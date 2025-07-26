Skip navigation
3M Open 2025: Final-round tee times, pairings, how to watch at TPC Twin Cities

  
Published July 26, 2025 07:46 PM

It’s a big day for a lot of players looking to make a charge into the FedExCup Playoffs: The 3M Open wraps up with final-round action at TPC Twin Cities.

Here are tee times and pairings for Sunday’s final round with Golf Channel coverage from 1-3 p.m. ET and CBS from 3-6 p.m.:

STARTING TIME (ET)PLAYERPLAYER
7:25 a.m.
Matt McCarty
Mark Hubbard
7:34 a.m.
Antoine Rozner
Taylor Pendrith
7:43 a.m.
Rico Hoey
Matti Schmid
7:52 a.m.
Kevin Roy
Taylor Dickson
8:01 a.m.
Trevor Cone
Niklas Norgaard
8:10 a.m.
Ben Silverman
Steven Fisk
8:19 a.m.
David Skinns
David Ford
8:28 a.m.
Mackenzie Hughes
Kevin Kisner
8:37 a.m.
Vince Whaley
Jhonattan Vegas
8:46 a.m.
Garrick Higgo
Patrick Fishburn
8:55 a.m.
Tom Kim
Zac Blair
9:04 a.m.
Sam Ryder
Greyson Sigg
9:13 a.m.
Joseph Bramlett
Thomas Rosenmueller
9:22 a.m.
Isaiah Salinda
Troy Merritt
9:31 a.m.
Brice Garnett
Cristobal del Solar
9:40 a.m.
Christiaan Bezuidenhout
Nick Hardy
9:55 a.m.
Camilo Villegas
Cameron Champ
10:05 a.m.
Joel Dahmen
Adam Hadwin
10:15 a.m.
Victor Perez
Henrik Norlander
10:25 a.m.
Austin Eckroat
Max Homa
10:35 a.m.
Harry Higgs
Rickie Fowler
10:45 a.m.
Adam Svensson
Gary Woodland
10:55 a.m.
Matthieu Pavon
Brendan Valdes
11:10 a.m.
Luke Clanton
Alex Smalley
11:20 a.m.
Ben Kohles
Sam Burns
11:30 a.m.
Carson Young
Adam Scott
11:40 a.m.
Emiliano Grillo
Chris Kirk
11:50 a.m.
Matt Wallace
Seamus Power
Noon
Mac Meissner
Chad Ramey
12:10 p.m.
Taylor Montgomery
David Lipsky
12:20 p.m.
Wyndham Clark
a-Michael La Sasso
12:35 p.m.
Taylor Moore
Nate Lashley
12:45 p.m.
William Mouw
Noah Goodwin
12:55 p.m.
Pierceson Coody
Jesper Svensson
1:05 p.m.
Alex Noren
Chris Gotterup
1:15 p.m.
Sam Stevens
Jake Knapp
1:25 p.m.
Kurt Kitayama
Takumi Kanaya
1:35 p.m.
Akshay Bhatia
Thorbjorn Olesen