3M Open 2025: Leaderboard, final results from TPC Twin Cities

  
Published July 27, 2025 06:18 PM
Relive the best highlights from the final round of the 2025 3M Open at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota.

Kurt Kitayama made the cut by a stroke and then shot 60-65 on the weekend to win the 3M Open by one shot over Sam Stevens.

Here’s a look at the round-by-round results from those who made the cut at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota:

2025 3M Open final leaderboard

﻿POS. PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4
1 Kurt Kitayama -23 65 71 60 65
2 Sam Stevens -22 62 68 66 66
T3 David Lipsky -20 68 68 64 64
T3 Matt Wallace -20 65 67 68 64
T3 Pierceson Coody -20 65 65 67 67
T3 Jake Knapp -20 64 65 67 68
T7 Alex Noren -19 70 62 65 68
T7 Takumi Kanaya -19 67 64 65 69
T7 William Mouw -19 66 66 66 67
T10 Noah Goodwin -18 68 66 65 67
T10 Chris Gotterup -18 63 69 65 69
T12 Wyndham Clark -17 67 65 67 68
T12 Taylor Montgomery -17 67 70 63 67
T14 Chris Kirk -16 64 67 70 67
T14 Thorbjorn Olesen -16 62 66 67 73
T14 Adam Svensson -16 60 75 68 65
T14 Taylor Moore -16 66 67 66 69
T14 Jesper Svensson -16 66 69 63 70
T14 Mac Meissner -16 66 67 67 68
T20 Christiaan Bezuidenhout -15 71 66 67 65
T20 Brendan Valdes -15 64 71 68 66
T20 Gary Woodland -15 67 68 68 66
T20 Emiliano Grillo -15 65 67 69 68
T20 Ben Kohles -15 66 69 67 67
T25 Harry Higgs -14 68 67 68 67
T25 Thomas Rosenmueller -14 67 67 70 66
T25 Akshay Bhatia -14 66 66 63 75
T28 Nick Hardy -13 67 70 67 67
T28 Victor Perez -13 65 69 69 68
T28 Cameron Champ -13 69 68 67 67
T28 Carson Young -13 72 65 65 69
T28 Tom Kim -13 68 68 69 66
T28 Seamus Power -13 67 66 68 70
T28 Nate Lashley -13 67 66 66 72
T28 Kevin Kisner -13 67 69 70 65
T28 Rickie Fowler -13 65 70 68 68
T28 Kevin Roy -13 68 68 71 64
T28 Chad Ramey -13 63 69 68 71
T39 Joel Dahmen -12 67 65 71 69
T39 Max Homa -12 66 68 69 69
T39 Greyson Sigg -12 68 69 68 67
T39 Garrick Higgo -12 68 67 70 67
T39 Austin Eckroat -12 70 65 68 69
T44 Troy Merritt -11 68 68 68 69
T44 Adam Hadwin -11 66 71 67 69
T44 Joseph Bramlett -11 69 67 68 69
T44 Zac Blair -11 64 72 69 68
T44 Alex Smalley -11 71 66 66 70
T44 Matthieu Pavon -11 69 68 66 70
T44 Patrick Fishburn -11 66 68 71 68
T44 Michael La Sasso -11 69 68 63 73
T44 Jhonattan Vegas -11 68 69 69 67
T53 Isaiah Salinda -10 68 68 68 70
T53 Adam Scott -10 69 67 66 72
T53 Camilo Villegas -10 68 69 67 70
T53 Mackenzie Hughes -10 66 71 69 68
T57 David Skinns -9 66 70 70 69
T57 Brice Garnett -9 66 70 68 71
T57 Vince Whaley -9 67 70 69 69
T57 Rico Hoey -9 68 65 74 68
T61 Luke Clanton -8 66 66 70 74
T61 Ben Silverman -8 66 69 71 70
T61 Mark Hubbard -8 66 68 74 68
T61 Sam Burns -8 71 64 67 74
T61 Trevor Cone -8 68 69 70 69
T61 Cristobal Del Solar -8 68 68 68 72
T61 Matti Schmid -8 63 68 76 69
T68 Sam Ryder -7 70 64 70 73
T68 Taylor Pendrith -7 68 69 71 69
T68 Niklas Norgaard Moller -7 66 70 71 70
T68 Matthew McCarty -7 67 70 71 69
T72 Henrik Norlander -5 67 66 70 76
T72 Antoine Rozner -5 68 69 71 71
74 Steven Fisk -4 71 66 70 73
75 David Ford -3 67 68 71 75
76 Taylor Dickson -2 67 67 73 75