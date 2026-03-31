Valero Texas Open 2026: First-round tee times, groupings and how to watch
The Valero Texas Open begins Thursday at TPC San Antonio. It’s the final event before the Masters and the winner, if not already qualified, will earn a trip to Augusta National.
How to watch the first round of the 2026 Valero Texas Open (ET):
- 3:30-4PM: Golf Central Pregame
- 4-7PM Valero Texas Open, Round 1
Here’s a look at tee times and groupings for the first round in San Antonio, Texas:
|Time
|Tee
|Players
|8:30 AM
EDT
|1
Lanto Griffin
Kevin Streelman
Max McGreevy
|8:30 AM
EDT
|10
Ryan Palmer
Dylan Wu
Mac Meissner
|8:42 AM
EDT
|1
Nick Hardy
Christiaan Bezuidenhout
Austin Smotherman
|8:42 AM
EDT
|10
Joel Dahmen
Bud Cauley
Chandler Phillips
|8:54 AM
EDT
|1
Taylor Moore
Sam Ryder
Bronson Burgoon
|8:54 AM
EDT
|10
Will Zalatoris
Patrick Rodgers
S.H. Kim
|9:06 AM
EDT
|1
William Mouw
J.T. Poston
Lucas Glover
|9:06 AM
EDT
|10
Tommy Fleetwood
Hideki Matsuyama
Rickie Fowler
|9:18 AM
EDT
|1
Sami Valimaki
Webb Simpson
Charley Hoffman
|9:18 AM
EDT
|10
Maverick McNealy
Tony Finau
Max Homa
|9:30 AM
EDT
|1
Adam Schenk
Matt Kuchar
Alex Noren
|9:30 AM
EDT
|10
Si Woo Kim
Michael Thorbjornsen
Marco Penge
|9:42 AM
EDT
|1
Joe Highsmith
Davis Thompson
Ryo Hisatsune
|9:42 AM
EDT
|10
Andrew Novak
Garrick Higgo
Sudarshan Yellamaraju
|9:54 AM
EDT
|1
Rafael Campos
Emiliano Grillo
Rico Hoey
|9:54 AM
EDT
|10
Brice Garnett
Adam Svensson
Thorbjørn Olesen
|10:06 AM
EDT
|1
Austin Eckroat
Peter Malnati
Doug Ghim
|10:06 AM
EDT
|10
Seamus Power
Michael Kim
Vince Whaley
|10:18 AM
EDT
|1
David Ford
Neal Shipley
Davis Chatfield
|10:18 AM
EDT
|10
Kris Ventura
Chandler Blanchet
Zach Bauchou
|10:30 AM
EDT
|1
Frankie Capan III
Luke Clanton
Austin Wylie
|10:30 AM
EDT
|10
Adrien Dumont de Chassart
Dan Brown
Christo Lamprecht
|1:30 PM
EDT
|1
Tom Kim
Lee Hodges
Alex Smalley
|1:30 PM
EDT
|10
Brendon Todd
Jimmy Walker
Hank Lebioda
|1:42 PM
EDT
|1
Matt Wallace
Tom Hoge
Carson Young
|1:42 PM
EDT
|10
Camilo Villegas
Takumi Kanaya
Kristoffer Reitan
|1:54 PM
EDT
|1
Erik van Rooyen
K.H. Lee
Eric Cole
|1:54 PM
EDT
|10
Nick Dunlap
Andrew Putnam
Justin Lower
|2:06 PM
EDT
|1
Ludvig Åberg
Robert MacIntyre
Jordan Spieth
|2:06 PM
EDT
|10
Ricky Castillo
Jhonattan Vegas
Brandt Snedeker
|2:18 PM
EDT
|1
Sepp Straka
Brian Harman
Billy Horschel
|2:18 PM
EDT
|10
Nick Taylor
Matt McCarty
Kevin Yu
|2:30 PM
EDT
|1
J.J. Spaun
Russell Henley
Stephan Jaeger
|2:30 PM
EDT
|10
Steven Fisk
Karl Vilips
Chris Kirk
|2:42 PM
EDT
|1
Mark Hubbard
Kevin Roy
Danny Walker
|2:42 PM
EDT
|10
Mackenzie Hughes
Chad Ramey
Beau Hossler
|2:54 PM
EDT
|1
Matthieu Pavon
Denny McCarthy
Johnny Keefer
|2:54 PM
EDT
|10
Patton Kizzire
Keith Mitchell
Jordan Smith
|3:06 PM
EDT
|1
Kensei Hirata
Adrien Saddier
Paul Waring
|3:06 PM
EDT
|10
Zecheng Dou
Jackson Suber
Gordon Sargent
|3:18 PM
EDT
|1
Pontus Nyholm
Marcelo Rozo
Charlie Crockett
|3:18 PM
EDT
|10
Patrick Fishburn
Alejandro Tosti
Jesper Svensson
|3:30 PM
EDT
|1
Jimmy Stanger
A.J. Ewart
John VanDerLaan
|3:30 PM
EDT
|10
Haotong Li
John Parry
Jeffrey Kang