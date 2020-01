Marc Leishman earned his fifth PGA Tour victory at the Farmers Insurance Open. Here's a look at how the purse was paid out for those who made the cut at Torrey Pines in La Jolla, California.

Finish Player Earnings ($) 1 Marc Leishman 1,350,000.00 2 Jon Rahm 817,500.00 T3 Rory McIlroy 442,500.00 T3 Brandt Snedeker 442,500.00 5 Tom Hoge 307,500.00 T6 Tony Finau 253,125.00 T6 Patrick Reed 253,125.00 T6 Bubba Watson 253,125.00 T9 Harry Higgs 181,875.00 T9 Charley Hoffman 181,875.00 T9 Max Homa 181,875.00 T9 Beau Hossler 181,875.00 T9 Patrick Rodgers 181,875.00 T9 Tiger Woods 181,875.00 15 Maverick McNealy 136,875.00 T16 Keegan Bradley 114,375.00 T16 Cameron Champ 114,375.00 T16 Jason Day 114,375.00 T16 J.B. Holmes 114,375.00 T16 Sung Kang 114,375.00 T21 Zac Blair 69,041.67 T21 Will Gordon 69,041.67 T21 Russell Knox 69,041.67 T21 Jason Kokrak 69,041.67 T21 Collin Morikawa 69,041.67 T21 Matthew Wolff 69,041.67 T21 Sebastian Cappelen 69,041.66 T21 Tyler McCumber 69,041.66 T21 Ryan Palmer 69,041.66 T30 Mark Anderson 45,937.50 T30 Matthew NeSmith 45,937.50 T30 J.J. Spaun 45,937.50 T30 Kevin Tway 45,937.50 T30 Jhonattan Vegas 45,937.50 T30 Jimmy Walker 45,937.50 T36 Cameron Davis 32,666.67 T36 Jason Dufner 32,666.67 T36 Sungjae Im 32,666.67 T36 Cameron Percy 32,666.67 T36 Robby Shelton 32,666.67 T36 Zack Sucher 32,666.67 T36 Talor Gooch 32,666.66 T36 Luke List 32,666.66 T36 Jamie Lovemark 32,666.66 T45 Joseph Bramlett 22,950.00 T45 John Huh 22,950.00 T45 Hideki Matsuyama 22,950.00 T45 Kevin Streelman 22,950.00 T49 Ryan Brehm 18,700.00 T49 Sam Burns 18,700.00 T49 Lucas Glover 18,700.00 T49 Joaquin Niemann 18,700.00 T49 Scott Stallings 18,700.00 T49 Cameron Tringale 18,700.00 T55 Stewart Cink 17,025.00 T55 Joel Dahmen 17,025.00 T55 Martin Laird 17,025.00 T55 Grayson Murray 17,025.00 T55 Pat Perez 17,025.00 T55 Jordan Spieth 17,025.00 T55 Ben Taylor 17,025.00 T55 Brandon Wu 17,025.00 T55 Xinjun Zhang 17,025.00 T64 Aaron Baddeley 16,050.00 T64 Denny McCarthy 16,050.00 T64 Doc Redman 16,050.00 T64 Cameron Smith 16,050.00 T68 Byeong Hun An 15,600.00 T68 Billy Horschel 15,600.00 70 Rhein Gibson 15,375.00 T71 Harris English 15,150.00 T71 Chase Seiffert 15,150.00 T73 Chris Baker 14,625.00 T73 Dylan Frittelli 14,625.00 T73 Bill Haas 14,625.00 T73 Matt Jones 14,625.00 T73 Richy Werenski 14,625.00 78 Trey Mullinax 14,175.00 79 Dominic Bozzelli 14,025.00