CJ Cup Byron Nelson 2025: Final leaderboard, results and scores from Scottie Scheffler’s win
Published May 4, 2025 07:03 PM
Scottie Scheffler dominated from start — and stoppage — to finish at the CJ Cup Byron Nelson, winning his hometown event outside Dallas.
Scheffler led after an opening 61, moved six clear after a weather-delayed second round, was up eight after 54 holes, and won by that same margin. He also tied the PGA Tour’s 72-hole aggregate scoring record.
Here’s a look at the final results from those who made the cut in McKinney, Texas:
|POS.
|PLAYER
|SCORE
|R1
|R2
|R3
|R4
|1
|S. Scheffler
|-31
|61
|63
|66
|63
|2
|E. Van Rooyen
|-23
|66
|67
|65
|63
|3
|S. Stevens
|-20
|65
|65
|70
|64
|4
|J. Spieth
|-19
|69
|67
|67
|62
|T5
|M. Hubbard
|-17
|69
|65
|68
|65
|T5
|S. Burns
|-17
|67
|67
|68
|65
|T5
|A. Schenk
|-17
|66
|67
|65
|69
|T5
|T. Kanaya
|-17
|67
|67
|68
|65
|T5
|E. Cole
|-17
|64
|69
|67
|67
|T5
|K. Kitayama
|-17
|66
|65
|68
|68
|T5
|W. Gordon
|-17
|64
|72
|66
|65
|T5
|R. Castillo
|-17
|65
|66
|67
|69
|T13
|J. Vegas
|-16
|63
|69
|67
|69
|T13
|A. Rozner
|-16
|66
|71
|63
|68
|T15
|P. Rodgers
|-15
|69
|67
|66
|67
|T15
|A. Putnam
|-15
|64
|69
|68
|68
|T15
|S. Kim
|-15
|67
|69
|67
|66
|T15
|C. Champ
|-15
|64
|70
|68
|67
|T15
|M. McGreevy
|-15
|66
|71
|66
|66
|T15
|V. Whaley
|-15
|69
|66
|67
|67
|T15
|K. Roy
|-15
|67
|68
|67
|67
|T15
|C. Phillips
|-15
|65
|68
|70
|66
|T15
|C. Gotterup
|-15
|68
|66
|71
|64
|T15
|M. McCarty
|-15
|66
|68
|71
|64
|T25
|N. Echavarria
|-14
|68
|66
|66
|70
|T25
|D. Walker
|-14
|68
|68
|66
|68
|T25
|P. Coody
|-14
|67
|70
|66
|67
|T25
|R. Steelman
|-14
|67
|69
|69
|65
|T29
|T. Olesen
|-13
|67
|67
|70
|67
|T29
|T. Mullinax
|-13
|65
|69
|69
|68
|T29
|K. Yu
|-13
|67
|68
|70
|66
|T29
|T. Dickson
|-13
|66
|69
|69
|67
|T33
|B. Martin
|-12
|66
|68
|69
|69
|T33
|S. Im
|-12
|67
|68
|67
|70
|T33
|N. Norgaard Moller
|-12
|66
|67
|72
|67
|T33
|D. Ghim
|-12
|69
|67
|70
|66
|T33
|M. Thorbjornsen
|-12
|64
|73
|66
|69
|T33
|H. Hall
|-12
|69
|68
|68
|67
|T39
|J. Bramlett
|-11
|66
|68
|71
|68
|T39
|N. Lashley
|-11
|68
|69
|66
|70
|T39
|A. Smalley
|-11
|69
|67
|71
|66
|T39
|J. Knapp
|-11
|68
|69
|70
|66
|T39
|R. Hoshino
|-11
|67
|69
|71
|66
|T39
|S. Valimaki
|-11
|66
|71
|67
|69
|T45
|M. Manassero
|-10
|66
|71
|70
|67
|T45
|H. Norlander
|-10
|70
|67
|71
|66
|T45
|D. Riley
|-10
|66
|71
|68
|69
|48
|R. Hojgaard
|-9
|65
|67
|68
|75
|T49
|W. Simpson
|-8
|67
|70
|68
|71
|T49
|P. Kizzire
|-8
|64
|70
|69
|73
|T49
|K. Vilips
|-8
|65
|72
|69
|70
|T52
|B. Kohles
|-7
|68
|69
|69
|71
|T52
|D. Skinns
|-7
|67
|69
|71
|70
|T52
|T. Rosenmueller
|-7
|66
|69
|71
|71
|T52
|R. Hoey
|-7
|63
|73
|68
|73
|T56
|M. Kuchar
|-6
|69
|68
|70
|71
|T56
|S. Jaeger
|-6
|64
|70
|73
|71
|T56
|N. Hojgaard
|-6
|68
|69
|71
|70
|T56
|I. Salinda
|-6
|68
|68
|74
|68
|T60
|B. An
|-5
|68
|69
|74
|68
|T60
|R. Fox
|-5
|66
|71
|70
|72
|T60
|V. Perez
|-5
|68
|69
|69
|73
|T60
|C. Davis
|-5
|69
|67
|72
|71
|64
|B. Matthews
|-4
|66
|69
|72
|73
|T65
|B. Hossler
|-2
|69
|68
|69
|76
|T65
|M. Meissner
|-2
|68
|69
|73
|72
|T67
|R. Campos
|-1
|65
|70
|73
|75
|T67
|C. Villegas
|-1
|70
|66
|76
|71
|T67
|A. Tosti
|-1
|68
|67
|74
|74
|70
|J. Pak
|2
|70
|67
|75
|74