3M Open 2025: How to watch and second-round tee times, groupings at TPC Twin Cities
The 3M Open rolls along Friday at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota.
Coverage of the second round (as well as the first) is on Golf Channel from 4-7 p.m. ET. Here are the tee times and groupings on cut day.
|Time
|Tee
|Players
|6:45 AM
CDT
|1
Matti Schmid
Rico Hoey
Danny Walker
|6:45 AM
CDT
|10
Andrew Putnam
Thorbjørn Olesen
Kevin Roy
|6:56 AM
CDT
|1
Ryan Palmer
Troy Merritt
Joseph Bramlett
|6:56 AM
CDT
|10
Webb Simpson
Keith Mitchell
Isaiah Salinda
|7:07 AM
CDT
|1
Trey Mullinax
Justin Lower
Dylan Wu
|7:07 AM
CDT
|10
Mark Hubbard
Hayden Buckley
David Skinns
|7:18 AM
CDT
|1
Garrick Higgo
Nick Hardy
Matt Wallace
|7:18 AM
CDT
|10
Chris Gotterup
Wyndham Clark
Adam Scott
|7:29 AM
CDT
|1
Matt McCarty
Cam Davis
Mackenzie Hughes
|7:29 AM
CDT
|10
Jhonattan Vegas
Sam Burns
Haotong Li
|7:40 AM
CDT
|1
Joe Highsmith
Austin Eckroat
Brandt Snedeker
|7:40 AM
CDT
|10
William Mouw
Akshay Bhatia
Jake Knapp
|7:51 AM
CDT
|1
Karl Vilips
Davis Riley
Matthieu Pavon
|7:51 AM
CDT
|10
Chris Kirk
Lee Hodges
Christiaan Bezuidenhout
|8:02 AM
CDT
|1
Chez Reavie
Patrick Fishburn
Sami Valimaki
|8:02 AM
CDT
|10
Sam Ryder
Doug Ghim
Max McGreevy
|8:13 AM
CDT
|1
Joel Dahmen
Victor Perez
Will Gordon
|8:13 AM
CDT
|10
Chesson Hadley
Henrik Norlander
Chan Kim
|8:24 AM
CDT
|1
Pierceson Coody
Quade Cummins
Stephen Stallings Jr.
|8:24 AM
CDT
|10
Hayden Springer
Paul Peterson
Thomas Campbell
|8:35 AM
CDT
|1
Taylor Montgomery
Brandon Matthews
Michael Feuerstein
|8:35 AM
CDT
|10
Trevor Cone
John Pak
Gordon Sargent
|8:46 AM
CDT
|1
Frankie Capan III
David Ford
Preston Stout
|8:46 AM
CDT
|10
Noah Goodwin
Mason Andersen
Carson Herron
|8:57 AM
CDT
|1
Thriston Lawrence
Anders Albertson
Will Chandler
|8:57 AM
CDT
|10
Takumi Kanaya
Braden Thornberry
Max Herendeen
|12:10 PM
CDT
|1
Kevin Kisner
Carson Young
Ben Silverman
|12:10 PM
CDT
|10
Nate Lashley
David Lipsky
Vince Whaley
|12:21 PM
CDT
|1
Cameron Champ
Lanto Griffin
Greyson Sigg
|12:21 PM
CDT
|10
Danny Willett
Alex Noren
Harry Higgs
|12:32 PM
CDT
|1
Beau Hossler
Max Greyserman
Chandler Phillips
|12:32 PM
CDT
|10
Patrick Rodgers
Sam Stevens
Mac Meissner
|12:43 PM
CDT
|1
Maverick McNealy
Sahith Theegala
Max Homa
|12:43 PM
CDT
|10
Camilo Villegas
Seamus Power
Byeong Hun An
|12:54 PM
CDT
|1
Taylor Pendrith
Rickie Fowler
Tony Finau
|12:54 PM
CDT
|10
Kurt Kitayama
Adam Svensson
Tom Hoge
|1:05 PM
CDT
|1
Erik van Rooyen
Tom Kim
Sungjae Im
|1:05 PM
CDT
|10
Kevin Yu
Peter Malnati
Adam Schenk
|1:16 PM
CDT
|1
Nick Dunlap
Davis Thompson
Gary Woodland
|1:16 PM
CDT
|10
Rafael Campos
Patton Kizzire
Taylor Moore
|1:27 PM
CDT
|1
Brice Garnett
Si Woo Kim
Adam Hadwin
|1:27 PM
CDT
|10
Luke List
Emiliano Grillo
Zach Johnson
|1:38 PM
CDT
|1
Chad Ramey
Ryo Hisatsune
Michael Thorbjornsen
|1:38 PM
CDT
|10
Aaron Baddeley
Eric Cole
Alex Smalley
|1:49 PM
CDT
|1
Jackson Suber
Luke Clanton
Brendan Valdes
|1:49 PM
CDT
|10
Jacob Bridgeman
Ben Kohles
Ben Martin
|2:00 PM
CDT
|1
Kris Ventura
Kevin Velo
Steven Fisk
|2:00 PM
CDT
|10
Jesper Svensson
Taylor Dickson
Yi Cao
|2:11 PM
CDT
|1
Antoine Rozner
Cristobal Del Solar
Matthew Riedel
|2:11 PM
CDT
|10
Harrison Endycott
Thomas Rosenmueller
Josh Radcliff
|2:22 PM
CDT
|1
Jeremy Paul
Philip Knowles
Kaito Onishi
|2:22 PM
CDT
|10
Ricky Castillo
Niklas Norgaard
Michael La Sasso