These men’s golfers have completed three legs of the career Grand Slam
Published July 20, 2025 02:11 PM
There are six men’s golfers who have completed the career Grand Slam, including Rory McIlroy, who joined the exclusive club earlier this year at the Masters.
But what about the players with three of the four legs?
There are now 12 of them, with Scottie Scheffler joining the group with wins in the PGA Championship and Open Championship this season.
Scottie Scheffler
- Majors won (4): Masters (2022, 2024); PGA Championship (2025); Open Championship (2025)
- Hasn’t won: U.S. Open (T-2, 2022)
Jordan Spieth
- Majors won (3): Masters (2015); U.S. Open (2015); Open Championship (2017)
- Hasn’t won: PGA Championship (solo second, 2015)
Phil Mickelson
- Majors won (6): Masters (2004, 2006, 2010); PGA Championship (2005, 2021); Open Championship (2013)
- Hasn’t won: U.S. Open (solo second, three times)
Walter Hagen
- Majors won (11): U.S. Open (1914, 1919); PGA Championship (1921, 1924, 1925, 1926, 1927); Open Championship (1922, 1924, 1928, 1929)
- Didn’t win: Masters (T-11, 1936)
Tom Watson
- Majors won (8): Open Championship (1975, 1977, 1980, 1982, 1983); Masters (1977, 1981); U.S. Open (1982)
- Didn’t win: PGA Championship (T-2, 1978)
Sam Snead
- Majors won (7): PGA Championship (1942, 1949, 1951); Open Championship (1946); Masters (1949, 1952, 1954)
- Didn’t win: U.S. Open (solo second, three times)
Arnold Palmer
- Majors won (7): Masters (1958, 1960, 1962, 1964); U.S. Open (1960); Open Championship (1961, 1962)
- Didn’t win: PGA Championship (T-2, three times)
Lee Trevino
- Majors won (6): U.S. Open (1968, 1971); Open Championship (1971, 1972); PGA Championship (1974, 1984)
- Didn’t win: Masters (T-10, twice)
Byron Nelson
- Majors won (5): Masters (1937, 1942); U.S. Open (1939); PGA Championship (1940, 1945)
- Didn’t win: Open Championship (solo fifth, 1937)
Jim Barnes
- Majors won (4): PGA Championship (1916, 1919); U.S. Open (1921); Open Championship (1925)
- Didn’t win: Masters (DNP)
Raymond Floyd
- Majors won (4): PGA Championship (1969, 1982); Masters (1976); U.S. Open (1986)
- Didn’t win: Open Championship (T-2, 1978)
Tommy Armour
- Majors won (3): U.S. Open (1927); PGA Championship (1930); Open Championship (1931)
- Didn’t win: Masters (T-8, 1937)