Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

CJ Cup Byron Nelson 2025: Final-round tee times, pairings and how to watch

  
Published May 3, 2025 09:59 PM

Scottie Scheffler takes an eight-shot lead into the final round of the CJ Cup Byron Nelson, which got back on track Saturday following a lengthy weather delay on Day 2.

Here’s a look at the full tee times and pairings for Sunday at TPC Craig Ranch in McKinney, Texas (click here for how to watch).

Time
TeePlayers
8:00 AM
EDT		1

Camilo Villegas

John Pak

8:09 AM
EDT		1

Mac Meissner

Byeong Hun An

8:18 AM
EDT		1

Alejandro Tosti

Isaiah Salinda

8:27 AM
EDT		1

Henrik Norlander

Nicolai Højgaard

8:36 AM
EDT		1

Rafael Campos

Cam Davis

8:45 AM
EDT		1

Matt Kuchar

Matteo Manassero

8:55 AM
EDT		1

Stephan Jaeger

Ryan Fox

9:10 AM
EDT		1

David Skinns

Jake Knapp

9:20 AM
EDT		1

Brandon Matthews

Rikuya Hoshino

9:30 AM
EDT		1

Karl Vilips

Alex Smalley

9:40 AM
EDT		1

Ben Kohles

Victor Perez

9:50 AM
EDT		1

Doug Ghim

Beau Hossler

10:00 AM
EDT		1

Harry Hall

Thomas Rosenmueller

10:10 AM
EDT		1

Niklas Norgaard

Davis Riley

10:25 AM
EDT		1

Matt McCarty

Joseph Bramlett

10:35 AM
EDT		1

Chris Gotterup

Webb Simpson

10:45 AM
EDT		1

Kevin Yu

Ross Steelman

10:55 AM
EDT		1

Rico Hoey

Sami Valimaki

11:05 AM
EDT		1

Taylor Dickson

Thorbjørn Olesen

11:15 AM
EDT		1

Pierceson Coody

Michael Thorbjornsen

11:25 AM
EDT		1

Max McGreevy

Chandler Phillips

11:40 AM
EDT		1

Patton Kizzire

Ben Martin

11:50 AM
EDT		1

Trey Mullinax

Nate Lashley

12:00 PM
EDT		1

Si Woo Kim

Jordan Spieth

12:10 PM
EDT		1

Sam Burns

Mark Hubbard

12:20 PM
EDT		1

Takumi Kanaya

Cameron Champ

12:30 PM
EDT		1

Vince Whaley

Sungjae Im

12:40 PM
EDT		1

Will Gordon

Kevin Roy

12:55 PM
EDT		1

Danny Walker

Patrick Rodgers

1:05 PM
EDT		1

Sam Stevens

Andrew Putnam

1:15 PM
EDT		1

Eric Cole

Rasmus Højgaard

1:25 PM
EDT		1

Antoine Rozner

Nico Echavarria

1:35 PM
EDT		1

Kurt Kitayama

Jhonattan Vegas

1:45 PM
EDT		1

Adam Schenk

Ricky Castillo

1:55 PM
EDT		1

Scottie Scheffler

Erik van Rooyen