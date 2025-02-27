Skip navigation
Rounds of 59 or lower in PGA Tour history

  
Published February 27, 2025 11:56 AM

Fourteen different players have shot 59 or lower in PGA Tour history. The first to do so was Al Geiberger — Mr. 59 — at Memphis in 1977.

Jim Furyk not only shot 59, but also fired the only 58 in Tour history at the 2016 Travelers Championship. Jake Knapp became the latest to break 60 when he opened the Cognizant Classic with a 59 in Round 1 at PGA National in Palm Beach Gardens, Florida.

Here’s a look at players to shoot golf’s magic number (or better) on Tour:

﻿PLAYER SCORE ROUND EVENT FINISH
Jim Furyk 58 (-12) Final 2016 Travelers Championship T-5
Al Geiberger 59 (-13) 2 1977 Memphis Classic Won
Chip Beck 59 (-13) 3 1991 Las Vegas Invitational T-3
David Duval 59 (-13) Final 1999 Bob Hope Chrysler Classic Won
Paul Goydos 59 (-12) 1 2010 John Deere Classic 2
Stuart Appleby 59 (-11) Final 2010 Greenbrier Classic Won
Jim Furyk 59 (-12) 2 2013 BMW Championship 3
Justin Thomas 59 (-11) 1 2017 Sony Open Won
Adam Hadwin 59 (-13) 3 2017 CareerBuilder Challenge 2
Brandt Snedeker 59 (-11) 1 2018 Wyndham Championship Won
Kevin Chappell 59 (-11) 2 2019 A Military Tribute at The Greenbrier T-47
Scottie Scheffler 59 (-12) 2 2020 The Northern Trust T-4
Cameron Young 59 (-11) 3 2024 Travelers Championship T-9
Hayden Springer 59 (-12) 1 2024 John Deere Classic T-7
Jake Knapp 59 (-12) 1 2025 Cognizant Classic T-6