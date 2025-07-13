The Open Championship 2025: Full field and how players qualified for Royal Portrush
The Open Championship takes place July 17-20 at Royal Portrush in Portrush, Northern Ireland.
Here’s a look at the full field and how they qualified based on the R&A’s order of exemption criteria (several players would have qualified via multiple categories; a = amateur).
Open champions 60 or under on July 20
- Xander Schauffele
- Brian Harman
- Cameron Smith
- Collin Morikawa
- Shane Lowry
- Francesco Molinari
- Jordan Spieth
- Henrik Stenson
- Zach Johnson
- Rory McIlroy
- Phil Mickelson
- Darren Clarke
- Louis Oosthuizen
- Stewart Cink
- Padraig Harrington
- Justin Leonard
Top 10 and ties from the 2024 Open
- Justin Rose
- Thriston Lawrence
- Russell Henley
- Sungjae Im
- Scottie Scheffler
- Jon Rahm
- Adam Scott
- Daniel Brown
- Matthew Jordan
Masters champions (5-year exemption)
- Hideki Matsuyama
- Dustin Johnson
PGA champions (5-year exemption)
- Brooks Koepka
- Justin Thomas
U.S. Open champions (5-year exemption)
- J.J. Spaun
- Bryson DeChambeau
- Wyndham Clark
- Matt Fitzpatrick
BMW PGA Championship winners (3-year exemption)
- Ryan Fox
Top 25 in the 2024 Race to Dubai
- Rasmus Hojgaard
- Tyrrell Hatton
- Tommy Fleetwood
- Robert MacIntyre
- Jesper Svensson
- Niklas Norgaard
- Matteo Manassero
- Thorbjorn Olesen
- Matt Wallace
- Antoine Rozner
- Rikuya Hoshino
- Tom McKibbin
- Jordan Smith
- Sebastian Soderberg
- Guido Migliozzi
- Romain Langasque
- Julien Guerrier
- Laurie Canter
- Joaquin Niemann
Top 30 from the 2024 FedExCup
- Sahith Theegala
- Viktor Hovland
- Sam Burns
- Ludvig Åberg
- Taylor Pendrith
- Matthieu Pavon
- Patrick Cantlay
- Keegan Bradley
- Byeong Hun An
- Aaron Rai
- Tony Finau
- Akshay Bhatia
- Chris Kirk
- Sepp Straka
- Christiaan Bezuidenhout
- Tom Hoge
Top 50 from the Official World Golf Ranking on May 25, 2025
- Maverick McNealy
- Harris English
- Ben Griffin
- Daniel Berger
- Min Woo Lee
- Thomas Detry
- Andrew Novak
- J.T. Poston
- Jason Day
- Lucas Glover
- Denny McCarthy
- Nick Taylor
- Tom Kim
- Max Greyserman
- Stephan Jaeger
- Mackenzie Hughes
- Jhonattan Vegas
Leading five players from the top 20 in the Race to Dubai through the BMW International Open
- Kristoffer Reitan
- John Parry
- Haotong Li
- Daniel Hillier
- Shaun Norris
Leading player not already exempt from the top 5 in LIV Golf standings through LIV Golf Dallas
- Sergio Garcia
Argentina Open winner
- Justin Suh
Qualifiers from the Federations ranking on OWGR
- John Catlin
- Daniel Van Tonder
- Takumi Kanaya
- Elvis Smylie
Japan Open champion
- Shugo Imahira
Senior Open champion
- KJ Choi
British Amateur champion
- Ethan Fang (a)
European Amateur champion
- Filip Jakubcik (a)
Latin America Amateur champion
- Justin Hastings (a)
Open Amateur Series winner
- Cameron Adam (a)
Africa Amateur champion
- Bryan Newman (a)
Open Qualifying Series-Australian Open
- Ryggs Johnston
- Marc Leishman
- Curtis Luck
Open Qualifying Series-New Zealand Open
- Ryan Peake
Open Qualifying Series-South African Open
- Dylan Naidoo
- Marco Penge
- Darren Fichardt
Open Qualifying Series-Arnold Palmer Invitational
- Corey Conners
Open Qualifying Series-International Series Macau
- Carlos Ortiz
- Patrick Reed
- Jason Kokrak
Open Qualifying Series-Korea Open
- Sadom Kaewkanjana
Open Qualifying Series-Mizuno Open
- Mikiya Akutsu
- Young-Han Song
- Riki Kawamoto
Open Qualifying Series-Memorial
- Rickie Fowler
Open Qualifying Series-Canadian Open
- Kevin Yu
- Cameron Young
- Matt McCarty
Open Qualifying Series-Italian Open
- Adrien Saddier
- Martin Couvra
Open Qualifying Series-Scottish Open (3 spots)
- Chris Gotterup
- Nicolai Hojgaard
- Matti Schmid
Final Regional Qualifying
- Lee Westwood
- Daniel Young
- Angel Hidalgo
- Jesper Sandborg
- Connor Graham (a)
- Harry Hall
- Jacob Skov Olesen
- Justin Walters
- OJ Farrell
- Frazer Jones (a)
- Dean Burmester
- Curtis Knipes
- Nathan Kimsey
- Sebastian Cave (a)
- John Axelsen
- Lucas Herbert
- Sampson Zheng
- George Bloor
- Richard Teder (a)
- Oliver Lindell
Reserve list to fill the field to 156 players
- Aldrich Potgieter
- Nico Echavarria
- Brian Campbell
- Michael Kim
- Bud Cauley
- Davis Thompson
- Si Woo Kim
- Davis Riley
The Associated Press contributed to this field list