CJ Cup Byron Nelson 2025 prize money: Payout for Scottie Scheffler’s dominant win

  
Published May 4, 2025 06:14 PM

Scottie Scheffler won his hometown CJ Cup Byron Nelson Sunday by eight shots. His 253 total (31 under) tied the lowest 72-hole aggregate score in PGA Tour history.

He earned $1,782,000 from the $9.9 million purse. Runner-up Erik van Rooyen took home $1,079,000.

Here’s a look at how the full purse was paid out at TPC Craig Ranch in McKinney, Texas:

﻿FINISH PLAYER EARNINGS
1 Scottie Scheffler $1,782,000
2 Erik van Rooyen $1,079,100
3 Sam Stevens $683,100
4 Jordan Spieth $485,100
T5 Will Gordon $305,972
T5 Mark Hubbard $305,972
T5 Sam Burns $305,972
T5 Takumi Kanaya $305,972
T5 Eric Cole $305,972
T5 Kurt Kitayama $305,972
T5 Adam Schenk $305,972
T5 Ricky Castillo $305,972
T13 Antoine Rozner $200,475
T13 Jhonattan Vegas $200,475
T15 Matt McCarty $141,295
T15 Chris Gotterup $141,295
T15 Max McGreevy $141,295
T15 Si Woo Kim $141,295
T15 Chandler Phillips $141,295
T15 Patrick Rodgers $141,295
T15 Vince Whaley $141,295
T15 Kevin Roy $141,295
T15 Cameron Champ $141,295
T15 Andrew Putnam $141,295
T25 Ross Steelman $79,448
T25 Pierceson Coody $79,448
T25 Danny Walker $79,448
T25 Nico Echavarria $79,448
T29 Kevin Yu $66,330
T29 Taylor Dickson $66,330
T29 Thorbjorn Olesen $66,330
T29 Trey Mullinax $66,330
T33 Doug Ghim $52,800
T33 Harry Hall $52,800
T33 Niklas Norgaard $52,800
T33 Michael Thorbjornsen $52,800
T33 Ben Martin $52,800
T33 Sungjae Im $52,800
T39 Jake Knapp $40,095
T39 Rikuya Hoshino $40,095
T39 Alex Smalley $40,095
T39 Joseph Bramlett $40,095
T39 Sami Valimaki $40,095
T39 Nate Lashley $40,095
T45 Henrik Norlander $31,185
T45 Matteo Manassero $31,185
T45 Davis Riley $31,185
48 Rasmus Hojgaard $27,621
T49 Karl Vilips $25,509
T49 Webb Simpson $25,509
T49 Patton Kizzire $25,509
T52 David Skinns $23,710
T52 Ben Kohles $23,710
T52 Thomas Rosenmueller $23,710
T52 Rico Hoey $23,710
T56 Isaiah Salinda $22,770
T56 Nicolai Hojgaard $22,770
T56 Matt Kuchar $22,770
T56 Stephan Jaeger $22,770
T60 Byeong Hun An $21,978
T60 Cam Davis $21,978
T60 Ryan Fox $21,978
T60 Victor Perez $21,978
64 Brandon Matthews $21,483
T65 Mac Meissner $21,186
T65 Beau Hossler $21,186
T67 Camilo Villegas $20,691
T67 Alejandro Tosti $20,691
T67 Rafael Campos $20,691
70 John Pak $20,295