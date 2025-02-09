Skip navigation
WM Phoenix Open 2025 prize money: Purse payout at TPC Scottsdale

  
Published February 9, 2025 06:07 PM

Thomas Detry steamrolled the field down the stretch at the WM Phoenix Open to earn his first PGA Tour victory.

In the process, he collected more than $1.6 million.

Here’s a look at how the purse was paid out at TPC Scottsdale:

﻿Finish Player Earnings
1 Thomas Detry $1,656,000
T2 Daniel Berger $818,800
T2 Michael Kim $818,800
T4 Christiaan Bezuidenhout $414,000
T4 Jordan Spieth $414,000
T6 Justin Thomas $310,500
T6 Will Chandler $310,500
T6 Robert MacIntyre $310,500
T9 Adam Hadwin $250,700
T9 Taylor Moore $250,700
T9 Maverick McNealy $250,700
T12 Cameron Young $195,500
T12 Min Woo Lee $195,500
T12 Rasmus Hojgaard $195,500
15 Sepp Straka $167,900
T16 Kevin Yu $140,300
T16 Wyndham Clark $140,300
T16 Ben Silverman $140,300
T16 Denny McCarthy $140,300
T16 J.T. Poston $140,300
T21 Si Woo Kim $100,280
T21 Bud Cauley $100,280
T21 Gary Woodland $100,280
T21 Alex Smalley $100,280
T25 Adam Schenk $69,198
T25 Andrew Putnam $69,198
T25 Nick Taylor $69,198
T25 Keith Mitchell $69,198
T25 Hideki Matsuyama $69,198
T25 Brian Harman $69,198
T25 Scottie Scheffler $69,198
T32 Trey Mullinax $53,705
T32 Greyson Sigg $53,705
T32 Beau Hossler $53,705
T32 Akshay Bhatia $53,705
T36 Sam Ryder $40,998
T36 Ben Griffin $40,998
T36 Seamus Power $40,998
T36 Luke List $40,998
T36 Mackenzie Hughes $40,998
T36 Nicolai Hojgaard $40,998
T36 Davis Thompson $40,998
T36 Adam Svensson $40,998
T44 Sam Stevens $29,054
T44 Matt Wallace $29,054
T44 Jake Knapp $29,054
T44 Camilo Villegas $29,054
T44 Tom Kim $29,054
T49 Sam Burns $22,856
T49 Kurt Kitayama $22,856
T49 Doug Ghim $22,856
T49 Max Greyserman $22,856
T49 Kris Ventura $22,856
T49 Chandler Phillips $22,856
T49 David Skinns $22,856
T49 Peter Malnati $22,856
T57 Carson Young $20,792
T57 Nick Dunlap $20,792
T57 C.T. Pan $20,792
T57 Sahith Theegala $20,792
T57 Lee Hodges $20,792
T57 Sungjae Im $20,792
T63 Jesper Svensson $19,964
T63 Ryan Fox $19,964
T63 Matthieu Pavon $19,964
66 Brandt Snedeker $19,596
T67 K.H. Lee $19,320
T67 Brice Garnett $19,320
T69 Will Gordon $18,952
T69 Taylor Montgomery $18,952
T71 Vincent Norrman $18,584
T71 Kevin Streelman $18,584
73 Byeong Hun An $18,308
T74 Michael Thorbjornsen $18,032
T74 Corey Conners $18,032
76 Emiliano Grillo $17,756
77 Ryan Palmer $17,752