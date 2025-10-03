Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Sanderson Farms Championship 2025: Second-round tee times, TV times, how to watch

  
Published October 2, 2025 08:42 PM
HLs: 2025 Sanderson Farms Championship, Round 1
October 2, 2025 07:20 PM
Look back at the best moments from the first round of play at the 2025 Sanderson Farms Championship at the Country Club of Jackson.

The PGA Tour season continues with the Sanderson Farms Championship, the second of seven fall events.

Golf Channel and the NBC Sports app will showcase live action Friday, beginning at 4 p.m. EDT. Here’s a look at tee times and groupings for the second round at The Country Club of Jackson in Jackson, Mississippi:

Time
TeePlayers
8:05 AM
EDT		1

Carson Young

Victor Perez

David Skinns

8:05 AM
EDT		10

Ben Martin

Alex Smalley

Doc Redman

8:16 AM
EDT		1

Cameron Champ

Rico Hoey

Jesper Svensson

8:16 AM
EDT		10

Trey Mullinax

Joel Dahmen

Hayden Springer

8:27 AM
EDT		1

Hayden Buckley

Isaiah Salinda

Paul Peterson

8:27 AM
EDT		10

Lanto Griffin

Justin Lower

Kris Ventura

8:38 AM
EDT		1

Davis Thompson

Emiliano Grillo

Adam Svensson

8:38 AM
EDT		10

Davis Riley

Erik van Rooyen

Byeong Hun An

8:49 AM
EDT		1

Patton Kizzire

Aaron Wise

Christiaan Bezuidenhout

8:49 AM
EDT		10

Min Woo Lee

Stephan Jaeger

Max Homa

9:00 AM
EDT		1

Garrick Higgo

Matt Kuchar

Andrew Putnam

9:00 AM
EDT		10

J.T. Poston

Nick Dunlap

Akshay Bhatia

9:11 AM
EDT		1

Harry Higgs

Vince Whaley

Matti Schmid

9:11 AM
EDT		10

Sam Stevens

Jacob Bridgeman

Nicolai Højgaard

9:22 AM
EDT		1

Ryan Palmer

Will Gordon

Chandler Phillips

9:22 AM
EDT		10

Jason Dufner

Ryo Hisatsune

Danny Walker

9:33 AM
EDT		1

Harrison Endycott

John Pak

Kevin Velo

9:33 AM
EDT		10

Will Chandler

Gordon Sargent

David Ford

9:44 AM
EDT		1

Takumi Kanaya

Antoine Rozner

Michael La Sasso
(a)

9:44 AM
EDT		10

Matteo Manassero

Noah Goodwin

Quade Cummins

9:55 AM
EDT		1

Anders Albertson

Vince Covello

Grant Landry

9:55 AM
EDT		10

Jeremy Paul

Steven Fisk

Brett Drewitt

12:50 PM
EDT		1

Henrik Norlander

Matt NeSmith

Ben Kohles

12:50 PM
EDT		10

Patrick Fishburn

Chan Kim

Mac Meissner

1:01 PM
EDT		1

Zac Blair

Max McGreevy

Ben Silverman

1:01 PM
EDT		10

Eric Cole

Joseph Bramlett

Sami Valimaki

1:12 PM
EDT		1

Ryan Armour

Kevin Streelman

David Lipsky

1:12 PM
EDT		10

Sam Ryder

Greyson Sigg

Kevin Roy

1:23 PM
EDT		1

Peter Malnati

Luke List

Seamus Power

1:23 PM
EDT		10

Lee Hodges

Adam Hadwin

Adam Schenk

1:34 PM
EDT		1

Kevin Yu

Tom Kim

Tom Hoge

1:34 PM
EDT		10

Matthieu Pavon

Francesco Molinari

Zach Johnson

1:45 PM
EDT		1

Mackenzie Hughes

Keith Mitchell

Rasmus Højgaard

1:45 PM
EDT		10

Camilo Villegas

Matt Wallace

Taylor Moore

1:56 PM
EDT		1

Michael Thorbjornsen

Jackson Suber

Ricky Castillo

1:56 PM
EDT		10

Rafael Campos

Brice Garnett

Brandt Snedeker

2:07 PM
EDT		1

Chad Ramey

Mark Hubbard

Thorbjørn Olesen

2:07 PM
EDT		10

Patrick Rodgers

Beau Hossler

Doug Ghim

2:18 PM
EDT		1

Thriston Lawrence

Trevor Cone

Mason Andersen

2:18 PM
EDT		10

Cristobal Del Solar

Braden Thornberry

Luke Clanton

2:29 PM
EDT		1

Niklas Norgaard

Norman Xiong

Matthew Riedel

2:29 PM
EDT		10

Taylor Montgomery

Frankie Capan III

Taylor Dickson

2:40 PM
EDT		1

Thomas Rosenmueller

Kaito Onishi

Kye Meeks

2:40 PM
EDT		10

Pierceson Coody

Tim Widing

Cameron Huss