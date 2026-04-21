Zurich Classic 2026: Tee times, format, how to watch first round of team event
The PGA Tour’s lone team event, the Zurich Classic of New Orleans, begins Thursday with 18 holes of fourballs (better ball).
A field of 74 two-man teams will compete over the first two days at TPC Louisiana with a cut being made to the low 33 teams and ties. Friday’s play will be foursomes (alternate shot) before alternating between the two formats over the weekend.
Golf Channel’s live coverage starts Thursday at 3 p.m. ET.
Zurich Classic first-round tee times
|TIME (TEE)
|TEAM
|TEAM
|8:00 AM
EDT (1)
Austin Cook
Jason Dufner
Sam Stevens
Zach Bauchou
|8:00 AM
EDT (10)
Peter Malnati
Russell Knox
Ben Silverman
Cameron Champ
|8:13 AM
EDT (1)
Mark Hubbard
Ryan Brehm
Ben Martin
Trace Crowe
|8:13 AM
EDT (10)
Charley Hoffman
Nick Watney
Beau Hossler
Sam Ryder
|8:26 AM
EDT (1)
Lanto Griffin
Ben Kohles
Chad Ramey
Justin Lower
|8:26 AM
EDT (10)
David Lipsky
Rico Hoey
Danny Walker
Jimmy Stanger
|8:39 AM
EDT (1)
Kevin Yu
Tom Kim
Taylor Pendrith
Mackenzie Hughes
|8:39 AM
EDT (10)
Michael Brennan
Johnny Keefer
Karl Vilips
Michael Thorbjornsen
|8:52 AM
EDT (1)
Davis Thompson
Austin Eckroat
Chris Kirk
Patton Kizzire
|8:52 AM
EDT (10)
Ben Griffin
Andrew Novak
Wyndham Clark
Taylor Moore
|9:05 AM
EDT (1)
Rafael Campos
Alejandro Tosti
Max McGreevy
Kevin Roy
|9:05 AM
EDT (10)
Billy Horschel
Tom Hoge
Tony Finau
Max Greyserman
|9:18 AM
EDT (1)
Jonathan Byrd
Chez Reavie
Alex Smalley
Hayden Springer
|9:18 AM
EDT (10)
Davis Riley
Nick Hardy
Matti Schmid
Seamus Power
|9:31 AM
EDT (1)
James Hahn
Kyle Stanley
Zac Blair
Patrick Fishburn
|9:31 AM
EDT (10)
Camilo Villegas
Marcelo Rozo
Will Gordon
Paul Peterson
|9:44 AM
EDT (1)
Frankie Capan III
Noah Goodwin
Pontus Nyholm
Jesper Svensson
|9:44 AM
EDT (10)
Rasmus Neergaard-Petersen
Jacob Skov Olesen
Christo Lamprecht
Neal Shipley
|12:50 PM
EDT (1)
Luke List
Henrik Norlander
Chandler Phillips
Carson Young
|12:50 PM
EDT (10)
Troy Merritt
Robert Streb
Harry Higgs
Jeremy Paul
|1:03 PM
EDT (1)
Joel Dahmen
Kevin Streelman
Andrew Putnam
Austin Smotherman
|1:03 PM
EDT (10)
Brice Garnett
Lee Hodges
Eric Cole
Hank Lebioda
|1:16 PM
EDT (1)
Ryan Gerard
Sudarshan Yellamaraju
Matt Wallace
Marco Penge
|1:16 PM
EDT (10)
Adam Svensson
Adam Hadwin
Vince Whaley
Greyson Sigg
|1:29 PM
EDT (1)
Matt Fitzpatrick
Alex Fitzpatrick
Brooks Koepka
Shane Lowry
|1:29 PM
EDT (10)
Garrick Higgo
Matt Kuchar
Erik van Rooyen
Christiaan Bezuidenhout
|1:42 PM
EDT (1)
Aaron Rai
Sahith Theegala
Luke Clanton
Blades Brown
|1:42 PM
EDT (10)
William Mouw
Takumi Kanaya
Matt McCarty
Mac Meissner
|1:55 PM
EDT (1)
Cam Davis
Geoff Ogilvy
Keith Mitchell
Brandt Snedeker
|1:55 PM
EDT (10)
Adam Schenk
Tyler Duncan
Stephan Jaeger
Jackson Suber
|2:08 PM
EDT (1)
Matthieu Pavon
Martin Couvra
Ryan Palmer
Chan Kim
|2:08 PM
EDT (10)
Trey Mullinax
David Skinns
Scott Piercy
Taylor Montgomery
|2:21 PM
EDT (1)
Nick Dunlap
Gordon Sargent
Kristoffer Reitan
Kris Ventura
|2:21 PM
EDT (10)
Doug Ghim
Jeffrey Kang
Dylan Wu
Zecheng Dou
|2:34 PM
EDT (1)
Haotong Li
Jordan Smith
Adrien Dumont de Chassart
Davis Chatfield
|2:34 PM
EDT (10)
John Parry
Dan Brown
A.J. Ewart
Casey Jarvis
|2:47 PM
EDT (10)
Chandler Blanchet
John VanDerLaan
Keita Nakajima
Kensei Hirata