3M Open 2025: Leaderboard, final results from TPC Twin Cities
Published July 27, 2025 06:18 PM
Highlights: 3M Open, Final Round
Relive the best highlights from the final round of the 2025 3M Open at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota.
Kurt Kitayama made the cut by a stroke and then shot 60-65 on the weekend to win the 3M Open by one shot over Sam Stevens.
Here’s a look at the round-by-round results from those who made the cut at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota:
2025 3M Open final leaderboard
|POS.
|PLAYER
|SCORE
|R1
|R2
|R3
|R4
|1
|Kurt Kitayama
|-23
|65
|71
|60
|65
|2
|Sam Stevens
|-22
|62
|68
|66
|66
|T3
|David Lipsky
|-20
|68
|68
|64
|64
|T3
|Matt Wallace
|-20
|65
|67
|68
|64
|T3
|Pierceson Coody
|-20
|65
|65
|67
|67
|T3
|Jake Knapp
|-20
|64
|65
|67
|68
|T7
|Alex Noren
|-19
|70
|62
|65
|68
|T7
|Takumi Kanaya
|-19
|67
|64
|65
|69
|T7
|William Mouw
|-19
|66
|66
|66
|67
|T10
|Noah Goodwin
|-18
|68
|66
|65
|67
|T10
|Chris Gotterup
|-18
|63
|69
|65
|69
|T12
|Wyndham Clark
|-17
|67
|65
|67
|68
|T12
|Taylor Montgomery
|-17
|67
|70
|63
|67
|T14
|Chris Kirk
|-16
|64
|67
|70
|67
|T14
|Thorbjorn Olesen
|-16
|62
|66
|67
|73
|T14
|Adam Svensson
|-16
|60
|75
|68
|65
|T14
|Taylor Moore
|-16
|66
|67
|66
|69
|T14
|Jesper Svensson
|-16
|66
|69
|63
|70
|T14
|Mac Meissner
|-16
|66
|67
|67
|68
|T20
|Christiaan Bezuidenhout
|-15
|71
|66
|67
|65
|T20
|Brendan Valdes
|-15
|64
|71
|68
|66
|T20
|Gary Woodland
|-15
|67
|68
|68
|66
|T20
|Emiliano Grillo
|-15
|65
|67
|69
|68
|T20
|Ben Kohles
|-15
|66
|69
|67
|67
|T25
|Harry Higgs
|-14
|68
|67
|68
|67
|T25
|Thomas Rosenmueller
|-14
|67
|67
|70
|66
|T25
|Akshay Bhatia
|-14
|66
|66
|63
|75
|T28
|Nick Hardy
|-13
|67
|70
|67
|67
|T28
|Victor Perez
|-13
|65
|69
|69
|68
|T28
|Cameron Champ
|-13
|69
|68
|67
|67
|T28
|Carson Young
|-13
|72
|65
|65
|69
|T28
|Tom Kim
|-13
|68
|68
|69
|66
|T28
|Seamus Power
|-13
|67
|66
|68
|70
|T28
|Nate Lashley
|-13
|67
|66
|66
|72
|T28
|Kevin Kisner
|-13
|67
|69
|70
|65
|T28
|Rickie Fowler
|-13
|65
|70
|68
|68
|T28
|Kevin Roy
|-13
|68
|68
|71
|64
|T28
|Chad Ramey
|-13
|63
|69
|68
|71
|T39
|Joel Dahmen
|-12
|67
|65
|71
|69
|T39
|Max Homa
|-12
|66
|68
|69
|69
|T39
|Greyson Sigg
|-12
|68
|69
|68
|67
|T39
|Garrick Higgo
|-12
|68
|67
|70
|67
|T39
|Austin Eckroat
|-12
|70
|65
|68
|69
|T44
|Troy Merritt
|-11
|68
|68
|68
|69
|T44
|Adam Hadwin
|-11
|66
|71
|67
|69
|T44
|Joseph Bramlett
|-11
|69
|67
|68
|69
|T44
|Zac Blair
|-11
|64
|72
|69
|68
|T44
|Alex Smalley
|-11
|71
|66
|66
|70
|T44
|Matthieu Pavon
|-11
|69
|68
|66
|70
|T44
|Patrick Fishburn
|-11
|66
|68
|71
|68
|T44
|Michael La Sasso
|-11
|69
|68
|63
|73
|T44
|Jhonattan Vegas
|-11
|68
|69
|69
|67
|T53
|Isaiah Salinda
|-10
|68
|68
|68
|70
|T53
|Adam Scott
|-10
|69
|67
|66
|72
|T53
|Camilo Villegas
|-10
|68
|69
|67
|70
|T53
|Mackenzie Hughes
|-10
|66
|71
|69
|68
|T57
|David Skinns
|-9
|66
|70
|70
|69
|T57
|Brice Garnett
|-9
|66
|70
|68
|71
|T57
|Vince Whaley
|-9
|67
|70
|69
|69
|T57
|Rico Hoey
|-9
|68
|65
|74
|68
|T61
|Luke Clanton
|-8
|66
|66
|70
|74
|T61
|Ben Silverman
|-8
|66
|69
|71
|70
|T61
|Mark Hubbard
|-8
|66
|68
|74
|68
|T61
|Sam Burns
|-8
|71
|64
|67
|74
|T61
|Trevor Cone
|-8
|68
|69
|70
|69
|T61
|Cristobal Del Solar
|-8
|68
|68
|68
|72
|T61
|Matti Schmid
|-8
|63
|68
|76
|69
|T68
|Sam Ryder
|-7
|70
|64
|70
|73
|T68
|Taylor Pendrith
|-7
|68
|69
|71
|69
|T68
|Niklas Norgaard Moller
|-7
|66
|70
|71
|70
|T68
|Matthew McCarty
|-7
|67
|70
|71
|69
|T72
|Henrik Norlander
|-5
|67
|66
|70
|76
|T72
|Antoine Rozner
|-5
|68
|69
|71
|71
|74
|Steven Fisk
|-4
|71
|66
|70
|73
|75
|David Ford
|-3
|67
|68
|71
|75
|76
|Taylor Dickson
|-2
|67
|67
|73
|75