantlay, Jon Rahm

10:34 a.m. – Jordan Spieth, Viktor Hovland, Xander Schauffele

10:45 a.m. – Matthew Fitzpatrick, Brooks Koepka, Rory McIlroy

10:56 a.m. – Jose Maria Olazabal, J.J. Spaun

11:18 a.m. – Mike Weir, Padraig Harrington, Austin Greaser (a)

11:29 a.m. – Larry Mize, Sepp Straka, Francesco Molinari

11:40 a.m. – Fred Couples, Garrick Higgo, Guido Migliozzi

11:51 a.m. – Vijay Singh, Ryan Palmer, Kyoung-hoon Lee

12:02 p.m. – Min Woo Lee, Hudson Swafford, Cameron Young

12:13 p.m. – Stewart Cink, Brian Harman, Harry Higgs

12:24 p.m. – Zach Johnson, Si Woo Kim, Aaron Jarvis (a)

12:35 p.m. – Luke List, Matthew Wolff, Mackenzie Hughes

12:57 p.m. – Danny Willett, Jason Kokrak, Talor Gooch

1:08 p.m. – Max Homa, Kevin Na. Shane Lowry

1:19 p.m. – Kevin Kisner, Daniel Berger, Tommy Fleetwood

1:30 p.m. – Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Paul Casey

1:41 p.m. – Tiger Woods, Louis Oosthuizen, Joaquin Niemann

1:52 p.m. – Hideki Matsuyama, Justin Thomas, James Piot (a)

2:03 p.m. – Adam Scott, Scottie Scheffler, Tony Finau