CJ Cup Byron Nelson 2025 prize money: Payout for Scottie Scheffler’s dominant win
Published May 4, 2025 06:14 PM
Scottie Scheffler won his hometown CJ Cup Byron Nelson Sunday by eight shots. His 253 total (31 under) tied the lowest 72-hole aggregate score in PGA Tour history.
He earned $1,782,000 from the $9.9 million purse. Runner-up Erik van Rooyen took home $1,079,000.
Here’s a look at how the full purse was paid out at TPC Craig Ranch in McKinney, Texas:
|FINISH
|PLAYER
|EARNINGS
|1
|Scottie Scheffler
|$1,782,000
|2
|Erik van Rooyen
|$1,079,100
|3
|Sam Stevens
|$683,100
|4
|Jordan Spieth
|$485,100
|T5
|Will Gordon
|$305,972
|T5
|Mark Hubbard
|$305,972
|T5
|Sam Burns
|$305,972
|T5
|Takumi Kanaya
|$305,972
|T5
|Eric Cole
|$305,972
|T5
|Kurt Kitayama
|$305,972
|T5
|Adam Schenk
|$305,972
|T5
|Ricky Castillo
|$305,972
|T13
|Antoine Rozner
|$200,475
|T13
|Jhonattan Vegas
|$200,475
|T15
|Matt McCarty
|$141,295
|T15
|Chris Gotterup
|$141,295
|T15
|Max McGreevy
|$141,295
|T15
|Si Woo Kim
|$141,295
|T15
|Chandler Phillips
|$141,295
|T15
|Patrick Rodgers
|$141,295
|T15
|Vince Whaley
|$141,295
|T15
|Kevin Roy
|$141,295
|T15
|Cameron Champ
|$141,295
|T15
|Andrew Putnam
|$141,295
|T25
|Ross Steelman
|$79,448
|T25
|Pierceson Coody
|$79,448
|T25
|Danny Walker
|$79,448
|T25
|Nico Echavarria
|$79,448
|T29
|Kevin Yu
|$66,330
|T29
|Taylor Dickson
|$66,330
|T29
|Thorbjorn Olesen
|$66,330
|T29
|Trey Mullinax
|$66,330
|T33
|Doug Ghim
|$52,800
|T33
|Harry Hall
|$52,800
|T33
|Niklas Norgaard
|$52,800
|T33
|Michael Thorbjornsen
|$52,800
|T33
|Ben Martin
|$52,800
|T33
|Sungjae Im
|$52,800
|T39
|Jake Knapp
|$40,095
|T39
|Rikuya Hoshino
|$40,095
|T39
|Alex Smalley
|$40,095
|T39
|Joseph Bramlett
|$40,095
|T39
|Sami Valimaki
|$40,095
|T39
|Nate Lashley
|$40,095
|T45
|Henrik Norlander
|$31,185
|T45
|Matteo Manassero
|$31,185
|T45
|Davis Riley
|$31,185
|48
|Rasmus Hojgaard
|$27,621
|T49
|Karl Vilips
|$25,509
|T49
|Webb Simpson
|$25,509
|T49
|Patton Kizzire
|$25,509
|T52
|David Skinns
|$23,710
|T52
|Ben Kohles
|$23,710
|T52
|Thomas Rosenmueller
|$23,710
|T52
|Rico Hoey
|$23,710
|T56
|Isaiah Salinda
|$22,770
|T56
|Nicolai Hojgaard
|$22,770
|T56
|Matt Kuchar
|$22,770
|T56
|Stephan Jaeger
|$22,770
|T60
|Byeong Hun An
|$21,978
|T60
|Cam Davis
|$21,978
|T60
|Ryan Fox
|$21,978
|T60
|Victor Perez
|$21,978
|64
|Brandon Matthews
|$21,483
|T65
|Mac Meissner
|$21,186
|T65
|Beau Hossler
|$21,186
|T67
|Camilo Villegas
|$20,691
|T67
|Alejandro Tosti
|$20,691
|T67
|Rafael Campos
|$20,691
|70
|John Pak
|$20,295