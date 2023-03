The Augusta National Women's Amateur begins Wednesday, with the first two rounds at Champions Retreat Golf Club in Augusta, Georgia. Following a day off for all players to participate in a practice round at Augusta National, those who make the cut (top 30 and ties after two rounds) will compete in Saturday's finale at ANGC.

Golf Channel will showcase the opening two rounds, from 1:30-3:30 p.m. ET both days. NBC will host the final round, from noon-3:30 p.m.

Here's a look at tee times for Rounds 1 and 2 (all times ET):

Round 1:

First tee

8 am: Miku Ueta, Monet Chun, Yana Wilson

8:12 am: Julia López Ramirez, Anne Chen, Hsin-Yu Lu

8:23 am: Anna Morgan, Ting-Hsuan Huan, Sabrina Iqbal

8:35 am: Amanda Sambach, Maria Jose Marin, Caley McGinty

8:46 am: Carolina Melgrati, Andrea Lignell, Bailey Shoemaker

8:58 am: Brooke Seay, Mamika Shinch, Briana Chacon

9:09 am: Tsubasa Kajitani, Megan Schofill, Meja Ortengren

9:21 am: Anna Davis, Emilia Migliaccio, Charlotte Heath

9:32 am: Amari Avery, Rin Yoshida, Helen Briem

9:44 am: Jess Baker, Caityln Macnab, Julia Johnson

9:55 am: Kajsa Arwefjall, Kaitlyn Schroeder, Carla Tajedo

10:07 am: Crystal Wang, Gianna Clemente, Latanna Stone

10th tee

8 am: Justice Bosio, Nika Ito, Ashley Menne

8:12 am: Jenny Bae, Savannah de Bock, Jennie Park

8:23 am: Lottie Woad, Jiyoo Lim, Yuna Araki

8:35 am: Megha Ganne, Sayaka Teraoka, Rachel Kuehn

8:46 am: Rose Zhang, Saki Baba, Cayetana Fernandez Garcia-Poggio

8:58 am: Bohyun Park, Ingrid Lindblad, Mizuki Hashimoto

9:09 am: Fiona Xu, Antonia Malate, Yahui Zhang

9:21 am: Amelia Williamson, Chiara Tamburlini, Erica Shepherd

9:52 am: Carolina Lopez Chacarra, Jensen Caste, Minsol Kim

9:44 am: Phoebe Brinker, Eila Galitsky, Maisie Filler

9:55 am: Jeneath Wong, Laney Frye, Hinano Muguruma

10:07 am: Kendall Griffin, Hannah Darling, Jennifer Cleary

Round 2:

First tee

8 am: Kendall Griffin, Hannah Darling, Jennifer Cleary

8:12 am: Jeneath Wong, Laney Frye, Hinano Muguruma

8:23 am: Phoebe Brinker, Eila Galitsky, Maisie Filler

8:35 am: Carolina Lopez Chacarra, Jensen Caste, Minsol Kim

8:46 am: Amelia Williamson, Chiara Tamburlini, Erica Shepherd

8:58 am: Fiona Xu, Antonia Malate, Yahui Zhang

9:09 am: Bohyun Park, Ingrid Lindblad, Mizuki Hashimoto

9:21 am: Rose Zhang, Saki Baba, Cayetana Fernandez Garcia-Poggio

9:52 am: Megha Ganne, Sayaka Teraoka, Rachel Kuehn

9:44 am: Lottie Woad, Jiyoo Lim, Yuna Araki

9:55 am: Jenny Bae, Savannah de Bock, Jennie Park

10:07 am: Justice Bosio, Nika Ito, Ashley Menne

10th tee