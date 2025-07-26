3M Open 2025: Final-round tee times, pairings, how to watch at TPC Twin Cities
Published July 26, 2025 07:46 PM
It’s a big day for a lot of players looking to make a charge into the FedExCup Playoffs: The 3M Open wraps up with final-round action at TPC Twin Cities.
Here are tee times and pairings for Sunday’s final round with Golf Channel coverage from 1-3 p.m. ET and CBS from 3-6 p.m.:
|STARTING TIME (ET)
|PLAYER
|PLAYER
|7:25 a.m.
|Matt McCarty
|Mark Hubbard
|7:34 a.m.
|Antoine Rozner
|Taylor Pendrith
|7:43 a.m.
|Rico Hoey
|Matti Schmid
|7:52 a.m.
|Kevin Roy
|Taylor Dickson
|8:01 a.m.
|Trevor Cone
|Niklas Norgaard
|8:10 a.m.
|Ben Silverman
|Steven Fisk
|8:19 a.m.
|David Skinns
|David Ford
|8:28 a.m.
|Mackenzie Hughes
|Kevin Kisner
|8:37 a.m.
|Vince Whaley
|Jhonattan Vegas
|8:46 a.m.
|Garrick Higgo
|Patrick Fishburn
|8:55 a.m.
|Tom Kim
|Zac Blair
|9:04 a.m.
|Sam Ryder
|Greyson Sigg
|9:13 a.m.
|Joseph Bramlett
|Thomas Rosenmueller
|9:22 a.m.
|Isaiah Salinda
|Troy Merritt
|9:31 a.m.
|Brice Garnett
|Cristobal del Solar
|9:40 a.m.
|Christiaan Bezuidenhout
|Nick Hardy
|9:55 a.m.
|Camilo Villegas
|Cameron Champ
|10:05 a.m.
|Joel Dahmen
|Adam Hadwin
|10:15 a.m.
|Victor Perez
|Henrik Norlander
|10:25 a.m.
|Austin Eckroat
|Max Homa
|10:35 a.m.
|Harry Higgs
|Rickie Fowler
|10:45 a.m.
|Adam Svensson
|Gary Woodland
|10:55 a.m.
|Matthieu Pavon
|Brendan Valdes
|11:10 a.m.
|Luke Clanton
|Alex Smalley
|11:20 a.m.
|Ben Kohles
|Sam Burns
|11:30 a.m.
|Carson Young
|Adam Scott
|11:40 a.m.
|Emiliano Grillo
|Chris Kirk
|11:50 a.m.
|Matt Wallace
|Seamus Power
|Noon
|Mac Meissner
|Chad Ramey
|12:10 p.m.
|Taylor Montgomery
|David Lipsky
|12:20 p.m.
|Wyndham Clark
|a-Michael La Sasso
|12:35 p.m.
|Taylor Moore
|Nate Lashley
|12:45 p.m.
|William Mouw
|Noah Goodwin
|12:55 p.m.
|Pierceson Coody
|Jesper Svensson
|1:05 p.m.
|Alex Noren
|Chris Gotterup
|1:15 p.m.
|Sam Stevens
|Jake Knapp
|1:25 p.m.
|Kurt Kitayama
|Takumi Kanaya
|1:35 p.m.
|Akshay Bhatia
|Thorbjorn Olesen