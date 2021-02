Waste Management Phoenix Open purse payout: Brooks Koepka's 'super' check

On Super Bowl Sunday, Brooks Koepka rallied to win his eighth PGA Tour title at the Waste Management Phoenix Open. Here's a look at what Koepka and the rest of the players who made the cut at TPC Scottsdale earned in prize money and FedExCup points:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Brooks Koepka 500.00 1,314,000.00 T2 Kyoung-Hoon Lee 245.00 649,700.00 T2 Xander Schauffele 245.00 649,700.00 T4 Carlos Ortiz 115.00 307,208.34 T4 Jordan Spieth 115.00 307,208.33 T4 Steve Stricker 115.00 307,208.33 T7 Matthew NeSmith 85.00 229,341.67 T7 Andrew Putnam 85.00 229,341.67 T7 Scottie Scheffler 85.00 229,341.66 10 James Hahn 75.00 198,925.00 T11 Louis Oosthuizen 67.50 177,025.00 T11 J.T. Poston 67.50 177,025.00 T13 Rory McIlroy 56.25 138,700.00 T13 Jon Rahm 56.25 138,700.00 T13 Justin Thomas 56.25 138,700.00 T13 Harold Varner III 56.25 138,700.00 T17 Corey Conners 47.00 104,025.00 T17 Sungjae Im 47.00 104,025.00 T17 Nate Lashley 47.00 104,025.00 T17 Cameron Tringale 47.00 104,025.00 T17 Will Zalatoris - 104,025.00 T22 Keegan Bradley 34.93 64,422.50 T22 Sam Burns 34.93 64,422.50 T22 Emiliano Grillo 34.93 64,422.50 T22 Henrik Norlander 34.93 64,422.50 T22 Kevin Streelman 34.93 64,422.50 T22 Brendon Todd 34.93 64,422.50 T22 Bubba Watson 34.93 64,422.50 T22 Richy Werenski 34.93 64,422.50 T30 Russell Henley 24.33 44,712.50 T30 Mark Hubbard 24.33 44,712.50 T30 Matt Jones 24.33 44,712.50 T30 Luke List 24.33 44,712.50 T30 Brendan Steele 24.33 44,712.50 T30 Bo Van Pelt 24.33 44,712.50 T36 Wyndham Clark 17.50 34,005.84 T36 Scott Stallings 17.50 34,005.84 T36 Brian Harman 17.50 34,005.83 T36 Bo Hoag 17.50 34,005.83 T36 Kyle Stanley 17.50 34,005.83 T36 Matthew Wolff 17.50 34,005.83 T42 Nick Hardy - 23,852.75 T42 Max Homa 11.12 23,852.75 T42 Zach Johnson 11.12 23,852.75 T42 Matt Kuchar 11.12 23,852.75 T42 Hideki Matsuyama 11.12 23,852.75 T42 Grayson Murray 11.12 23,852.75 T42 Ryan Palmer 11.12 23,852.75 T42 Webb Simpson 11.12 23,852.75 T50 Adam Hadwin 8.00 18,323.00 T50 Si Woo Kim 8.00 18,323.00 T50 Patton Kizzire 8.00 18,323.00 T53 Byeong Hun An 6.32 17,264.50 T53 Billy Horschel 6.32 17,264.50 T53 Russell Knox 6.32 17,264.50 T53 Robby Shelton 6.32 17,264.50 57 Sam Ryder 5.60 16,863.00 T58 Stewart Cink 5.00 16,425.00 T58 Lucas Glover 5.00 16,425.00 T58 Michael Kim 5.00 16,425.00 T58 Davis Riley - 16,425.00 T58 Brian Stuard 5.00 16,425.00 63 Satoshi Kodaira 4.40 15,987.00 64 Ted Potter, Jr. 4.20 15,841.00 65 Xinjun Zhang 4.00 15,695.00 66 Aaron Wise 3.80 15,549.00