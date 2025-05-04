CJ Cup Byron Nelson 2025: Final-round tee times, pairings and how to watch
Scottie Scheffler takes an eight-shot lead into the final round of the CJ Cup Byron Nelson, which got back on track Saturday following a lengthy weather delay on Day 2.
Here’s a look at the full tee times and pairings for Sunday at TPC Craig Ranch in McKinney, Texas (click here for how to watch).
|Time
|Tee
|Players
|8:00 AM
EDT
|1
Camilo Villegas
John Pak
|8:09 AM
EDT
|1
Mac Meissner
Byeong Hun An
|8:18 AM
EDT
|1
Alejandro Tosti
Isaiah Salinda
|8:27 AM
EDT
|1
Henrik Norlander
Nicolai Højgaard
|8:36 AM
EDT
|1
Rafael Campos
Cam Davis
|8:45 AM
EDT
|1
Matt Kuchar
Matteo Manassero
|8:55 AM
EDT
|1
Stephan Jaeger
Ryan Fox
|9:10 AM
EDT
|1
David Skinns
Jake Knapp
|9:20 AM
EDT
|1
Brandon Matthews
Rikuya Hoshino
|9:30 AM
EDT
|1
Karl Vilips
Alex Smalley
|9:40 AM
EDT
|1
Ben Kohles
Victor Perez
|9:50 AM
EDT
|1
Doug Ghim
Beau Hossler
|10:00 AM
EDT
|1
Harry Hall
Thomas Rosenmueller
|10:10 AM
EDT
|1
Niklas Norgaard
Davis Riley
|10:25 AM
EDT
|1
Matt McCarty
Joseph Bramlett
|10:35 AM
EDT
|1
Chris Gotterup
Webb Simpson
|10:45 AM
EDT
|1
Kevin Yu
Ross Steelman
|10:55 AM
EDT
|1
Rico Hoey
Sami Valimaki
|11:05 AM
EDT
|1
Taylor Dickson
Thorbjørn Olesen
|11:15 AM
EDT
|1
Pierceson Coody
Michael Thorbjornsen
|11:25 AM
EDT
|1
Max McGreevy
Chandler Phillips
|11:40 AM
EDT
|1
Patton Kizzire
Ben Martin
|11:50 AM
EDT
|1
Trey Mullinax
Nate Lashley
|12:00 PM
EDT
|1
Si Woo Kim
Jordan Spieth
|12:10 PM
EDT
|1
Sam Burns
Mark Hubbard
|12:20 PM
EDT
|1
Takumi Kanaya
Cameron Champ
|12:30 PM
EDT
|1
Vince Whaley
Sungjae Im
|12:40 PM
EDT
|1
Will Gordon
Kevin Roy
|12:55 PM
EDT
|1
Danny Walker
Patrick Rodgers
|1:05 PM
EDT
|1
Sam Stevens
Andrew Putnam
|1:15 PM
EDT
|1
Eric Cole
Rasmus Højgaard
|1:25 PM
EDT
|1
Antoine Rozner
Nico Echavarria
|1:35 PM
EDT
|1
Kurt Kitayama
Jhonattan Vegas
|1:45 PM
EDT
|1
Adam Schenk
Ricky Castillo
|1:55 PM
EDT
|1
Scottie Scheffler
Erik van Rooyen