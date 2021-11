WWT Championship purse payout: Viktor Hovland earns nearly $1.3 million, again

Viktor Hovland successfully defended his title at the World Wide Technology Championship at Mayakoba. With the title, he also earned nearly $1.3 million for the second consecutive year. Here's a look at the full purse and FedExCup points payouts for those who made the cut in Mexico.

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Viktor Hovland 500.00 1,296,000.00 2 Carlos Ortiz 300.00 784,800.00 3 Justin Thomas 190.00 496,800.00 4 Scottie Scheffler 135.00 352,800.00 T5 Joaquin Niemann 105.00 278,100.00 T5 Matthew Wolff 105.00 278,100.00 T7 Abraham Ancer 82.50 218,700.00 T7 Sergio Garcia 82.50 218,700.00 T7 Andrew Landry 82.50 218,700.00 T7 Danny Lee 82.50 218,700.00 T11 Talor Gooch 63.00 160,200.00 T11 Maverick McNealy 63.00 160,200.00 T11 Seamus Power 63.00 160,200.00 T11 Brendon Todd 63.00 160,200.00 T15 Christiaan Bezuidenhout 49.00 109,800.00 T15 John Huh 49.00 109,800.00 T15 Denny McCarthy 49.00 109,800.00 T15 Troy Merritt 49.00 109,800.00 T15 Aaron Rai 49.00 109,800.00 T15 Michael Thompson 49.00 109,800.00 T15 Aaron Wise 49.00 109,800.00 T22 Thomas Detry - 69,480.00 T22 Matt Kuchar 37.30 69,480.00 T22 Martin Laird 37.30 69,480.00 T22 Adam Long 37.30 69,480.00 T22 Andrew Novak 37.30 69,480.00 T27 Doug Ghim 28.75 50,400.00 T27 James Hahn 28.75 50,400.00 T27 Ryan Palmer 28.75 50,400.00 T27 J.J. Spaun 28.75 50,400.00 T27 Brian Stuard 28.75 50,400.00 T27 Danny Willett 28.75 50,400.00 T33 Chez Reavie 20.07 37,594.29 T33 Greyson Sigg 20.07 37,594.29 T33 Sepp Straka 20.07 37,594.29 T33 Hudson Swafford 20.07 37,594.29 T33 Billy Horschel 20.07 37,594.28 T33 Charles Howell III 20.07 37,594.28 T33 Nick Taylor 20.07 37,594.28 T40 Rickie Fowler 14.00 28,440.00 T40 Tyrrell Hatton 14.00 28,440.00 T40 Anirban Lahiri 14.00 28,440.00 T40 Scott Piercy 14.00 28,440.00 T40 Justin Rose 14.00 28,440.00 T45 Joel Dahmen 8.50 19,341.82 T45 Tyler Duncan 8.50 19,341.82 T45 Tony Finau 8.50 19,341.82 T45 Bill Haas 8.50 19,341.82 T45 Alex Noren 8.50 19,341.82 T45 Henrik Norlander 8.50 19,341.82 T45 Doc Redman 8.50 19,341.82 T45 Charl Schwartzel 8.50 19,341.82 T45 Adam Svensson 8.50 19,341.82 T45 Roberto Díaz - 19,341.81 T45 C.T. Pan 8.50 19,341.81 T56 Adam Hadwin 5.10 16,272.00 T56 Russell Henley 5.10 16,272.00 T56 Tom Hoge 5.10 16,272.00 T56 Patton Kizzire 5.10 16,272.00 T56 Keith Mitchell 5.10 16,272.00 T56 Patrick Reed 5.10 16,272.00 T56 Brandt Snedeker 5.10 16,272.00 T56 Kevin Tway 5.10 16,272.00 T64 Matt Fitzpatrick 3.80 15,336.00 T64 Garrick Higgo 3.80 15,336.00 T64 Chris Kirk 3.80 15,336.00 T64 Andrew Putnam 3.80 15,336.00 T64 Vincent Whaley 3.80 15,336.00 69 Brendan Steele 3.20 14,904.00 70 Keegan Bradley 3.00 14,760.00