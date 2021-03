It's time for the PGA Tour's version of March Madness.

The WGC-Dell Technologies Match Play Championship, begins Wednesday at Austin Country Club. Three days of group play will first be contested before the single-elimination bracket is set. The Round of 16 and quarterfinals are scheduled for Saturday while the semifinals, final and third-place matches will be played Sunday.

For group play, players will play each of the other members of their group in 18-hole matches, with wins being worth one point and ties a half-point. The player with the most points advances to the Round of 16. In the case of a tie, a stroke-play, hole-by-hole playoff determines the group winner.

Here's the schedule for the WGC-Dell Technologies Match Play Championship, including group selections, matchups and tee times (Note: all times ET):

Group 1

Dustin Johnson (1)

Kevin Na (28)

Robert MacIntyre (41)

Adam Long (61)

SCHEDULE: Wednesday – Johnson vs. Long, 4 p.m.; Na vs. MacIntyre, 4:11 p.m.; Thursday – Johnson vs. MacIntyre, 2:32 p.m.; Na vs. Long, 2:43 p.m.; Friday – Johnson vs. Na, TBD; MacIntyre vs. Long, TBD

Group 2

Justin Thomas (2)

Louis Oosthuizen (22)

Kevin Kisner (34)

Matt Kuchar (52)

SCHEDULE: Wednesday – Thomas vs. Kuchar, 1:04 p.m.; Oosthuizen vs. Kisner, 1:15 p.m.; Thursday – Thomas vs. Kisner, 11:36 a.m.; Oosthuizen vs. Kuchar, 11:47 a.m.; Friday – Thomas vs. Oosthuizen, TBD; Kisner vs. Kuchar, TBD

Group 3

Jon Rahm (3)

Ryan Palmer (24)

Shane Lowry (38)

Sebastian Munoz (56)

SCHEDULE: Wednesday – Rahm vs. Munoz, 11:36 a.m.; Palmer vs. Lowry, 11:47 a.m.; Thursday – Rahm vs. Lowry, 4 p.m.; Palmer vs. Munoz, 4:11 p.m.; Friday – Rahm vs. Palmer, TBD; Lowry vs. Munoz, TBD

Group 4

Collin Morikawa (4)

Billy Horschel (32)

Max Homa (35)

J.T. Poston (63)

SCHEDULE: Wednesday – Morikawa vs. Poston, 2:32 p.m.; Horschel vs. Homa, 2:43 p.m.; Thursday – Morikawa vs. Homa, 1:04 p.m.; Horschel vs. Poston, 1:15 p.m.; Friday – Morikawa vs. Horschel, TBD; Homa vs. Poston, TBD

Group 5

Bryson DeChambeau (5)

Tommy Fleetwood (21)

Si Woo Kim (45)

Antoine Rozner (58)

SCHEDULE: Wednesday – DeChambeau vs. Rozner, 1:48 p.m.; Fleetwood vs. Kim, 1:59 p.m.; DeChambeau vs. Kim, 12:20 p.m.; Fleetwood vs. Rozner, 12:31 p.m.; Friday – DeChambeau vs. Fleetwood, TBD; Kim vs. Rozner, TBD

Group 6

Xander Schauffele (6)

Scottie Scheffler (30)

Jason Day (44)

Andy Sullivan (57)

SCHEDULE: Wednesday – Schauffele vs. Sullivan, 10:52 a.m.; Scheffler vs. Day, 11:03 a.m.; Thursday – Schauffele vs. Day, 3:16 p.m.; Scheffler vs. Sullivan, 3:27 p.m.; Friday – Schauffele vs. Scheffler, TBD; Day vs. Sullivan, TBD

Group 7

Patrick Reed (7)

Joaquin Niemann (26)

Christiaan Bezuidenhout (33)

Bubba Watson (55)

SCHEDULE: Wednesday – Reed vs. Watson, 12:20 p.m.; Niemann vs. Bezuidenhout, 12:31 p.m.; Thursday – Reed vs. Bezuidenhout, 10:52 a.m.; Niemann vs. Watson, 11:03 a.m.; Friday – Reed vs. Niemann, TBD; Bezuidenhout vs. Watson, TBD

Group 8

Tyrrell Hatton (8)

Lee Westwood (18)

Sergio Garcia (39)

Matt Wallace (51)

SCHEDULE: Wednesday – Hatton vs. Wallace, 3:16 p.m.; Westwood vs. Garcia, 3:27 p.m.; Thursday – Hatton vs. Garcia, 1:48 p.m.; Westwood vs. Wallace, 1:59 p.m.; Friday – Hatton vs. Westwood, TBD; Garcia vs. Wallace, TBD

Group 9

Webb Simpson (9)

Paul Casey (17)

Mackenzie Hughes (48)

Talor Gooch (59)

SCHEDULE: Wednesday – Simpson vs. Gooch, 2:54 p.m.; Casey vs. Hughes, 3:05 p.m.; Thursday – Simpson vs. Hughes, 1:26 p.m.; Casey vs. Gooch, 1:37 p.m.; Friday – Simpson vs. Casey, TBD; Hughes vs. Gooch, TBD

Group 10

Patrick Cantlay (10)

Hideki Matsuyama (23)

Carlos Ortiz (42)

Brian Harman (54)

SCHEDULE: Wednesday – Cantlay vs. Harman, 11:58 a.m.; Matsuyama vs. Ortiz, 12:09 p.m.; Thursday – Cantlay vs. Ortiz, 10:30 a.m.; Matsuyama vs. Harman, 10:41 a.m.; Friday – Cantlay vs. Matsuyama, TBD; Ortiz vs. Harman, TBD

Group 11

Rory McIlroy (11)

Cameron Smith (25)

Lanto Griffin (46)

Ian Poulter (60)

SCHEDULE: Wednesday – McIlroy vs. Poulter, 10:30 a.m.; Smith vs. Griffin, 9:41 a.m.; Thursday – McIlroy vs. Griffin, 2:54 p.m.; Smith vs. Poulter, 3:05 p.m.; Friday – McIlroy vs. Smith, TBD; Griffin vs. Poulter, TBD

Group 12

Tony Finau (12)

Jason Kokrak (29)

Will Zalatoris (40)

Dylan Frittelli (64)

SCHEDULE: Wednesday – Finau vs. Frittelli, 1:26 p.m.; Kokrak vs. Zalatoris, 1:37 p.m.; Thursday – Finau vs. Zalatoris, 11:58 a.m.; Kokrak vs. Frittelli, 12:09 p.m.; Friday – Finau vs. Kokrak, TBD; Zalatoris vs. Frittelli, TBD

Group 13

Viktor Hovland (13)

Abraham Ancer (27)

Bernd Wiesberger (43)

Kevin Streelman (53)

SCHEDULE: Wednesday – Hovland vs. Streelman, 2:10 p.m.; Ancer vs. Wiesberger, 2:21 p.m.; Thursday – Hovland vs. Wiesberger, 12:42 p.m.; Ancer vs. Streelman, 12:53 p.m.; Friday – Hovland vs. Ancer, TBD; Wiesberger vs. Streelman, TBD

Group 14

Daniel Berger (14)

Harris English (19)

Brendon Todd (47)

Erik Van Rooyen (62)

SCHEDULE: Wednesday – Berger vs. Van Rooyen, 11:14 a.m.; English vs. Todd, 11:25 a.m.; Thursday – Berger vs. Todd, 3:38 p.m.; English vs. Van Rooyen, 3:49 p.m.; Friday – Berger vs. English, TBD; Todd vs. Van Rooyen, TBD

Group 15

Matt Fitzpatrick (15)

Matthew Wolff (20)

Corey Conners (37)

Jordan Spieth (49)

SCHEDULE: Wednesday – Fitzpatrick vs. Spieth, 12:42 p.m.; Wolff vs. Conners, 12:53 p.m.; Thursday – Fitzpatrick vs. Conners, 11:14 a.m.; Wolff vs. Spieth, 11:25 a.m.; Friday – Fitzpatrick vs. Wolff, TBD; Conners vs. Spieth, TBD

Group 16

Sungjae Im (16)

Victor Perez (31)

Marc Leishman (36)

Russell Henley (50)

SCHEDULE: Wednesday – Im vs. Henley, 3:38 p.m.; Perez vs. Leishman, 3:49 p.m.; Thursday – Im vs. Leishman, 2:10 p.m.; Perez vs. Henley, 2:21 p.m.; Friday – Im vs. Perez, TBD; Leishman vs. Henley, TBD