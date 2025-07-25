Skip navigation
3M Open 2025: How to watch and second-round tee times, groupings at TPC Twin Cities

  
Published July 25, 2025 10:24 AM

The 3M Open rolls along Friday at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota.

Coverage of the second round (as well as the first) is on Golf Channel from 4-7 p.m. ET. Here are the tee times and groupings on cut day.

Time
TeePlayers
6:45 AM
CDT		1

Matti Schmid

Rico Hoey

Danny Walker

6:45 AM
CDT		10

Andrew Putnam

Thorbjørn Olesen

Kevin Roy

6:56 AM
CDT		1

Ryan Palmer

Troy Merritt

Joseph Bramlett

6:56 AM
CDT		10

Webb Simpson

Keith Mitchell

Isaiah Salinda

7:07 AM
CDT		1

Trey Mullinax

Justin Lower

Dylan Wu

7:07 AM
CDT		10

Mark Hubbard

Hayden Buckley

David Skinns

7:18 AM
CDT		1

Garrick Higgo

Nick Hardy

Matt Wallace

7:18 AM
CDT		10

Chris Gotterup

Wyndham Clark

Adam Scott

7:29 AM
CDT		1

Matt McCarty

Cam Davis

Mackenzie Hughes

7:29 AM
CDT		10

Jhonattan Vegas

Sam Burns

Haotong Li

7:40 AM
CDT		1

Joe Highsmith

Austin Eckroat

Brandt Snedeker

7:40 AM
CDT		10

William Mouw

Akshay Bhatia

Jake Knapp

7:51 AM
CDT		1

Karl Vilips

Davis Riley

Matthieu Pavon

7:51 AM
CDT		10

Chris Kirk

Lee Hodges

Christiaan Bezuidenhout

8:02 AM
CDT		1

Chez Reavie

Patrick Fishburn

Sami Valimaki

8:02 AM
CDT		10

Sam Ryder

Doug Ghim

Max McGreevy

8:13 AM
CDT		1

Joel Dahmen

Victor Perez

Will Gordon

8:13 AM
CDT		10

Chesson Hadley

Henrik Norlander

Chan Kim

8:24 AM
CDT		1

Pierceson Coody

Quade Cummins

Stephen Stallings Jr.

8:24 AM
CDT		10

Hayden Springer

Paul Peterson

Thomas Campbell

8:35 AM
CDT		1

Taylor Montgomery

Brandon Matthews

Michael Feuerstein

8:35 AM
CDT		10

Trevor Cone

John Pak

Gordon Sargent

8:46 AM
CDT		1

Frankie Capan III

David Ford

Preston Stout
(a)

8:46 AM
CDT		10

Noah Goodwin

Mason Andersen

Carson Herron

8:57 AM
CDT		1

Thriston Lawrence

Anders Albertson

Will Chandler

8:57 AM
CDT		10

Takumi Kanaya

Braden Thornberry

Max Herendeen
(a)

12:10 PM
CDT		1

Kevin Kisner

Carson Young

Ben Silverman

12:10 PM
CDT		10

Nate Lashley

David Lipsky

Vince Whaley

12:21 PM
CDT		1

Cameron Champ

Lanto Griffin

Greyson Sigg

12:21 PM
CDT		10

Danny Willett

Alex Noren

Harry Higgs

12:32 PM
CDT		1

Beau Hossler

Max Greyserman

Chandler Phillips

12:32 PM
CDT		10

Patrick Rodgers

Sam Stevens

Mac Meissner

12:43 PM
CDT		1

Maverick McNealy

Sahith Theegala

Max Homa

12:43 PM
CDT		10

Camilo Villegas

Seamus Power

Byeong Hun An

12:54 PM
CDT		1

Taylor Pendrith

Rickie Fowler

Tony Finau

12:54 PM
CDT		10

Kurt Kitayama

Adam Svensson

Tom Hoge

1:05 PM
CDT		1

Erik van Rooyen

Tom Kim

Sungjae Im

1:05 PM
CDT		10

Kevin Yu

Peter Malnati

Adam Schenk

1:16 PM
CDT		1

Nick Dunlap

Davis Thompson

Gary Woodland

1:16 PM
CDT		10

Rafael Campos

Patton Kizzire

Taylor Moore

1:27 PM
CDT		1

Brice Garnett

Si Woo Kim

Adam Hadwin

1:27 PM
CDT		10

Luke List

Emiliano Grillo

Zach Johnson

1:38 PM
CDT		1

Chad Ramey

Ryo Hisatsune

Michael Thorbjornsen

1:38 PM
CDT		10

Aaron Baddeley

Eric Cole

Alex Smalley

1:49 PM
CDT		1

Jackson Suber

Luke Clanton

Brendan Valdes

1:49 PM
CDT		10

Jacob Bridgeman

Ben Kohles

Ben Martin

2:00 PM
CDT		1

Kris Ventura

Kevin Velo

Steven Fisk

2:00 PM
CDT		10

Jesper Svensson

Taylor Dickson

Yi Cao

2:11 PM
CDT		1

Antoine Rozner

Cristobal Del Solar

Matthew Riedel

2:11 PM
CDT		10

Harrison Endycott

Thomas Rosenmueller

Josh Radcliff

2:22 PM
CDT		1

Jeremy Paul

Philip Knowles

Kaito Onishi

2:22 PM
CDT		10

Ricky Castillo

Niklas Norgaard

Michael La Sasso
(a)