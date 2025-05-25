Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Charles Schwab Challenge leaderboard: Final-round scores, results from Colonial

  
Published May 25, 2025 06:31 PM

Ben Griffin began his final round eagle-birdie and then played his last 16 holes in 4 over, but it was enough for victory at the Charles Schwab Challenge.

Griffin (71) finished one shot clear of fellow 54-hole co-leader Matti Schmid (72). World No. 1 Scottie Scheffler closed in 69 to tie for fourth.

Here’s a look at the final results from Colonial Country Club in Ft. Worth, Texas:

﻿Pos Player Score R1 R2 R3 R4
1 Ben Griffin -12 66 63 68 71
2 Matti Schmid -11 66 63 68 72
3 Bud Cauley -9 66 69 69 67
T4 Tommy Fleetwood -8 67 67 70 68
T4 Scottie Scheffler -8 68 71 64 69
T6 J.J. Spaun -7 66 68 70 69
T6 Robert Macintyre -7 68 70 64 71
T6 Harry Hall -7 68 67 70 68
T6 Ryo Hisatsune -7 66 67 71 69
T6 Aldrich Potgieter -7 68 68 69 68
T11 Nick Hardy -6 68 67 67 72
T11 Andrew Novak -6 67 69 67 71
T11 Vince Whaley -6 69 69 69 67
T11 Karl Vilips -6 70 66 68 70
T11 Gary Woodland -6 72 67 69 66
T16 Rickie Fowler -5 70 64 67 74
T16 Emiliano Grillo -5 68 66 70 71
T16 Michael Kim -5 71 69 68 67
T16 Christiaan Bezuidenhout -5 69 69 68 69
T16 Kris Ventura -5 68 70 67 70
T16 Pierceson Coody -5 69 67 69 70
T22 Webb Simpson -4 67 71 69 69
T22 Matt Wallace -4 66 70 70 70
T22 Kurt Kitayama -4 69 67 67 73
T22 Max Greyserman -4 70 67 71 68
T22 Akshay Bhatia -4 67 66 69 74
T22 Lucas Glover -4 68 72 64 72
T28 John Pak -3 63 68 73 73
T28 Mac Meissner -3 71 69 68 69
T28 Patrick Rodgers -3 66 72 71 68
T28 Si Woo Kim -3 73 64 69 71
T28 Mark Hubbard -3 69 67 71 70
T28 Eric Cole -3 70 69 66 72
T28 Sam Stevens -3 72 68 68 69
T28 Chris Gotterup -3 67 65 75 70
T36 Luke List -2 71 69 67 71
T36 Brice Garnett -2 67 67 75 69
T36 Jordan Spieth -2 69 71 67 71
T36 Hideki Matsuyama -2 69 69 67 73
T36 Keith Mitchell -2 73 67 68 70
T36 Erik Van Rooyen -2 75 64 74 65
T36 J.T. Poston -2 66 69 71 72
T36 Quade Cummins -2 68 68 70 72
T44 Tom Kim -1 70 68 71 70
T44 Andrew Putnam -1 69 67 71 72
T46 Brian Harman E 67 73 66 74
T46 Thorbjorn Olesen E 73 66 71 70
T46 Adam Svensson E 67 70 70 73
T46 Kevin Roy E 69 70 69 72
T46 Doug Ghim E 69 65 73 73
T46 Austin Eckroat E 73 67 72 68
T46 Jesper Svensson E 74 65 70 71
T53 Carson Young 1 69 67 71 74
T53 Lee Hodges 1 69 70 71 71
T53 Jackson Suber 1 72 63 71 75
T53 Matt Kuchar 1 71 66 73 71
T53 Harris English 1 69 69 72 71
T53 Sam Ryder 1 69 70 72 70
T59 Seamus Power 2 73 67 69 73
T59 Henrik Norlander 2 69 69 72 72
T59 Harry Higgs 2 68 72 68 74
T59 Beau Hossler 2 66 71 73 72
T59 Jeremy Paul 2 70 68 71 73
T59 Nicolas Echavarria 2 70 70 69 73
T59 Ricky Castillo 2 68 70 67 77
T66 Max McGreevy 3 69 68 74 72
T66 Steven Fisk 3 70 68 71 74
T66 Rico Hoey 3 72 68 74 69
T66 Peter Malnati 3 70 68 69 76
T70 Camilo Villegas 4 69 70 71 74
T70 Ben Silverman 4 69 70 73 72
T70 Dylan Wu 4 70 70 74 70
T73 Taylor Moore 5 69 71 74 71
T73 Ryan Gerard 5 67 72 73 73
75 Victor Perez 6 70 67 73 76
76 Will Chandler 7 72 68 74 73
T77 Hayden Springer 8 71 69 74 74
T77 Frankie Capan 8 69 70 73 76