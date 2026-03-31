Valero Texas Open 2026: First-round tee times, groupings and how to watch

  Marisa Marcellino
  • Marisa Marcellino
  
Published March 31, 2026 03:51 PM

The Valero Texas Open begins Thursday at TPC San Antonio. It’s the final event before the Masters and the winner, if not already qualified, will earn a trip to Augusta National.

Rickie Fowler and Jordan Spieth are just some of the notable names playing in the Valero Texas Open at TPC San Antonio next week.

How to watch the first round of the 2026 Valero Texas Open (ET):

Here’s a look at tee times and groupings for the first round in San Antonio, Texas:

TimeTeePlayers
8:30 AM
EDT		1

Lanto Griffin

Kevin Streelman

Max McGreevy

8:30 AM
EDT		10

Ryan Palmer

Dylan Wu

Mac Meissner

8:42 AM
EDT		1

Nick Hardy

Christiaan Bezuidenhout

Austin Smotherman

8:42 AM
EDT		10

Joel Dahmen

Bud Cauley

Chandler Phillips

8:54 AM
EDT		1

Taylor Moore

Sam Ryder

Bronson Burgoon

8:54 AM
EDT		10

Will Zalatoris

Patrick Rodgers

S.H. Kim

9:06 AM
EDT		1

William Mouw

J.T. Poston

Lucas Glover

9:06 AM
EDT		10

Tommy Fleetwood

Hideki Matsuyama

Rickie Fowler

9:18 AM
EDT		1

Sami Valimaki

Webb Simpson

Charley Hoffman

9:18 AM
EDT		10

Maverick McNealy

Tony Finau

Max Homa

9:30 AM
EDT		1

Adam Schenk

Matt Kuchar

Alex Noren

9:30 AM
EDT		10

Si Woo Kim

Michael Thorbjornsen

Marco Penge

9:42 AM
EDT		1

Joe Highsmith

Davis Thompson

Ryo Hisatsune

9:42 AM
EDT		10

Andrew Novak

Garrick Higgo

Sudarshan Yellamaraju

9:54 AM
EDT		1

Rafael Campos

Emiliano Grillo

Rico Hoey

9:54 AM
EDT		10

Brice Garnett

Adam Svensson

Thorbjørn Olesen

10:06 AM
EDT		1

Austin Eckroat

Peter Malnati

Doug Ghim

10:06 AM
EDT		10

Seamus Power

Michael Kim

Vince Whaley

10:18 AM
EDT		1

David Ford

Neal Shipley

Davis Chatfield

10:18 AM
EDT		10

Kris Ventura

Chandler Blanchet

Zach Bauchou

10:30 AM
EDT		1

Frankie Capan III

Luke Clanton

Austin Wylie

10:30 AM
EDT		10

Adrien Dumont de Chassart

Dan Brown

Christo Lamprecht

1:30 PM
EDT		1

Tom Kim

Lee Hodges

Alex Smalley

1:30 PM
EDT		10

Brendon Todd

Jimmy Walker

Hank Lebioda

1:42 PM
EDT		1

Matt Wallace

Tom Hoge

Carson Young

1:42 PM
EDT		10

Camilo Villegas

Takumi Kanaya

Kristoffer Reitan

1:54 PM
EDT		1

Erik van Rooyen

K.H. Lee

Eric Cole

1:54 PM
EDT		10

Nick Dunlap

Andrew Putnam

Justin Lower

2:06 PM
EDT		1

Ludvig Åberg

Robert MacIntyre

Jordan Spieth

2:06 PM
EDT		10

Ricky Castillo

Jhonattan Vegas

Brandt Snedeker

2:18 PM
EDT		1

Sepp Straka

Brian Harman

Billy Horschel

2:18 PM
EDT		10

Nick Taylor

Matt McCarty

Kevin Yu

2:30 PM
EDT		1

J.J. Spaun

Russell Henley

Stephan Jaeger

2:30 PM
EDT		10

Steven Fisk

Karl Vilips

Chris Kirk

2:42 PM
EDT		1

Mark Hubbard

Kevin Roy

Danny Walker

2:42 PM
EDT		10

Mackenzie Hughes

Chad Ramey

Beau Hossler

2:54 PM
EDT		1

Matthieu Pavon

Denny McCarthy

Johnny Keefer

2:54 PM
EDT		10

Patton Kizzire

Keith Mitchell

Jordan Smith

3:06 PM
EDT		1

Kensei Hirata

Adrien Saddier

Paul Waring

3:06 PM
EDT		10

Zecheng Dou

Jackson Suber

Gordon Sargent

3:18 PM
EDT		1

Pontus Nyholm

Marcelo Rozo

Charlie Crockett

3:18 PM
EDT		10

Patrick Fishburn

Alejandro Tosti

Jesper Svensson

3:30 PM
EDT		1

Jimmy Stanger

A.J. Ewart

John VanDerLaan

3:30 PM
EDT		10

Haotong Li

John Parry

Jeffrey Kang

Collin Morikawa withdraws from Valero Texas Open
Collin Morikawa withdrew from the Valero Texas Open on Tuesday, citing a back injury, after committing to the tournament last week.
  • Marisa Marcellino
    ,
  • Marisa Marcellino
    ,