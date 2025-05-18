PGA Championship 2025 leaderboard: Final-round scores, results from Quail Hollow
Scottie Scheffler roared to victory in the 107th PGA Championship, losing a five-shot lead and then winning by the same margin.
Here’s a look at the final results from Quail Hollow Club in Charlotte, North Carolina:
|Pos
|Name
|Total
|R1
|R2
|R3
|R4
|1
|Scottie Scheffler
|-11
|69
|68
|65
|71
|T2
|Harris English
|-6
|72
|70
|71
|65
|T2
|Bryson DeChambeau
|-6
|71
|68
|69
|70
|T2
|Davis Riley
|-6
|71
|68
|67
|72
|T5
|Jhonattan Vegas
|-5
|64
|70
|73
|72
|T5
|Taylor Pendrith
|-5
|69
|70
|72
|68
|T5
|J.T. Poston
|-5
|68
|70
|68
|73
|T8
|Denny McCarthy
|-4
|70
|68
|72
|70
|T8
|Joaquin Niemann
|-4
|74
|67
|71
|68
|T8
|Ben Griffin
|-4
|70
|69
|72
|69
|T8
|Joe Highsmith
|-4
|73
|67
|69
|71
|T8
|Ryan Gerard
|-4
|66
|72
|72
|70
|T8
|Keegan Bradley
|-4
|68
|72
|68
|72
|T8
|Si Woo Kim
|-4
|72
|64
|71
|73
|T8
|Matt Fitzpatrick
|-4
|68
|68
|72
|72
|T8
|Jon Rahm
|-4
|70
|70
|67
|73
|T17
|Alex Noren
|-3
|68
|71
|66
|76
|T17
|Matt Wallace
|-3
|71
|70
|68
|72
|T19
|Sam Burns
|-2
|73
|70
|72
|67
|T19
|Aaron Rai
|-2
|67
|72
|74
|69
|T19
|Taylor Moore
|-2
|73
|69
|70
|70
|T19
|Cameron Davis
|-2
|66
|74
|70
|72
|T19
|Harry Hall
|-2
|69
|72
|71
|70
|T19
|Adam Scott
|-2
|69
|71
|69
|73
|T19
|Tony Finau
|-2
|70
|69
|69
|74
|T19
|Beau Hossler
|-2
|71
|70
|73
|68
|T19
|Corey Conners
|-2
|73
|68
|74
|67
|T28
|Ryan Fox
|-1
|67
|71
|72
|73
|T28
|Alex Smalley
|-1
|67
|71
|73
|72
|T28
|Xander Schauffele
|-1
|72
|71
|72
|68
|T28
|Viktor Hovland
|-1
|69
|71
|72
|71
|T28
|Marco Penge
|-1
|69
|71
|74
|69
|T33
|Daniel Berger
|E
|71
|71
|74
|68
|T33
|Maverick McNealy
|E
|70
|72
|69
|73
|T33
|Max Greyserman
|E
|71
|72
|67
|74
|T33
|Thorbjorn Olesen
|E
|71
|71
|72
|70
|T37
|Richard Bland
|1
|70
|69
|76
|70
|T37
|Lucas Glover
|1
|71
|70
|69
|75
|T37
|J.J. Spaun
|1
|71
|68
|72
|74
|T37
|Ryo Hisatsune
|1
|68
|71
|72
|74
|T41
|Nicolai Hojgaard
|2
|72
|69
|77
|68
|T41
|Michael Thorbjornsen
|2
|68
|70
|74
|74
|T41
|Tommy Fleetwood
|2
|70
|70
|76
|70
|T41
|Matthieu Pavon
|2
|71
|65
|72
|78
|T41
|Eric Cole
|2
|70
|70
|73
|73
|T41
|Nicolas Echavarria
|2
|68
|74
|71
|73
|T47
|Rory McIlroy
|3
|74
|69
|72
|72
|T47
|Robert Macintyre
|3
|68
|70
|73
|76
|T47
|Cameron Young
|3
|73
|69
|71
|74
|T50
|Christiaan Bezuidenhout
|4
|70
|68
|77
|73
|T50
|Collin Morikawa
|4
|70
|72
|74
|72
|T50
|Wyndham Clark
|4
|72
|69
|73
|74
|T50
|Tom McKibbin
|4
|70
|71
|74
|73
|T50
|Kevin Yu
|4
|73
|70
|74
|71
|T55
|Rafael Campos
|5
|68
|73
|72
|76
|T55
|Michael Kim
|5
|71
|72
|75
|71
|T55
|Brian Campbell
|5
|73
|69
|78
|69
|T55
|Garrick Higgo
|5
|69
|69
|71
|80
|T55
|Chris Kirk
|5
|73
|70
|78
|68
|T60
|Luke Donald
|6
|67
|74
|73
|76
|T60
|Brian Harman
|6
|71
|72
|76
|71
|T60
|Tyrrell Hatton
|6
|68
|73
|72
|77
|T60
|Max Homa
|6
|73
|64
|76
|77
|T60
|Justin Lower
|6
|69
|73
|75
|73
|T60
|Sam Stevens
|6
|70
|68
|77
|75
|T60
|David Puig
|6
|71
|72
|68
|79
|T67
|Sergio Garcia
|7
|75
|68
|79
|69
|T67
|Rasmus Hojgaard
|7
|68
|74
|75
|74
|T67
|Austin Eckroat
|7
|72
|70
|77
|72
|70
|Stephan Jaeger
|8
|67
|75
|76
|74
|71
|Tom Kim
|9
|71
|72
|75
|75
|T72
|Bud Cauley
|10
|74
|69
|77
|74
|T72
|Elvis Smylie
|10
|70
|73
|77
|74
|74
|Byeong Hun An
|13
|69
|73
|79
|76