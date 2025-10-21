Skip navigation
Bank of Utah Championship 2025: Round 2 tee times, TV times, how to watch

  
Published October 21, 2025 04:13 PM
The PGA Tour’s FedExCup Fall continues this week with the Bank of Utah Championship.

Second-round coverage begins Friday at 5 p.m. ET on Golf Channel. Here’s a look at Day 2 tee times and groupings at Black Desert Resort in Ivins, Utah.

Time
TeePlayers
9:55 AM
EDT		1

Chad Ramey

Dylan Wu

Danny Walker

9:55 AM
EDT		10

Martin Laird

Ryo Hisatsune

Kris Ventura

10:06 AM
EDT		1

Lanto Griffin

Patrick Rodgers

Ricky Castillo

10:06 AM
EDT		10

Chesson Hadley

Doug Ghim

Jackson Suber

10:17 AM
EDT		1

Trey Mullinax

Adam Hadwin

Henrik Norlander

10:17 AM
EDT		10

Matt NeSmith

Chan Kim

Hayden Springer

10:28 AM
EDT		1

Joe Highsmith

Brice Garnett

Taylor Moore

10:28 AM
EDT		10

Maverick McNealy

Matt McCarty

Billy Horschel

10:39 AM
EDT		1

Patton Kizzire

Nick Dunlap

Francesco Molinari

10:39 AM
EDT		10

Kurt Kitayama

Max Homa

Alex Noren

10:50 AM
EDT		1

Rafael Campos

Matt Wallace

Tom Hoge

10:50 AM
EDT		10

William Mouw

Kevin Yu

Nick Hardy

11:01 AM
EDT		1

Joel Dahmen

James Hahn

Zac Blair

11:01 AM
EDT		10

Beau Hossler

Mark Hubbard

Joseph Bramlett

11:12 AM
EDT		1

Noah Goodwin

Thomas Rosenmueller

Owen Stamper

11:12 AM
EDT		10

Austin Cook

Kevin Streelman

Patrick Fishburn

11:23 AM
EDT		1

Taylor Dickson

Braden Thornberry

Tommy Sharp

11:23 AM
EDT		10

Trevor Cone

Matthew Riedel

Yi Cao

11:34 AM
EDT		1

Pierceson Coody

Luke Clanton

Michael Brennan

11:34 AM
EDT		10

Matteo Manassero

Kaito Onishi

Mason Andersen

11:45 AM
EDT		1

Takumi Kanaya

John Pak

David Liechty (a)

11:45 AM
EDT		10

Taylor Montgomery

Norman Xiong

Preston Summerhays

2:35 PM
EDT		1

Hayden Buckley

Rico Hoey

Thorbjørn Olesen

2:35 PM
EDT		10

Ryan Palmer

Greyson Sigg

Isaiah Salinda

2:46 PM
EDT		1

Andrew Putnam

Justin Lower

Chandler Phillips

2:46 PM
EDT		10

Sam Ryder

Max McGreevy

Paul Peterson

2:57 PM
EDT		1

Scott Piercy

Ben Kohles

Kevin Roy

2:57 PM
EDT		10

Will Gordon

Jesper Svensson

Doc Redman

3:08 PM
EDT		1

Steven Fisk

Sahith Theegala

Jason Day

3:08 PM
EDT		10

Adam Svensson

Adam Schenk

Christiaan Bezuidenhout

3:19 PM
EDT		1

Ryan Gerard

Aldrich Potgieter

Michael Thorbjornsen

3:19 PM
EDT		10

Karl Vilips

Lee Hodges

Seamus Power

3:30 PM
EDT		1

Davis Thompson

Stephan Jaeger

Brandt Snedeker

3:30 PM
EDT		10

Camilo Villegas

Luke List

Emiliano Grillo

3:41 PM
EDT		1

Carson Young

Mac Meissner

Ben Silverman

3:41 PM
EDT		10

Ben Martin

David Lipsky

David Skinns

3:52 PM
EDT		1

Alex Smalley

Harry Higgs

Victor Perez

3:52 PM
EDT		10

Cameron Champ

Vince Whaley

Jeremy Paul

4:03 PM
EDT		1

Frankie Capan III

Anders Albertson

Tim Widing

4:03 PM
EDT		10

Quade Cummins

Kevin Velo

Connor Howe

4:14 PM
EDT		1

Will Chandler

Philip Knowles

Sebastian Moss

4:14 PM
EDT		10

Harrison Endycott

Vince Covello

Carson Lundell

4:25 PM
EDT		1

Antoine Rozner

David Ford

Gavin Cohen

4:25 PM
EDT		10

Cristobal Del Solar

Gordon Sargent

Kihei Akina (a)