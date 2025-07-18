The Open 2025: Leaderboard, results from second round at Royal Portrush
Published July 18, 2025 04:55 PM
Scottie's 'true mastery' on display as Open leader
With Scottie Scheffler in the solo lead heading into Saturday, Brandel Chamblee wouldn't be surprised if the world No. 1 leaves everyone in the dust. Watch his highlights as Live From The Open breaks it down.
Scottie Scheffler fired a 7-under 64 Friday to take a one-shot lead into the weekend at the 153rd Open Championship.
The three-time major champ stands at 10 under par with former U.S. Open champion Matt Fitzpatrick (66) one back and 2023 Open champion Brian Harman (65) and Haotong Li (67) two off the pace.
Here’s how things stand after the second round at Royal Portrush:
|POS.
|PLAYER
|SCORE
|R1
|R2
|1
|S. Scheffler
|-10
|68
|64
|2
|M. Fitzpatrick
|-9
|67
|66
|T3
|B. Harman
|-8
|69
|65
|T3
|H. Li
|-8
|67
|67
|T5
|R. Hojgaard
|-5
|69
|68
|T5
|T. Hatton
|-5
|68
|69
|T5
|R. Macintyre
|-5
|71
|66
|T5
|H. English
|-5
|67
|70
|T5
|C. Gotterup
|-5
|72
|65
|T10
|T. Finau
|-4
|70
|68
|T10
|N. Hojgaard
|-4
|69
|69
|T12
|K. Bradley
|-3
|72
|67
|T12
|R. McIlroy
|-3
|70
|69
|T12
|J. Smith
|-3
|71
|68
|T12
|L. Westwood
|-3
|69
|70
|T12
|S. Burns
|-3
|70
|69
|T17
|C. Bezuidenhout
|-2
|67
|73
|T17
|H. Hall
|-2
|73
|67
|T17
|J. Rose
|-2
|69
|71
|T17
|L. Aberg
|-2
|73
|67
|T17
|M. Jordan
|-2
|68
|72
|T17
|K. Reitan
|-2
|72
|68
|T17
|X. Schauffele
|-2
|71
|69
|T17
|R. Johnston
|-2
|74
|66
|T17
|O. Lindell
|-2
|72
|68
|T26
|M. Leishman
|-1
|73
|68
|T26
|R. Fowler
|-1
|69
|72
|T26
|A. Rai
|-1
|69
|72
|T26
|T. Fleetwood
|-1
|73
|68
|T26
|J. Thomas
|-1
|72
|69
|T26
|L. Glover
|-1
|69
|72
|T26
|J. Kokrak
|-1
|71
|70
|T26
|A. Bhatia
|-1
|73
|68
|T34
|M. Wallace
|E
|73
|69
|T34
|D. Burmester
|E
|71
|71
|T34
|D. Berger
|E
|72
|70
|T34
|S. Im
|E
|71
|71
|T34
|R. Langasque
|E
|71
|71
|T34
|A. Rozner
|E
|72
|70
|T34
|R. Henley
|E
|72
|70
|T34
|V. Hovland
|E
|73
|69
|T34
|J. Spieth
|E
|73
|69
|T34
|J. Vegas
|E
|72
|70
|T34
|P. Mickelson
|E
|70
|72
|T34
|D. Johnson
|E
|73
|69
|T34
|J. Rahm
|E
|70
|72
|T34
|J. Spaun
|E
|73
|69
|T34
|S. Lowry
|E
|70
|72
|T34
|W. Clark
|E
|76
|66
|T34
|R. Kawamoto
|E
|72
|70
|T51
|F. Molinari
|1
|72
|71
|T51
|J. Svensson
|1
|71
|72
|T51
|S. Garcia
|1
|70
|73
|T51
|A. Novak
|1
|71
|72
|T51
|J. Parry
|1
|72
|71
|T51
|T. Lawrence
|1
|73
|70
|T51
|J. Leonard
|1
|70
|73
|T51
|M. McNealy
|1
|69
|74
|T51
|B. DeChambeau
|1
|78
|65
|T51
|N. Kimsey
|1
|71
|72
|T51
|J. Olesen
|1
|67
|76
|T51
|T. Detry
|1
|72
|71
|T51
|S. Soderberg
|1
|73
|70
|T51
|H. Stenson
|1
|75
|68
|T51
|A. Saddier
|1
|72
|71
|T51
|T. Kanaya
|1
|71
|72
|T51
|H. Matsuyama
|1
|74
|69
|T51
|S. Straka
|1
|72
|71
|T51
|C. Conners
|1
|74
|69
|T51
|M. Schmid
|1
|73
|70
|CUT
|M. Manassero
|2
|73
|71
|CUT
|D. Hillier
|2
|71
|73
|CUT
|R. Hoshino
|2
|74
|70
|CUT
|J. Niemann
|2
|70
|74
|CUT
|J. Day
|2
|73
|71
|CUT
|R. Fox
|2
|75
|69
|CUT
|B. Griffin
|2
|74
|70
|CUT
|J. Suh
|2
|73
|71
|CUT
|Z. Johnson
|3
|70
|75
|CUT
|E. Fang
|3
|75
|70
|CUT
|E. Smylie
|3
|75
|70
|CUT
|S. Kim
|3
|74
|71
|CUT
|A. Hidalgo
|3
|70
|75
|CUT
|M. McCarty
|3
|71
|74
|CUT
|C. Ortiz
|3
|75
|70
|CUT
|N. Taylor
|3
|77
|68
|CUT
|T. Kim
|3
|69
|76
|CUT
|B. Campbell
|3
|73
|72
|CUT
|C. Adam
|3
|73
|72
|CUT
|G. Bloor
|3
|73
|72
|CUT
|T. McKibbin
|3
|72
|73
|CUT
|T. Pendrith
|3
|75
|70
|CUT
|M. Greyserman
|3
|78
|67
|CUT
|J. Guerrier
|3
|73
|72
|CUT
|K. Yu
|3
|79
|66
|CUT
|P. Cantlay
|3
|73
|72
|CUT
|D. McCarthy
|3
|74
|71
|CUT
|J. Axelsen
|3
|70
|75
|CUT
|S. Cink
|4
|75
|71
|CUT
|M. Kim
|4
|74
|72
|CUT
|J. Catlin
|4
|78
|68
|CUT
|D. Young
|4
|75
|71
|CUT
|O. Farrell
|4
|74
|72
|CUT
|Y. Song
|4
|73
|73
|CUT
|M. Penge
|4
|74
|72
|CUT
|N. Norgaard Moller
|4
|77
|69
|CUT
|L. Herbert
|4
|74
|72
|CUT
|C. Young
|4
|74
|72
|CUT
|T. Olesen
|4
|72
|74
|CUT
|N. Echavarria
|4
|72
|74
|CUT
|D. Naidoo
|4
|74
|72
|CUT
|J. Sandborg
|4
|72
|74
|CUT
|M. Pavon
|5
|76
|71
|CUT
|B. Cauley
|5
|72
|75
|CUT
|S. Norris
|5
|72
|75
|CUT
|C. Kirk
|5
|73
|74
|CUT
|M. Lee
|5
|74
|73
|CUT
|B. An
|5
|76
|71
|CUT
|A. Potgieter
|5
|77
|70
|CUT
|P. Reed
|5
|77
|70
|CUT
|S. Kaewkanjana
|5
|68
|79
|CUT
|L. Canter
|6
|74
|74
|CUT
|D. Thompson
|6
|73
|75
|CUT
|C. Knipes
|6
|73
|75
|CUT
|L. Oosthuizen
|6
|77
|71
|CUT
|J. Hastings
|6
|74
|74
|CUT
|D. Clarke
|6
|75
|73
|CUT
|F. Jakubcik
|6
|75
|73
|CUT
|S. Jaeger
|6
|72
|76
|CUT
|D. Brown
|7
|76
|73
|CUT
|S. Theegala
|7
|75
|74
|CUT
|J. Poston
|7
|72
|77
|CUT
|M. Hughes
|7
|79
|70
|CUT
|B. Koepka
|7
|75
|74
|CUT
|C. Morikawa
|7
|75
|74
|CUT
|D. Fichardt
|7
|78
|71
|CUT
|F. Jones
|8
|77
|73
|CUT
|C. Luck
|8
|80
|70
|CUT
|C. Smith
|8
|72
|78
|CUT
|R. Peake
|8
|77
|73
|CUT
|J. Walters
|8
|73
|77
|CUT
|R. Teder
|8
|74
|76
|CUT
|S. Zheng
|8
|77
|73
|CUT
|A. Scott
|9
|72
|79
|CUT
|S. Imahira
|9
|76
|75
|CUT
|P. Harrington
|9
|75
|76
|CUT
|D. Riley
|9
|77
|74
|CUT
|M. Akutsu
|9
|78
|73
|CUT
|M. Couvra
|9
|78
|73
|CUT
|C. Graham
|10
|73
|79
|CUT
|S. Cave
|11
|76
|77
|CUT
|G. Migliozzi
|12
|77
|77
|CUT
|T. Hoge
|12
|81
|73
|CUT
|K. Choi
|13
|81
|74
|CUT
|D. Van Tonder
|14
|79
|77
|CUT
|B. Newman
|15
|82
|75