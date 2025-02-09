WM Phoenix Open 2025 prize money: Purse payout at TPC Scottsdale
Published February 9, 2025 06:07 PM
Thomas Detry steamrolled the field down the stretch at the WM Phoenix Open to earn his first PGA Tour victory.
In the process, he collected more than $1.6 million.
Here’s a look at how the purse was paid out at TPC Scottsdale:
|Finish
|Player
|Earnings
|1
|Thomas Detry
|$1,656,000
|T2
|Daniel Berger
|$818,800
|T2
|Michael Kim
|$818,800
|T4
|Christiaan Bezuidenhout
|$414,000
|T4
|Jordan Spieth
|$414,000
|T6
|Justin Thomas
|$310,500
|T6
|Will Chandler
|$310,500
|T6
|Robert MacIntyre
|$310,500
|T9
|Adam Hadwin
|$250,700
|T9
|Taylor Moore
|$250,700
|T9
|Maverick McNealy
|$250,700
|T12
|Cameron Young
|$195,500
|T12
|Min Woo Lee
|$195,500
|T12
|Rasmus Hojgaard
|$195,500
|15
|Sepp Straka
|$167,900
|T16
|Kevin Yu
|$140,300
|T16
|Wyndham Clark
|$140,300
|T16
|Ben Silverman
|$140,300
|T16
|Denny McCarthy
|$140,300
|T16
|J.T. Poston
|$140,300
|T21
|Si Woo Kim
|$100,280
|T21
|Bud Cauley
|$100,280
|T21
|Gary Woodland
|$100,280
|T21
|Alex Smalley
|$100,280
|T25
|Adam Schenk
|$69,198
|T25
|Andrew Putnam
|$69,198
|T25
|Nick Taylor
|$69,198
|T25
|Keith Mitchell
|$69,198
|T25
|Hideki Matsuyama
|$69,198
|T25
|Brian Harman
|$69,198
|T25
|Scottie Scheffler
|$69,198
|T32
|Trey Mullinax
|$53,705
|T32
|Greyson Sigg
|$53,705
|T32
|Beau Hossler
|$53,705
|T32
|Akshay Bhatia
|$53,705
|T36
|Sam Ryder
|$40,998
|T36
|Ben Griffin
|$40,998
|T36
|Seamus Power
|$40,998
|T36
|Luke List
|$40,998
|T36
|Mackenzie Hughes
|$40,998
|T36
|Nicolai Hojgaard
|$40,998
|T36
|Davis Thompson
|$40,998
|T36
|Adam Svensson
|$40,998
|T44
|Sam Stevens
|$29,054
|T44
|Matt Wallace
|$29,054
|T44
|Jake Knapp
|$29,054
|T44
|Camilo Villegas
|$29,054
|T44
|Tom Kim
|$29,054
|T49
|Sam Burns
|$22,856
|T49
|Kurt Kitayama
|$22,856
|T49
|Doug Ghim
|$22,856
|T49
|Max Greyserman
|$22,856
|T49
|Kris Ventura
|$22,856
|T49
|Chandler Phillips
|$22,856
|T49
|David Skinns
|$22,856
|T49
|Peter Malnati
|$22,856
|T57
|Carson Young
|$20,792
|T57
|Nick Dunlap
|$20,792
|T57
|C.T. Pan
|$20,792
|T57
|Sahith Theegala
|$20,792
|T57
|Lee Hodges
|$20,792
|T57
|Sungjae Im
|$20,792
|T63
|Jesper Svensson
|$19,964
|T63
|Ryan Fox
|$19,964
|T63
|Matthieu Pavon
|$19,964
|66
|Brandt Snedeker
|$19,596
|T67
|K.H. Lee
|$19,320
|T67
|Brice Garnett
|$19,320
|T69
|Will Gordon
|$18,952
|T69
|Taylor Montgomery
|$18,952
|T71
|Vincent Norrman
|$18,584
|T71
|Kevin Streelman
|$18,584
|73
|Byeong Hun An
|$18,308
|T74
|Michael Thorbjornsen
|$18,032
|T74
|Corey Conners
|$18,032
|76
|Emiliano Grillo
|$17,756
|77
|Ryan Palmer
|$17,752