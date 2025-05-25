Charles Schwab Challenge leaderboard: Final-round scores, results from Colonial
Published May 25, 2025 06:31 PM
Ben Griffin began his final round eagle-birdie and then played his last 16 holes in 4 over, but it was enough for victory at the Charles Schwab Challenge.
Griffin (71) finished one shot clear of fellow 54-hole co-leader Matti Schmid (72). World No. 1 Scottie Scheffler closed in 69 to tie for fourth.
Here’s a look at the final results from Colonial Country Club in Ft. Worth, Texas:
|Pos
|Player
|Score
|R1
|R2
|R3
|R4
|1
|Ben Griffin
|-12
|66
|63
|68
|71
|2
|Matti Schmid
|-11
|66
|63
|68
|72
|3
|Bud Cauley
|-9
|66
|69
|69
|67
|T4
|Tommy Fleetwood
|-8
|67
|67
|70
|68
|T4
|Scottie Scheffler
|-8
|68
|71
|64
|69
|T6
|J.J. Spaun
|-7
|66
|68
|70
|69
|T6
|Robert Macintyre
|-7
|68
|70
|64
|71
|T6
|Harry Hall
|-7
|68
|67
|70
|68
|T6
|Ryo Hisatsune
|-7
|66
|67
|71
|69
|T6
|Aldrich Potgieter
|-7
|68
|68
|69
|68
|T11
|Nick Hardy
|-6
|68
|67
|67
|72
|T11
|Andrew Novak
|-6
|67
|69
|67
|71
|T11
|Vince Whaley
|-6
|69
|69
|69
|67
|T11
|Karl Vilips
|-6
|70
|66
|68
|70
|T11
|Gary Woodland
|-6
|72
|67
|69
|66
|T16
|Rickie Fowler
|-5
|70
|64
|67
|74
|T16
|Emiliano Grillo
|-5
|68
|66
|70
|71
|T16
|Michael Kim
|-5
|71
|69
|68
|67
|T16
|Christiaan Bezuidenhout
|-5
|69
|69
|68
|69
|T16
|Kris Ventura
|-5
|68
|70
|67
|70
|T16
|Pierceson Coody
|-5
|69
|67
|69
|70
|T22
|Webb Simpson
|-4
|67
|71
|69
|69
|T22
|Matt Wallace
|-4
|66
|70
|70
|70
|T22
|Kurt Kitayama
|-4
|69
|67
|67
|73
|T22
|Max Greyserman
|-4
|70
|67
|71
|68
|T22
|Akshay Bhatia
|-4
|67
|66
|69
|74
|T22
|Lucas Glover
|-4
|68
|72
|64
|72
|T28
|John Pak
|-3
|63
|68
|73
|73
|T28
|Mac Meissner
|-3
|71
|69
|68
|69
|T28
|Patrick Rodgers
|-3
|66
|72
|71
|68
|T28
|Si Woo Kim
|-3
|73
|64
|69
|71
|T28
|Mark Hubbard
|-3
|69
|67
|71
|70
|T28
|Eric Cole
|-3
|70
|69
|66
|72
|T28
|Sam Stevens
|-3
|72
|68
|68
|69
|T28
|Chris Gotterup
|-3
|67
|65
|75
|70
|T36
|Luke List
|-2
|71
|69
|67
|71
|T36
|Brice Garnett
|-2
|67
|67
|75
|69
|T36
|Jordan Spieth
|-2
|69
|71
|67
|71
|T36
|Hideki Matsuyama
|-2
|69
|69
|67
|73
|T36
|Keith Mitchell
|-2
|73
|67
|68
|70
|T36
|Erik Van Rooyen
|-2
|75
|64
|74
|65
|T36
|J.T. Poston
|-2
|66
|69
|71
|72
|T36
|Quade Cummins
|-2
|68
|68
|70
|72
|T44
|Tom Kim
|-1
|70
|68
|71
|70
|T44
|Andrew Putnam
|-1
|69
|67
|71
|72
|T46
|Brian Harman
|E
|67
|73
|66
|74
|T46
|Thorbjorn Olesen
|E
|73
|66
|71
|70
|T46
|Adam Svensson
|E
|67
|70
|70
|73
|T46
|Kevin Roy
|E
|69
|70
|69
|72
|T46
|Doug Ghim
|E
|69
|65
|73
|73
|T46
|Austin Eckroat
|E
|73
|67
|72
|68
|T46
|Jesper Svensson
|E
|74
|65
|70
|71
|T53
|Carson Young
|1
|69
|67
|71
|74
|T53
|Lee Hodges
|1
|69
|70
|71
|71
|T53
|Jackson Suber
|1
|72
|63
|71
|75
|T53
|Matt Kuchar
|1
|71
|66
|73
|71
|T53
|Harris English
|1
|69
|69
|72
|71
|T53
|Sam Ryder
|1
|69
|70
|72
|70
|T59
|Seamus Power
|2
|73
|67
|69
|73
|T59
|Henrik Norlander
|2
|69
|69
|72
|72
|T59
|Harry Higgs
|2
|68
|72
|68
|74
|T59
|Beau Hossler
|2
|66
|71
|73
|72
|T59
|Jeremy Paul
|2
|70
|68
|71
|73
|T59
|Nicolas Echavarria
|2
|70
|70
|69
|73
|T59
|Ricky Castillo
|2
|68
|70
|67
|77
|T66
|Max McGreevy
|3
|69
|68
|74
|72
|T66
|Steven Fisk
|3
|70
|68
|71
|74
|T66
|Rico Hoey
|3
|72
|68
|74
|69
|T66
|Peter Malnati
|3
|70
|68
|69
|76
|T70
|Camilo Villegas
|4
|69
|70
|71
|74
|T70
|Ben Silverman
|4
|69
|70
|73
|72
|T70
|Dylan Wu
|4
|70
|70
|74
|70
|T73
|Taylor Moore
|5
|69
|71
|74
|71
|T73
|Ryan Gerard
|5
|67
|72
|73
|73
|75
|Victor Perez
|6
|70
|67
|73
|76
|76
|Will Chandler
|7
|72
|68
|74
|73
|T77
|Hayden Springer
|8
|71
|69
|74
|74
|T77
|Frankie Capan
|8
|69
|70
|73
|76