The Open 2025: Leaderboard, results from first round at Royal Portrush

  
Published July 17, 2025 05:20 PM
Top shots at No. 16, 2025 Open Championship, Rd. 1
July 17, 2025 04:39 PM
Check out the best shots from Royal Portrush's par-3 16th hole from Round 1 of the 2025 Open Championship.

There’s a five-way tie for the lead after the first round of the 153rd Open Championship.

Jacob Skov Olesen, Haotong Li, Matt Fitzpatrick, Christiaan Bezuidenhout and Harris English all shot 4-under 67 to set the pace in Northern Ireland.

Here’s how things stand after the opening round at Royal Portrush:

POS. PLAYER SCORE R1
T1 Harris English -4 67
T1 Hao-Tong Li -4 67
T1 Matt Fitzpatrick -4 67
T1 Christiaan Bezuidenhout -4 67
T1 Jacob Skov Olesen -4 67
T6 Tyrrell Hatton -3 68
T6 Scottie Scheffler -3 68
T6 Matthew Jordan -3 68
T6 Sadom Kaewkanjana -3 68
T10 Lucas Glover -2 69
T10 Brian Harman -2 69
T10 Rickie Fowler -2 69
T10 Maverick McNealy -2 69
T10 Aaron Rai -2 69
T10 Nicolai Hojgaard -2 69
T10 Rasmus Hojgaard -2 69
T10 Tom Kim -2 69
T10 Lee Westwood -2 69
T10 Justin Rose -2 69
T20 Zach Johnson -1 70
T20 Rory McIlroy -1 70
T20 Tony Finau -1 70
T20 Shane Lowry -1 70
T20 Jon Rahm -1 70
T20 Sam Burns -1 70
T20 John Axelsen -1 70
T20 Joaquin Niemann -1 70
T20 Justin Leonard -1 70
T20 Angel Hidalgo -1 70
T20 Phil Mickelson -1 70
T20 Sergio Garcia -1 70
T32 Jordan L. Smith E 71
T32 Nathan Kimsey E 71
T32 Romain Langasque E 71
T32 Xander Schauffele E 71
T32 Takumi Kanaya E 71
T32 Sungjae Im E 71
T32 Andrew Novak E 71
T32 Robert Macintyre E 71
T32 Daniel Hillier E 71
T32 Jason Kokrak E 71
T32 Jesper Svensson E 71
T32 Dean Burmester E 71
T32 Matthew McCarty E 71
T45 Adam Scott 1 72
T45 Stephan Jaeger 1 72
T45 Jesper Sandborg 1 72
T45 Francesco Molinari 1 72
T45 Adrien Saddier 1 72
T45 Chris Gotterup 1 72
T45 Shaun Norris 1 72
T45 Cameron Smith 1 72
T45 Riki Kawamoto 1 72
T45 Jhonattan Vegas 1 72
T45 Sepp Straka 1 72
T45 John Parry 1 72
T45 Daniel Berger 1 72
T45 Keegan Bradley 1 72
T45 Oliver Lindell 1 72
T45 Justin Thomas 1 72
T45 J.T. Poston 1 72
T45 Thomas Detry 1 72
T45 Nicolas Echavarria 1 72
T45 Thorbjorn Olesen 1 72
T45 Antoine Rozner 1 72
T45 Bud Cauley 1 72
T45 Tom McKibbin 1 72
T45 Russell Henley 1 72
T45 Kristoffer Reitan 1 72
T70 Jordan Spieth 2 73
T70 Akshay Bhatia 2 73
T70 Patrick Cantlay 2 73
T70 Matti Schmid 2 73
T70 Younghan Song 2 73
T70 Justin Walters 2 73
T70 Harry Hall 2 73
T70 Thriston Lawrence 2 73
T70 Davis Thompson 2 73
T70 Jason Day 2 73
T70 Sebastian Soderberg 2 73
T70 George Bloor 2 73
T70 Julien Guerrier 2 73
T70 Brian Campbell 2 73
T70 Curtis Knipes 2 73
T70 Marc Leishman 2 73
T70 J.J. Spaun 2 73
T70 Cameron Adam 2 73
T70 Dustin Johnson 2 73
T70 Matt Wallace 2 73
T70 Connor Graham 2 73
T70 Chris Kirk 2 73
T70 Justin Suh 2 73
T70 Tommy Fleetwood 2 73
T70 Viktor Hovland 2 73
T70 Matteo Manassero 2 73
T70 Ludvig Aberg 2 73
T97 Si Woo Kim 3 74
T97 Justin Hastings 3 74
T97 Michael Kim 3 74
T97 Ryggs Johnston 3 74
T97 Corey Conners 3 74
T97 Richard Teder 3 74
T97 Dylan Naidoo 3 74
T97 Denny McCarthy 3 74
T97 Rikuya Hoshino 3 74
T97 Min Woo Lee 3 74
T97 Ben Griffin 3 74
T97 Cameron Young 3 74
T97 Marco Penge 3 74
T97 OJ Farrell 3 74
T97 Laurie Canter 3 74
T97 Hideki Matsuyama 3 74
T97 Lucas Herbert 3 74
T114 Taylor Pendrith 4 75
T114 Daniel Young 4 75
T114 Collin Morikawa 4 75
T114 Sahith Theegala 4 75
T114 Stewart Cink 4 75
T114 Elvis Smylie 4 75
T114 Darren Clarke 4 75
T114 Ethan Fang 4 75
T114 Padraig Harrington 4 75
T114 Filip Jakubcik 4 75
T114 Henrik Stenson 4 75
T114 Ryan Fox 4 75
T114 Carlos Ortiz 4 75
T114 Brooks Koepka 4 75
T128 Matthieu Pavon 5 76
T128 Wyndham Clark 5 76
T128 Sebastian Cave 5 76
T128 Byeong Hun An 5 76
T128 Shugo Imahira 5 76
T128 Daniel Brown 5 76
T134 Sampson-yunhe Zheng 6 77
T134 Ryan Peake 6 77
T134 Frazer Jones 6 77
T134 Nick Taylor 6 77
T134 Louis Oosthuizen 6 77
T134 Patrick Reed 6 77
T134 Guido Migliozzi 6 77
T134 Davis Riley 6 77
T134 Niklas Norgaard Moller 6 77
T134 Aldrich Potgieter 6 77
T144 Darren Fichardt 7 78
T144 John Catlin 7 78
T144 Bryson DeChambeau 7 78
T144 Max Greyserman 7 78
T144 Mikiya Akutsu 7 78
T144 Martin Couvra 7 78
T150 Mackenzie Hughes 8 79
T150 Kevin Yu 8 79
T150 Daniel Van Tonder 8 79
153 Curtis Luck 9 80
T154 K.J. Choi 10 81
T154 Tom Hoge 10 81
156 Bryan Newman 11 82