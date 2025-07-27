Skip navigation
3M Open 2025 prize money: Payout from the $8.4 million purse at TPC Twin Cities

  
Published July 27, 2025 06:27 PM
Highlights: 3M Open, Final Round
July 27, 2025 07:06 PM
Relive the best highlights from the final round of the 2025 3M Open at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota.

Kurt Kitayama captured his second career PGA Tour title at the 3M Open and with it, more than $1.5 million.

Here’s how the $8.4 million purse was paid out at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota:

﻿FINISH PLAYER EARNINGS
1 K. Kitayama $1,512,000
2 S. Stevens $915,600
T3 D. Lipsky $410,025
T3 M. Wallace $410,025
T3 Pi. Coody $410,025
T3 J. Knapp $410,025
T7 W. Mouw $263,900
T7 A. Noren $263,900
T7 T. Kanaya $263,900
T10 N. Goodwin $263,900
T10 C. Gotterup $263,900
T12 T. Montgomery $186,900
T12 W. Clark $186,900
T14 A. Svensson $140,700
T14 C. Kirk $140,700
T14 M. Meissner $140,700
T14 T. Moore $140,700
T14 J. Svensson $140,700
T14 T. Olesen $140,700
T20 C. Bezuidenhout $95,508
T20 G. Woodland $95,508
T20 B. Valdes $95,508
T20 B. Kohles $95,508
T20 E. Grillo $95,508
T25 T. Rosenmueller $69,020
T25 H. Higgs $69,020
T25 A. Bhatia $69,020
T28 K. Roy $50,590
T28 K. Kisner $50,590
T28 T. Kim $50,590
T28 N. Hardy $50,590
T28 C. Champ $50,590
T28 R. Fowler $50,590
T28 V. Perez $50,590
T28 C. Young $50,590
T28 S. Power $50,590
T28 C. Ramey $50,590
T28 N. Lashley $50,590
T39 G. Sigg $34,860
T39 G. Higgo $34,860
T39 A. Eckroat $34,860
T39 M. Homa $34,860
T39 J. Dahmen $34,860
T44 J. Vegas $24,696
T44 Z. Blair $24,696
T44 P. Fishburn $24,696
T44 A. Hadwin $24,696
T44 J. Bramlett $24,696
T44 T. Merritt $24,696
T44 M. Pavon $24,696
T44 A. Smalley $24,696
T44 M. La Sasso (a) $0
T53 M. Hughes $20,118
T53 C. Villegas $20,118
T53 I. Salinda $20,118
T53 A. Scott $20,118
T57 R. Hoey $19,320
T57 V. Whaley $19,320
T57 D. Skinns $19,320
T57 B. Garnett $19,320
T61 M. Hubbard $18,396
T61 T. Cone $18,396
T61 M. Schmid $18,396
T61 B. Silverman $18,396
T61 C. Del Solar $18,396
T61 S. Burns $18,396
T61 L. Clanton $18,396
T68 M. McCarty $17,472
T68 T. Pendrith $17,472
T68 N. Norgaard $17,472
T68 S. Ryder $17,472
T72 A. Rozner $16,968
T72 H. Norlander $16,968
74 S. Fisk $16,968
75 D. Ford $16,548
76 T. Dickson $16,380