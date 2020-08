Wyndham Championship purse payout: Jim Herman quintuples season earnings

Jim Herman had made just over $204,000 in 18 events this season. At the regular-season finale, he banked more than five times that. Here are the prize money and FedExCup point breakdowns for champion Herman and rest of the players who made the cut at the Wyndham Championship:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Jim Herman 500.00 1,152,000.00 2 Billy Horschel 300.00 697,600.00 T3 Si Woo Kim 133.75 312,400.00 T3 Kevin Kisner 133.75 312,400.00 T3 Doc Redman 133.75 312,400.00 T3 Webb Simpson 133.75 312,400.00 T7 Zach Johnson 87.50 208,000.00 T7 Harold Varner III 87.50 208,000.00 T9 Russell Henley 72.50 168,000.00 T9 Sungjae Im 72.50 168,000.00 T9 Denny McCarthy 72.50 168,000.00 T9 Patrick Reed 72.50 168,000.00 T13 Sam Burns 58.50 129,600.00 T13 Tyler Duncan 58.50 129,600.00 T15 Bud Cauley 51.00 104,000.00 T15 Cameron Davis 51.00 104,000.00 T15 Mark Hubbard 51.00 104,000.00 T15 Jason Kokrak 51.00 104,000.00 T15 Rob Oppenheim 51.00 104,000.00 T20 Chris Baker 43.00 78,400.00 T20 Dylan Frittelli 43.00 78,400.00 T20 Peter Malnati 43.00 78,400.00 T23 Harris English 38.00 64,320.00 T23 Shane Lowry 38.00 64,320.00 T25 Ryan Armour 34.75 54,080.00 T25 Talor Gooch 34.75 54,080.00 T27 Will Gordon - 46,720.00 T27 Brian Harman 30.25 46,720.00 T27 Tom Hoge 30.25 46,720.00 T27 Seamus Power 30.25 46,720.00 T31 Ryan Brehm 23.00 37,440.00 T31 Wesley Bryan 23.00 37,440.00 T31 Paul Casey 23.00 37,440.00 T31 Jason Dufner 23.00 37,440.00 T31 Adam Long 23.00 37,440.00 T31 Roger Sloan 23.00 37,440.00 T37 Christiaan Bezuidenhout - 29,120.00 T37 Rafa Cabrera Bello 17.00 29,120.00 T37 Matt Jones 17.00 29,120.00 T37 Kristoffer Ventura 17.00 29,120.00 T37 Vincent Whaley 17.00 29,120.00 T42 Scott Brown 10.83 20,416.00 T42 Bo Hoag 10.83 20,416.00 T42 Andrew Landry 10.83 20,416.00 T42 Hank Lebioda 10.83 20,416.00 T42 Matthew NeSmith 10.83 20,416.00 T42 Joaquin Niemann 10.83 20,416.00 T42 Matthias Schwab - 20,416.00 T42 Brandt Snedeker 10.83 20,416.00 T42 Scott Stallings 10.83 20,416.00 T51 Chesson Hadley 6.47 15,216.00 T51 Kramer Hickok 6.47 15,216.00 T51 Chris Kirk 6.47 15,216.00 T51 Patton Kizzire 6.47 15,216.00 T51 Tom Lewis 6.47 15,216.00 T51 Davis Love III 6.47 15,216.00 T51 Adam Schenk 6.47 15,216.00 T51 Brian Stuard 6.47 15,216.00 T59 Matt Every 4.60 14,144.00 T59 Tommy Fleetwood 4.60 14,144.00 T59 Michael Gligic 4.60 14,144.00 T59 Ben Martin 4.60 14,144.00 T59 Troy Merritt 4.60 14,144.00 T59 Henrik Norlander 4.60 14,144.00 T59 Josh Teater 4.60 14,144.00 T66 Sergio Garcia 3.60 13,504.00 T66 Luke List 3.60 13,504.00 T66 Patrick Rodgers 3.60 13,504.00 T69 C.T. Pan 3.03 13,120.00 T69 Brinson Paolini - 13,120.00 T69 Scott Piercy 3.03 13,120.00 T72 Russell Knox 2.75 12,800.00 T72 Jordan Spieth 2.75 12,800.00 T74 Austin Cook 2.50 12,480.00 T74 Sebastián Muñoz 2.50 12,480.00 T74 Peter Uihlein 2.50 12,480.00 77 Nate Lashley 2.30 12,224.00