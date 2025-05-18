Skip navigation
PGA Championship 2025 leaderboard: Final-round scores, results from Quail Hollow

  
Published May 18, 2025 07:18 PM

Scottie Scheffler roared to victory in the 107th PGA Championship, losing a five-shot lead and then winning by the same margin.

Here’s a look at the final results from Quail Hollow Club in Charlotte, North Carolina:

﻿Pos Name Total R1 R2 R3 R4
1 Scottie Scheffler -11 69 68 65 71
T2 Harris English -6 72 70 71 65
T2 Bryson DeChambeau -6 71 68 69 70
T2 Davis Riley -6 71 68 67 72
T5 Jhonattan Vegas -5 64 70 73 72
T5 Taylor Pendrith -5 69 70 72 68
T5 J.T. Poston -5 68 70 68 73
T8 Denny McCarthy -4 70 68 72 70
T8 Joaquin Niemann -4 74 67 71 68
T8 Ben Griffin -4 70 69 72 69
T8 Joe Highsmith -4 73 67 69 71
T8 Ryan Gerard -4 66 72 72 70
T8 Keegan Bradley -4 68 72 68 72
T8 Si Woo Kim -4 72 64 71 73
T8 Matt Fitzpatrick -4 68 68 72 72
T8 Jon Rahm -4 70 70 67 73
T17 Alex Noren -3 68 71 66 76
T17 Matt Wallace -3 71 70 68 72
T19 Sam Burns -2 73 70 72 67
T19 Aaron Rai -2 67 72 74 69
T19 Taylor Moore -2 73 69 70 70
T19 Cameron Davis -2 66 74 70 72
T19 Harry Hall -2 69 72 71 70
T19 Adam Scott -2 69 71 69 73
T19 Tony Finau -2 70 69 69 74
T19 Beau Hossler -2 71 70 73 68
T19 Corey Conners -2 73 68 74 67
T28 Ryan Fox -1 67 71 72 73
T28 Alex Smalley -1 67 71 73 72
T28 Xander Schauffele -1 72 71 72 68
T28 Viktor Hovland -1 69 71 72 71
T28 Marco Penge -1 69 71 74 69
T33 Daniel Berger E 71 71 74 68
T33 Maverick McNealy E 70 72 69 73
T33 Max Greyserman E 71 72 67 74
T33 Thorbjorn Olesen E 71 71 72 70
T37 Richard Bland 1 70 69 76 70
T37 Lucas Glover 1 71 70 69 75
T37 J.J. Spaun 1 71 68 72 74
T37 Ryo Hisatsune 1 68 71 72 74
T41 Nicolai Hojgaard 2 72 69 77 68
T41 Michael Thorbjornsen 2 68 70 74 74
T41 Tommy Fleetwood 2 70 70 76 70
T41 Matthieu Pavon 2 71 65 72 78
T41 Eric Cole 2 70 70 73 73
T41 Nicolas Echavarria 2 68 74 71 73
T47 Rory McIlroy 3 74 69 72 72
T47 Robert Macintyre 3 68 70 73 76
T47 Cameron Young 3 73 69 71 74
T50 Christiaan Bezuidenhout 4 70 68 77 73
T50 Collin Morikawa 4 70 72 74 72
T50 Wyndham Clark 4 72 69 73 74
T50 Tom McKibbin 4 70 71 74 73
T50 Kevin Yu 4 73 70 74 71
T55 Rafael Campos 5 68 73 72 76
T55 Michael Kim 5 71 72 75 71
T55 Brian Campbell 5 73 69 78 69
T55 Garrick Higgo 5 69 69 71 80
T55 Chris Kirk 5 73 70 78 68
T60 Luke Donald 6 67 74 73 76
T60 Brian Harman 6 71 72 76 71
T60 Tyrrell Hatton 6 68 73 72 77
T60 Max Homa 6 73 64 76 77
T60 Justin Lower 6 69 73 75 73
T60 Sam Stevens 6 70 68 77 75
T60 David Puig 6 71 72 68 79
T67 Sergio Garcia 7 75 68 79 69
T67 Rasmus Hojgaard 7 68 74 75 74
T67 Austin Eckroat 7 72 70 77 72
70 Stephan Jaeger 8 67 75 76 74
71 Tom Kim 9 71 72 75 75
T72 Bud Cauley 10 74 69 77 74
T72 Elvis Smylie 10 70 73 77 74
74 Byeong Hun An 13 69 73 79 76