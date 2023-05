The PGA Championship begins Thursday at Oak Hill Country Club outside of Rochester, New York. Here's a look at tee times for the first and second rounds in the men's second major of the season (all times ET):

Round 1 (No. 1 tee)/Round 2 (No. 10 tee)

7:00 a.m./12:25 p.m.: Shaun Micheel, Collierville, TN; Braden Shattuck, Aston, PA; Steven Alker, New Zealand

7:11 a.m./12:36 p.m.: Ben Griffin, Chapel Hill, NC; Chris French, Rockford, IL; Joel Dahmen, Scottsdale, AZ

7:22 a.m./12:47 p.m.: Wyatt Worthington II, Reynoldsburg, OH; Nico Echavarria, Colombia; Wyndham Clark, Denver, CO

7:33 a.m./12:58 p.m.: Tom Hoge, Fort Worth, TX; Ryan Fox, New Zealand; K.H. Lee, Republic of Korea

7:44 a.m./1:09 p.m.: Paul Casey, England; Adam Svensson, Canada; Beau Hossler, Mission Viejo, CA

7:55 a.m./1:20 p.m.: Zach Johnson, Cedar Rapids, IA; Kurt Kitayama, Las Vegas, NV; Sahith Theegala, Houston, TX

8:06 a.m./1:31 p.m.: Corey Conners, Canada; Ockie Strydom, South Africa; Joaquin Niemann, Chile

8:17 a.m./1:42 p.m.: Kevin Kisner, Aiken, SC; Jimmy Walker, San Antonio, TX; Padraig Harrington, Ireland

8:28 a.m./1:53 p.m.: Alex Noren, Sweden; J.T. Poston, Sea Island, GA; Mackenzie Hughes, Canada

8:39 a.m./2:04 p.m.: Lee Hodges, Athens, AL; Callum Tarren, England; David Lingmerth, Sweden

8:50 a.m./2:15 p.m.: Taylor Moore, Edmond, OK; Denny McCarthy, Jupiter, FL; Brendan Steele, Idyllwild, CA

9:01 a.m./2:26 p.m.: Jeremy Wells, Estero, FL; Justin Suh, San Jose, CA; Adri Arnaus, Spain

9:12 a.m./2:37 p.m.: Anthony Cordes, Johns Creek, GA; Mark Hubbard, The Woodlands, TX; Dean Burmester, South Africa

12:30 p.m./7:05 a.m.: Matt Cahill, Palm Beach Gardens, FL; Taylor Montgomery, Las Vegas, NV; Cam Davis, Australia

12:41 p.m./7:16 a.m.: Michael Block, Mission Viejo, CA; Hayden Buckley, Tupelo, MS; Taylor Pendrith, Canada

12:52 p.m./7:27 a.m.: Alex Beach, Stillwater, OK; Brendon Todd, Watkinsville, GA; Sihwan Kim, Las Vegas, NV

1:03 p.m./7:38 a.m.: Patrick Reed, The Woodlands, TX; Rasmus Hojgaard, Denmark; Nick Taylor, Canada

1:14 p.m./7:49 a.m.: Christiaan Bezuidenhout, South Africa; John Somers, Brooksville, FL; Chez Reavie, Scottsdale, AZ

1:25 p.m./8:00 a.m.: Tommy Fleetwood, England; Cameron Young, Scarborough, NY; Hideki Matsuyama, Japan

1:36 p.m./8:11 a.m.: Adam Scott, Australia; Max Homa, Valencia, CA; Tony Finau, Lehi, UT

1:47 p.m./8:22 a.m.: Xander Schauffele, San Diego, CA; Tyrrell Hatton, England; Dustin Johnson, Jupiter, FL

1:58 p.m./8:33 a.m.: Patrick Cantlay, Jupiter, FL; Rickie Fowler, Murrieta, CA; Phil Mickelson, Rancho Santa Fe, CA

2:09 p.m./8:44 a.m.: Alex Smalley, Greensboro, NC; Russell Henley, Columbus, GA; Mito Pereira, Chile

2:20 p.m./8:55 a.m.: Adam Hadwin, Canada; Matt Kuchar, Jupiter, FL; Talor Gooch, Edmond, OK

2:31 p.m./9:06 a.m.: Justin Rose, England; Billy Horschel, Ponte Vedra Beach, FL; Francesco Molinari, Italy

2:42 p.m./9:17 a.m.: Russell Grove, Coeur d’Alene, ID; Patrick Rodgers, Jupiter, FL; Ben Taylor, England

Round 1 (No. 10 tee)/Round 2 (No. 1 tee)

7:05 a.m./12:30 p.m.: Trey Mullinax, Birmingham, AL; Josh Speight, Locust Hill, VA; Kazuki Higa, Japan

7:16 a.m./12:41 p.m.: Adam Schenk, Vincennes, IN; Colin Inglis, Creswell, OR; Thriston Lawrence, South Africa

7:27 a.m./12:52 p.m.: Min Woo Lee, Australia; Andrew Putnam, University Place, WA; Emiliano Grillo, Argentina

7:38 a.m./1:03 p.m.: Harold Varner III, Gastonia, NC; Scott Stallings, Oak Ridge, TN; Nicolai Hojgaard, Denmark

7:49 a.m./1:14 p.m.: Steve Holmes, Simi Valley, CA; Adrian Otaegui, Spain; Davis Riley, Hattiesburg, MS

8:00 a.m./1:25 p.m.: Scottie Scheffler, Dallas, TX; Brooks Koepka, West Palm Beach, FL; Gary Woodland, Topeka, KS

8:11 a.m./1:36 p.m.: Rory McIlroy, Northern Ireland; Justin Thomas, Louisville, KY; Collin Morikawa, La Canada, CA

8:22 a.m./1:47 p.m.: Shane Lowry, Ireland; Jordan Spieth, Dallas, TX; Viktor Hovland, Norway

8:33 a.m./1:58 p.m.: Matthew Fitzpatrick, England; Cameron Smith, Australia; Jon Rahm, Spain

8:44 a.m./2:09 p.m.: Luke Donald, England; Adrian Meronk, Poland; Yannik Paul, Germany

8:55 a.m./2:20 p.m.: Kenny Pigman, Norco, CA; Davis Thompson, St. Simons Island, GA; Maverick McNealy, Las Vegas, NV

9:06 a.m./2:31 p.m.: Keegan Bradley, Woodstock, VT; Jason Day, Australia; Bryson DeChambeau, Dallas, TX

9:17 a.m./2:42 p.m.: Jesse Droemer, Houston, TX; Matt NeSmith, Aiken, SC; Rikuya Hoshino, Japan

12:25 p.m./7:00 a.m.: Sam Ryder, Longwood, FL; Gabe Reynolds, Dallas, TX; Brandon Wu, Scarsdale, NY

12:36 p.m./7:11 a.m.: Sadom Kaewkanjana, Thailand; Ben Kern, Grove City, OH; Thorbjorn Olesen, Denmark

12:47 p.m./7:22 a.m.: Webb Simpson, Charlotte, NC; Y.E. Yang, Republic of Korea; Danny Willett, England

12:58 p.m./7:33 a.m.: Sepp Straka, Austria; Harris English, Sea Island, GA; Robert Macintyre, Scotland

1:09 p.m./7:44 a.m.: Thomas Pieters, Belgium; Keith Mitchell, St. Simons Island, GA; Pablo Larrazabal, Spain

1:20 p.m./7:55 a.m.: Lucas Herbert, Australia; Brian Harman, St. Simons Island, GA; Callum Shinkwin, England

1:31 p.m./8:06 a.m.: Tom Kim, Republic of Korea; Sam Burns, Shreveport, LA; Abraham Ancer, Mexico

1:42 p.m./8:17 a.m.: Sungjae Im, Republic of Korea; Chris Kirk, Athena, GA; Seamus Power, Ireland

1:53 p.m./8:28 a.m.: Si Woo Kim, Republic of Korea; Stephan Jaeger, Chattanooga, TN; Anirban Lahiri, India

2:04 p.m./8:39 a.m.: Victor Perez, France; Aaron Wise, Ellerbe, NC; Jordan Smith, England

2:15 p.m./8:50 a.m.: Chris Sanger, Red Hook, NY; J.J. Spaun, Scottsdale, AZ; David Micheluzzi, Australia

2:26 p.m./9:01 a.m.: Thomas Detry, Belgium; J.J. Killeen, Lubbock, TX; Matt Wallace, England

2:37 p.m./9:12 a.m.: Nick Hardy, Northbrook, IL; Greg Koch, Orlando, FL; Eric Cole, Delray Beach, FL