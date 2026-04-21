Zurich Classic 2026: Tee times, format, how to watch first round of team event

  
Published April 21, 2026 02:11 PM
Winning Fitzpatrick brothers the team to beat at Zurich Classic?
April 21, 2026 02:08 PM
Momentum on their side, the Fitzpatrick brothers aim to keep it going at the Zurich Classic.

The PGA Tour’s lone team event, the Zurich Classic of New Orleans, begins Thursday with 18 holes of fourballs (better ball).

A field of 74 two-man teams will compete over the first two days at TPC Louisiana with a cut being made to the low 33 teams and ties. Friday’s play will be foursomes (alternate shot) before alternating between the two formats over the weekend.

Golf Channel’s live coverage starts Thursday at 3 p.m. ET.

Zurich Classic first-round tee times

TIME (TEE)
TEAMTEAM
8:00 AM
EDT (1)

Austin Cook

Jason Dufner

Sam Stevens

Zach Bauchou

8:00 AM
EDT (10)

Peter Malnati

Russell Knox

Ben Silverman

Cameron Champ

8:13 AM
EDT (1)

Mark Hubbard

Ryan Brehm

Ben Martin

Trace Crowe

8:13 AM
EDT (10)

Charley Hoffman

Nick Watney

Beau Hossler

Sam Ryder

8:26 AM
EDT (1)

Lanto Griffin

Ben Kohles

Chad Ramey

Justin Lower

8:26 AM
EDT (10)

David Lipsky

Rico Hoey

Danny Walker

Jimmy Stanger

8:39 AM
EDT (1)

Kevin Yu

Tom Kim

Taylor Pendrith

Mackenzie Hughes

8:39 AM
EDT (10)

Michael Brennan

Johnny Keefer

Karl Vilips

Michael Thorbjornsen

8:52 AM
EDT (1)

Davis Thompson

Austin Eckroat

Chris Kirk

Patton Kizzire

8:52 AM
EDT (10)

Ben Griffin

Andrew Novak

Wyndham Clark

Taylor Moore

9:05 AM
EDT (1)

Rafael Campos

Alejandro Tosti

Max McGreevy

Kevin Roy

9:05 AM
EDT (10)

Billy Horschel

Tom Hoge

Tony Finau

Max Greyserman

9:18 AM
EDT (1)

Jonathan Byrd

Chez Reavie

Alex Smalley

Hayden Springer

9:18 AM
EDT (10)

Davis Riley

Nick Hardy

Matti Schmid

Seamus Power

9:31 AM
EDT (1)

James Hahn

Kyle Stanley

Zac Blair

Patrick Fishburn

9:31 AM
EDT (10)

Camilo Villegas

Marcelo Rozo

Will Gordon

Paul Peterson

9:44 AM
EDT (1)

Frankie Capan III

Noah Goodwin

Pontus Nyholm

Jesper Svensson

9:44 AM
EDT (10)

Rasmus Neergaard-Petersen

Jacob Skov Olesen

Christo Lamprecht

Neal Shipley

12:50 PM
EDT (1)

Luke List

Henrik Norlander

Chandler Phillips

Carson Young

12:50 PM
EDT (10)

Troy Merritt

Robert Streb

Harry Higgs

Jeremy Paul

1:03 PM
EDT (1)

Joel Dahmen

Kevin Streelman

Andrew Putnam

Austin Smotherman

1:03 PM
EDT (10)

Brice Garnett

Lee Hodges

Eric Cole

Hank Lebioda

1:16 PM
EDT (1)

Ryan Gerard

Sudarshan Yellamaraju

Matt Wallace

Marco Penge

1:16 PM
EDT (10)

Adam Svensson

Adam Hadwin

Vince Whaley

Greyson Sigg

1:29 PM
EDT (1)

Matt Fitzpatrick

Alex Fitzpatrick

Brooks Koepka

Shane Lowry

1:29 PM
EDT (10)

Garrick Higgo

Matt Kuchar

Erik van Rooyen

Christiaan Bezuidenhout

1:42 PM
EDT (1)

Aaron Rai

Sahith Theegala

Luke Clanton

Blades Brown

1:42 PM
EDT (10)

William Mouw

Takumi Kanaya

Matt McCarty

Mac Meissner

1:55 PM
EDT (1)

Cam Davis

Geoff Ogilvy

Keith Mitchell

Brandt Snedeker

1:55 PM
EDT (10)

Adam Schenk

Tyler Duncan

Stephan Jaeger

Jackson Suber

2:08 PM
EDT (1)

Matthieu Pavon

Martin Couvra

Ryan Palmer

Chan Kim

2:08 PM
EDT (10)

Trey Mullinax

David Skinns

Scott Piercy

Taylor Montgomery

2:21 PM
EDT (1)

Nick Dunlap

Gordon Sargent

Kristoffer Reitan

Kris Ventura

2:21 PM
EDT (10)

Doug Ghim

Jeffrey Kang

Dylan Wu

Zecheng Dou

2:34 PM
EDT (1)

Haotong Li

Jordan Smith

Adrien Dumont de Chassart

Davis Chatfield

2:34 PM
EDT (10)

John Parry

Dan Brown

A.J. Ewart

Casey Jarvis

2:47 PM
EDT (10)

Chandler Blanchet

John VanDerLaan

Keita Nakajima

Kensei Hirata