Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

3M Open 2025: Third-round tee times, pairings, how to watch at TPC Twin Cities

  
Published July 25, 2025 10:31 PM

The PGA Tour’s 3M Open rolls into Moving Day at TPC Twin Cities. Here are tee times and pairings for Saturday’s third round with Golf Channel coverage from 1-3 p.m. ET and CBS from 3-6 p.m.

Time
TeePlayers
7:25 AM
EDT		1

Antoine Rozner

Michael La Sasso
(a)

7:34 AM
EDT		1

Alex Smalley

Steven Fisk

7:43 AM
EDT		1

Taylor Pendrith

Adam Hadwin

7:52 AM
EDT		1

Greyson Sigg

Camilo Villegas

8:01 AM
EDT		1

Vince Whaley

Cameron Champ

8:10 AM
EDT		1

Trevor Cone

Carson Young

8:19 AM
EDT		1

Christiaan Bezuidenhout

Taylor Montgomery

8:28 AM
EDT		1

Jhonattan Vegas

Matthieu Pavon

8:37 AM
EDT		1

Matt McCarty

Mackenzie Hughes

8:46 AM
EDT		1

Niklas Norgaard

Nick Hardy

8:55 AM
EDT		1

Brice Garnett

Cristobal Del Solar

9:10 AM
EDT		1

Kurt Kitayama

Tom Kim

9:20 AM
EDT		1

Kevin Kisner

David Lipsky

9:30 AM
EDT		1

Adam Scott

Zac Blair

9:40 AM
EDT		1

Isaiah Salinda

David Skinns

9:50 AM
EDT		1

Troy Merritt

Joseph Bramlett

10:00 AM
EDT		1

Jesper Svensson

Kevin Roy

10:10 AM
EDT		1

Brendan Valdes

Ben Kohles

10:20 AM
EDT		1

Adam Svensson

Gary Woodland

10:30 AM
EDT		1

Harry Higgs

Rickie Fowler

10:45 AM
EDT		1

David Ford

Ben Silverman

10:55 AM
EDT		1

Sam Burns

Austin Eckroat

11:05 AM
EDT		1

Thomas Rosenmueller

Garrick Higgo

11:15 AM
EDT		1

Max Homa

Taylor Dickson

11:25 AM
EDT		1

Victor Perez

Noah Goodwin

11:35 AM
EDT		1

Patrick Fishburn

Sam Ryder

11:45 AM
EDT		1

Taylor Moore

Mark Hubbard

11:55 AM
EDT		1

Mac Meissner

Seamus Power

12:05 PM
EDT		1

Henrik Norlander

Nate Lashley

12:20 PM
EDT		1

Luke Clanton

Rico Hoey

12:30 PM
EDT		1

Emiliano Grillo

Chad Ramey

12:40 PM
EDT		1

Joel Dahmen

Alex Noren

12:50 PM
EDT		1

William Mouw

Akshay Bhatia

1:00 PM
EDT		1

Chris Gotterup

Wyndham Clark

1:10 PM
EDT		1

Takumi Kanaya

Matt Wallace

1:20 PM
EDT		1

Matti Schmid

Chris Kirk

1:30 PM
EDT		1

Pierceson Coody

Sam Stevens

1:40 PM
EDT		1

Thorbjørn Olesen

Jake Knapp