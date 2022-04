Valero Texas Open payout: What J.J. Spaun earned for his first Tour title

After a double-bogey start on Sunday, J.J. Spaun shot 3-under 69 to earn his first PGA Tour victory at the Valero Texas Open. Here's a look at what Spaun and those who made the cut at TPC San Antonio earned in FedExCup points and prize money:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 J.J. Spaun 500.00 1,548,000.00 T2 Matt Jones 245.00 765,400.00 T2 Matt Kuchar 245.00 765,400.00 T4 Adam Hadwin 108.75 344,000.00 T4 Beau Hossler 108.75 344,000.00 T4 Charles Howell III 108.75 344,000.00 T4 Troy Merritt 108.75 344,000.00 T8 Keegan Bradley 75.00 234,350.00 T8 Dylan Frittelli 75.00 234,350.00 T8 Matthias Schwab 75.00 234,350.00 T8 Brendon Todd 75.00 234,350.00 T8 Gary Woodland 75.00 234,350.00 T13 Zach Johnson 55.20 158,670.00 T13 Si Woo Kim 55.20 158,670.00 T13 Anirban Lahiri 55.20 158,670.00 T13 Mito Pereira 55.20 158,670.00 T13 Scott Stallings 55.20 158,670.00 T18 Scott Gutschewski 39.45 92,606.37 T18 Rasmus Hojgaard - 92,606.37 T18 Nate Lashley 39.45 92,606.37 T18 Henrik Stenson 39.45 92,606.37 T18 Aaron Baddeley 39.45 92,606.36 T18 Kevin Chappell 39.45 92,606.36 T18 Lucas Glover 39.45 92,606.36 T18 Denny McCarthy 39.45 92,606.36 T18 Brandt Snedeker 39.45 92,606.36 T18 Kevin Streelman 39.45 92,606.36 T18 Jhonattan Vegas 39.45 92,606.36 T29 Tony Finau 25.75 55,111.67 T29 Martin Laird 25.75 55,111.67 T29 Vince Whaley 25.75 55,111.67 T29 Jared Wolfe 25.75 55,111.67 T29 Richard Bland - 55,111.66 T29 Aaron Rai 25.75 55,111.66 T35 Corey Conners 18.50 41,925.00 T35 Chris Kirk 18.50 41,925.00 T35 Adam Long 18.50 41,925.00 T35 Robert MacIntyre - 41,925.00 T35 Maverick McNealy 18.50 41,925.00 T35 Jordan Spieth 18.50 41,925.00 T41 John Huh 12.21 30,530.00 T41 Peter Malnati 12.21 30,530.00 T41 C.T. Pan 12.21 30,530.00 T41 J.T. Poston 12.21 30,530.00 T41 Andrew Putnam 12.21 30,530.00 T41 Chad Ramey 12.21 30,530.00 T41 Greyson Sigg 12.21 30,530.00 T48 William McGirt 8.50 22,308.40 T48 Ryan Palmer 8.50 22,308.40 T48 David Skinns 8.50 22,308.40 T48 Brendan Steele 8.50 22,308.40 T48 Richy Werenski 8.50 22,308.40 T53 Lanto Griffin 6.18 20,244.40 T53 Chesson Hadley 6.18 20,244.40 T53 Luke List 6.18 20,244.40 T53 Henrik Norlander 6.18 20,244.40 T53 Roger Sloan 6.18 20,244.40 T58 Luke Donald 5.20 19,522.00 T58 Patrick Rodgers 5.20 19,522.00 T58 Hudson Swafford 5.20 19,522.00 T61 Russell Knox 4.70 19,092.00 T61 Austin Smotherman 4.70 19,092.00 T63 Bill Haas 4.10 18,576.00 T63 Ben Martin 4.10 18,576.00 T63 Seung-Yul Noh 4.10 18,576.00 T63 Davis Riley 4.10 18,576.00 T67 Doc Redman 3.50 18,060.00 T67 Sahith Theegala 3.50 18,060.00 T69 James Hahn 3.10 17,716.00 T69 Peter Uihlein 3.10 17,716.00 T71 Wyndham Clark 2.85 17,372.00 T71 Jim Herman 2.85 17,372.00