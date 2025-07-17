The Open 2025: Leaderboard, results from first round at Royal Portrush
Published July 17, 2025 05:20 PM
Top shots at No. 16, 2025 Open Championship, Rd. 1
Check out the best shots from Royal Portrush's par-3 16th hole from Round 1 of the 2025 Open Championship.
There’s a five-way tie for the lead after the first round of the 153rd Open Championship.
Jacob Skov Olesen, Haotong Li, Matt Fitzpatrick, Christiaan Bezuidenhout and Harris English all shot 4-under 67 to set the pace in Northern Ireland.
Here’s how things stand after the opening round at Royal Portrush:
|POS.
|PLAYER
|SCORE
|R1
|T1
|Harris English
|-4
|67
|T1
|Hao-Tong Li
|-4
|67
|T1
|Matt Fitzpatrick
|-4
|67
|T1
|Christiaan Bezuidenhout
|-4
|67
|T1
|Jacob Skov Olesen
|-4
|67
|T6
|Tyrrell Hatton
|-3
|68
|T6
|Scottie Scheffler
|-3
|68
|T6
|Matthew Jordan
|-3
|68
|T6
|Sadom Kaewkanjana
|-3
|68
|T10
|Lucas Glover
|-2
|69
|T10
|Brian Harman
|-2
|69
|T10
|Rickie Fowler
|-2
|69
|T10
|Maverick McNealy
|-2
|69
|T10
|Aaron Rai
|-2
|69
|T10
|Nicolai Hojgaard
|-2
|69
|T10
|Rasmus Hojgaard
|-2
|69
|T10
|Tom Kim
|-2
|69
|T10
|Lee Westwood
|-2
|69
|T10
|Justin Rose
|-2
|69
|T20
|Zach Johnson
|-1
|70
|T20
|Rory McIlroy
|-1
|70
|T20
|Tony Finau
|-1
|70
|T20
|Shane Lowry
|-1
|70
|T20
|Jon Rahm
|-1
|70
|T20
|Sam Burns
|-1
|70
|T20
|John Axelsen
|-1
|70
|T20
|Joaquin Niemann
|-1
|70
|T20
|Justin Leonard
|-1
|70
|T20
|Angel Hidalgo
|-1
|70
|T20
|Phil Mickelson
|-1
|70
|T20
|Sergio Garcia
|-1
|70
|T32
|Jordan L. Smith
|E
|71
|T32
|Nathan Kimsey
|E
|71
|T32
|Romain Langasque
|E
|71
|T32
|Xander Schauffele
|E
|71
|T32
|Takumi Kanaya
|E
|71
|T32
|Sungjae Im
|E
|71
|T32
|Andrew Novak
|E
|71
|T32
|Robert Macintyre
|E
|71
|T32
|Daniel Hillier
|E
|71
|T32
|Jason Kokrak
|E
|71
|T32
|Jesper Svensson
|E
|71
|T32
|Dean Burmester
|E
|71
|T32
|Matthew McCarty
|E
|71
|T45
|Adam Scott
|1
|72
|T45
|Stephan Jaeger
|1
|72
|T45
|Jesper Sandborg
|1
|72
|T45
|Francesco Molinari
|1
|72
|T45
|Adrien Saddier
|1
|72
|T45
|Chris Gotterup
|1
|72
|T45
|Shaun Norris
|1
|72
|T45
|Cameron Smith
|1
|72
|T45
|Riki Kawamoto
|1
|72
|T45
|Jhonattan Vegas
|1
|72
|T45
|Sepp Straka
|1
|72
|T45
|John Parry
|1
|72
|T45
|Daniel Berger
|1
|72
|T45
|Keegan Bradley
|1
|72
|T45
|Oliver Lindell
|1
|72
|T45
|Justin Thomas
|1
|72
|T45
|J.T. Poston
|1
|72
|T45
|Thomas Detry
|1
|72
|T45
|Nicolas Echavarria
|1
|72
|T45
|Thorbjorn Olesen
|1
|72
|T45
|Antoine Rozner
|1
|72
|T45
|Bud Cauley
|1
|72
|T45
|Tom McKibbin
|1
|72
|T45
|Russell Henley
|1
|72
|T45
|Kristoffer Reitan
|1
|72
|T70
|Jordan Spieth
|2
|73
|T70
|Akshay Bhatia
|2
|73
|T70
|Patrick Cantlay
|2
|73
|T70
|Matti Schmid
|2
|73
|T70
|Younghan Song
|2
|73
|T70
|Justin Walters
|2
|73
|T70
|Harry Hall
|2
|73
|T70
|Thriston Lawrence
|2
|73
|T70
|Davis Thompson
|2
|73
|T70
|Jason Day
|2
|73
|T70
|Sebastian Soderberg
|2
|73
|T70
|George Bloor
|2
|73
|T70
|Julien Guerrier
|2
|73
|T70
|Brian Campbell
|2
|73
|T70
|Curtis Knipes
|2
|73
|T70
|Marc Leishman
|2
|73
|T70
|J.J. Spaun
|2
|73
|T70
|Cameron Adam
|2
|73
|T70
|Dustin Johnson
|2
|73
|T70
|Matt Wallace
|2
|73
|T70
|Connor Graham
|2
|73
|T70
|Chris Kirk
|2
|73
|T70
|Justin Suh
|2
|73
|T70
|Tommy Fleetwood
|2
|73
|T70
|Viktor Hovland
|2
|73
|T70
|Matteo Manassero
|2
|73
|T70
|Ludvig Aberg
|2
|73
|T97
|Si Woo Kim
|3
|74
|T97
|Justin Hastings
|3
|74
|T97
|Michael Kim
|3
|74
|T97
|Ryggs Johnston
|3
|74
|T97
|Corey Conners
|3
|74
|T97
|Richard Teder
|3
|74
|T97
|Dylan Naidoo
|3
|74
|T97
|Denny McCarthy
|3
|74
|T97
|Rikuya Hoshino
|3
|74
|T97
|Min Woo Lee
|3
|74
|T97
|Ben Griffin
|3
|74
|T97
|Cameron Young
|3
|74
|T97
|Marco Penge
|3
|74
|T97
|OJ Farrell
|3
|74
|T97
|Laurie Canter
|3
|74
|T97
|Hideki Matsuyama
|3
|74
|T97
|Lucas Herbert
|3
|74
|T114
|Taylor Pendrith
|4
|75
|T114
|Daniel Young
|4
|75
|T114
|Collin Morikawa
|4
|75
|T114
|Sahith Theegala
|4
|75
|T114
|Stewart Cink
|4
|75
|T114
|Elvis Smylie
|4
|75
|T114
|Darren Clarke
|4
|75
|T114
|Ethan Fang
|4
|75
|T114
|Padraig Harrington
|4
|75
|T114
|Filip Jakubcik
|4
|75
|T114
|Henrik Stenson
|4
|75
|T114
|Ryan Fox
|4
|75
|T114
|Carlos Ortiz
|4
|75
|T114
|Brooks Koepka
|4
|75
|T128
|Matthieu Pavon
|5
|76
|T128
|Wyndham Clark
|5
|76
|T128
|Sebastian Cave
|5
|76
|T128
|Byeong Hun An
|5
|76
|T128
|Shugo Imahira
|5
|76
|T128
|Daniel Brown
|5
|76
|T134
|Sampson-yunhe Zheng
|6
|77
|T134
|Ryan Peake
|6
|77
|T134
|Frazer Jones
|6
|77
|T134
|Nick Taylor
|6
|77
|T134
|Louis Oosthuizen
|6
|77
|T134
|Patrick Reed
|6
|77
|T134
|Guido Migliozzi
|6
|77
|T134
|Davis Riley
|6
|77
|T134
|Niklas Norgaard Moller
|6
|77
|T134
|Aldrich Potgieter
|6
|77
|T144
|Darren Fichardt
|7
|78
|T144
|John Catlin
|7
|78
|T144
|Bryson DeChambeau
|7
|78
|T144
|Max Greyserman
|7
|78
|T144
|Mikiya Akutsu
|7
|78
|T144
|Martin Couvra
|7
|78
|T150
|Mackenzie Hughes
|8
|79
|T150
|Kevin Yu
|8
|79
|T150
|Daniel Van Tonder
|8
|79
|153
|Curtis Luck
|9
|80
|T154
|K.J. Choi
|10
|81
|T154
|Tom Hoge
|10
|81
|156
|Bryan Newman
|11
|82