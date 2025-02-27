Rounds of 59 or lower in PGA Tour history
Fourteen different players have shot 59 or lower in PGA Tour history. The first to do so was Al Geiberger — Mr. 59 — at Memphis in 1977.
Jim Furyk not only shot 59, but also fired the only 58 in Tour history at the 2016 Travelers Championship. Jake Knapp became the latest to break 60 when he opened the Cognizant Classic with a 59 in Round 1 at PGA National in Palm Beach Gardens, Florida.
Here’s a look at players to shoot golf’s magic number (or better) on Tour:
|PLAYER
|SCORE
|ROUND
|EVENT
|FINISH
|Jim Furyk
|58 (-12)
|Final
|2016 Travelers Championship
|T-5
|Al Geiberger
|59 (-13)
|2
|1977 Memphis Classic
|Won
|Chip Beck
|59 (-13)
|3
|1991 Las Vegas Invitational
|T-3
|David Duval
|59 (-13)
|Final
|1999 Bob Hope Chrysler Classic
|Won
|Paul Goydos
|59 (-12)
|1
|2010 John Deere Classic
|2
|Stuart Appleby
|59 (-11)
|Final
|2010 Greenbrier Classic
|Won
|Jim Furyk
|59 (-12)
|2
|2013 BMW Championship
|3
|Justin Thomas
|59 (-11)
|1
|2017 Sony Open
|Won
|Adam Hadwin
|59 (-13)
|3
|2017 CareerBuilder Challenge
|2
|Brandt Snedeker
|59 (-11)
|1
|2018 Wyndham Championship
|Won
|Kevin Chappell
|59 (-11)
|2
|2019 A Military Tribute at The Greenbrier
|T-47
|Scottie Scheffler
|59 (-12)
|2
|2020 The Northern Trust
|T-4
|Cameron Young
|59 (-11)
|3
|2024 Travelers Championship
|T-9
|Hayden Springer
|59 (-12)
|1
|2024 John Deere Classic
|T-7
|Jake Knapp
|59 (-12)
|1
|2025 Cognizant Classic
|T-6