3M Open 2025: Third-round tee times, pairings, how to watch at TPC Twin Cities
The PGA Tour’s 3M Open rolls into Moving Day at TPC Twin Cities. Here are tee times and pairings for Saturday’s third round with Golf Channel coverage from 1-3 p.m. ET and CBS from 3-6 p.m.
|Time
|Tee
|Players
|7:25 AM
EDT
|1
Antoine Rozner
Michael La Sasso
|7:34 AM
EDT
|1
Alex Smalley
Steven Fisk
|7:43 AM
EDT
|1
Taylor Pendrith
Adam Hadwin
|7:52 AM
EDT
|1
Greyson Sigg
Camilo Villegas
|8:01 AM
EDT
|1
Vince Whaley
Cameron Champ
|8:10 AM
EDT
|1
Trevor Cone
Carson Young
|8:19 AM
EDT
|1
Christiaan Bezuidenhout
Taylor Montgomery
|8:28 AM
EDT
|1
Jhonattan Vegas
Matthieu Pavon
|8:37 AM
EDT
|1
Matt McCarty
Mackenzie Hughes
|8:46 AM
EDT
|1
Niklas Norgaard
Nick Hardy
|8:55 AM
EDT
|1
Brice Garnett
Cristobal Del Solar
|9:10 AM
EDT
|1
Kurt Kitayama
Tom Kim
|9:20 AM
EDT
|1
Kevin Kisner
David Lipsky
|9:30 AM
EDT
|1
Adam Scott
Zac Blair
|9:40 AM
EDT
|1
Isaiah Salinda
David Skinns
|9:50 AM
EDT
|1
Troy Merritt
Joseph Bramlett
|10:00 AM
EDT
|1
Jesper Svensson
Kevin Roy
|10:10 AM
EDT
|1
Brendan Valdes
Ben Kohles
|10:20 AM
EDT
|1
Adam Svensson
Gary Woodland
|10:30 AM
EDT
|1
Harry Higgs
Rickie Fowler
|10:45 AM
EDT
|1
David Ford
Ben Silverman
|10:55 AM
EDT
|1
Sam Burns
Austin Eckroat
|11:05 AM
EDT
|1
Thomas Rosenmueller
Garrick Higgo
|11:15 AM
EDT
|1
Max Homa
Taylor Dickson
|11:25 AM
EDT
|1
Victor Perez
Noah Goodwin
|11:35 AM
EDT
|1
Patrick Fishburn
Sam Ryder
|11:45 AM
EDT
|1
Taylor Moore
Mark Hubbard
|11:55 AM
EDT
|1
Mac Meissner
Seamus Power
|12:05 PM
EDT
|1
Henrik Norlander
Nate Lashley
|12:20 PM
EDT
|1
Luke Clanton
Rico Hoey
|12:30 PM
EDT
|1
Emiliano Grillo
Chad Ramey
|12:40 PM
EDT
|1
Joel Dahmen
Alex Noren
|12:50 PM
EDT
|1
William Mouw
Akshay Bhatia
|1:00 PM
EDT
|1
Chris Gotterup
Wyndham Clark
|1:10 PM
EDT
|1
Takumi Kanaya
Matt Wallace
|1:20 PM
EDT
|1
Matti Schmid
Chris Kirk
|1:30 PM
EDT
|1
Pierceson Coody
Sam Stevens
|1:40 PM
EDT
|1
Thorbjørn Olesen
Jake Knapp