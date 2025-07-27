3M Open 2025 prize money: Payout from the $8.4 million purse at TPC Twin Cities
Published July 27, 2025 06:27 PM
Kurt Kitayama captured his second career PGA Tour title at the 3M Open and with it, more than $1.5 million.
Here’s how the $8.4 million purse was paid out at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota:
|FINISH
|PLAYER
|EARNINGS
|1
|K. Kitayama
|$1,512,000
|2
|S. Stevens
|$915,600
|T3
|D. Lipsky
|$410,025
|T3
|M. Wallace
|$410,025
|T3
|Pi. Coody
|$410,025
|T3
|J. Knapp
|$410,025
|T7
|W. Mouw
|$263,900
|T7
|A. Noren
|$263,900
|T7
|T. Kanaya
|$263,900
|T10
|N. Goodwin
|$263,900
|T10
|C. Gotterup
|$263,900
|T12
|T. Montgomery
|$186,900
|T12
|W. Clark
|$186,900
|T14
|A. Svensson
|$140,700
|T14
|C. Kirk
|$140,700
|T14
|M. Meissner
|$140,700
|T14
|T. Moore
|$140,700
|T14
|J. Svensson
|$140,700
|T14
|T. Olesen
|$140,700
|T20
|C. Bezuidenhout
|$95,508
|T20
|G. Woodland
|$95,508
|T20
|B. Valdes
|$95,508
|T20
|B. Kohles
|$95,508
|T20
|E. Grillo
|$95,508
|T25
|T. Rosenmueller
|$69,020
|T25
|H. Higgs
|$69,020
|T25
|A. Bhatia
|$69,020
|T28
|K. Roy
|$50,590
|T28
|K. Kisner
|$50,590
|T28
|T. Kim
|$50,590
|T28
|N. Hardy
|$50,590
|T28
|C. Champ
|$50,590
|T28
|R. Fowler
|$50,590
|T28
|V. Perez
|$50,590
|T28
|C. Young
|$50,590
|T28
|S. Power
|$50,590
|T28
|C. Ramey
|$50,590
|T28
|N. Lashley
|$50,590
|T39
|G. Sigg
|$34,860
|T39
|G. Higgo
|$34,860
|T39
|A. Eckroat
|$34,860
|T39
|M. Homa
|$34,860
|T39
|J. Dahmen
|$34,860
|T44
|J. Vegas
|$24,696
|T44
|Z. Blair
|$24,696
|T44
|P. Fishburn
|$24,696
|T44
|A. Hadwin
|$24,696
|T44
|J. Bramlett
|$24,696
|T44
|T. Merritt
|$24,696
|T44
|M. Pavon
|$24,696
|T44
|A. Smalley
|$24,696
|T44
|M. La Sasso (a)
|$0
|T53
|M. Hughes
|$20,118
|T53
|C. Villegas
|$20,118
|T53
|I. Salinda
|$20,118
|T53
|A. Scott
|$20,118
|T57
|R. Hoey
|$19,320
|T57
|V. Whaley
|$19,320
|T57
|D. Skinns
|$19,320
|T57
|B. Garnett
|$19,320
|T61
|M. Hubbard
|$18,396
|T61
|T. Cone
|$18,396
|T61
|M. Schmid
|$18,396
|T61
|B. Silverman
|$18,396
|T61
|C. Del Solar
|$18,396
|T61
|S. Burns
|$18,396
|T61
|L. Clanton
|$18,396
|T68
|M. McCarty
|$17,472
|T68
|T. Pendrith
|$17,472
|T68
|N. Norgaard
|$17,472
|T68
|S. Ryder
|$17,472
|T72
|A. Rozner
|$16,968
|T72
|H. Norlander
|$16,968
|74
|S. Fisk
|$16,968
|75
|D. Ford
|$16,548
|76
|T. Dickson
|$16,380