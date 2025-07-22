Skip navigation
3M Open 2025: How to watch and first-round tee times, groupings at TPC Twin Cities

  
Published July 22, 2025 02:21 PM

Out with major season, in with playoff season. The ramp-up to the FedExCup Playoffs begins Thursday with the 3M Open.

Coverage of the opening two rounds is on Golf Channel from 4-7 p.m. ET each day. Here’s how they’ll line up to get things going at TPC Twin Cities (click here for Round 2).

Time
TeePlayers
6:45 AM
CDT		1

Nate Lashley

David Lipsky

Vince Whaley

6:45 AM
CDT		10

Kevin Kisner

Carson Young

Ben Silverman

6:56 AM
CDT		1

Danny Willett

Alex Noren

Harry Higgs

6:56 AM
CDT		10

Cameron Champ

Lanto Griffin

Greyson Sigg

7:07 AM
CDT		1

Patrick Rodgers

Sam Stevens

Mac Meissner

7:07 AM
CDT		10

Beau Hossler

Max Greyserman

Chandler Phillips

7:18 AM
CDT		1

Camilo Villegas

Seamus Power

Byeong Hun An

7:18 AM
CDT		10

Maverick McNealy

Sahith Theegala

Max Homa

7:29 AM
CDT		1

Kurt Kitayama

Adam Svensson

Tom Hoge

7:29 AM
CDT		10

Taylor Pendrith

Rickie Fowler

Tony Finau

7:40 AM
CDT		1

Kevin Yu

Peter Malnati

Adam Schenk

7:40 AM
CDT		10

Erik van Rooyen

Tom Kim

Sungjae Im

7:51 AM
CDT		1

Rafael Campos

Patton Kizzire

Taylor Moore

7:51 AM
CDT		10

Nick Dunlap

Davis Thompson

Gary Woodland

8:02 AM
CDT		1

Luke List

Emiliano Grillo

Zach Johnson

8:02 AM
CDT		10

Brice Garnett

Si Woo Kim

Adam Hadwin

8:13 AM
CDT		1

Aaron Baddeley

Eric Cole

Alex Smalley

8:13 AM
CDT		10

Chad Ramey

Ryo Hisatsune

Michael Thorbjornsen

8:24 AM
CDT		1

Jacob Bridgeman

Ben Kohles

Ben Martin

8:24 AM
CDT		10

Jackson Suber

Luke Clanton

Brendan Valdes

8:35 AM
CDT		1

Jesper Svensson

Taylor Dickson

Yi Cao

8:35 AM
CDT		10

Kris Ventura

Kevin Velo

Steven Fisk

8:46 AM
CDT		1

Harrison Endycott

Thomas Rosenmueller

Josh Radcliff

8:46 AM
CDT		10

Antoine Rozner

Cristobal Del Solar

Matthew Riedel

8:57 AM
CDT		1

Ricky Castillo

Niklas Norgaard

Michael La Sasso
(a)

8:57 AM
CDT		10

Jeremy Paul

Philip Knowles

Kaito Onishi

12:10 PM
CDT		1

Andrew Putnam

Thorbjørn Olesen

Kevin Roy

12:10 PM
CDT		10

Matti Schmid

Rico Hoey

Danny Walker

12:21 PM
CDT		1

Webb Simpson

Keith Mitchell

Isaiah Salinda

12:21 PM
CDT		10

Ryan Palmer

Troy Merritt

Joseph Bramlett

12:32 PM
CDT		1

Mark Hubbard

Hayden Buckley

David Skinns

12:32 PM
CDT		10

Trey Mullinax

Justin Lower

Dylan Wu

12:43 PM
CDT		1

Chris Gotterup

Wyndham Clark

Adam Scott

12:43 PM
CDT		10

Garrick Higgo

Nick Hardy

Matt Wallace

12:54 PM
CDT		1

Jhonattan Vegas

Sam Burns

Haotong Li

12:54 PM
CDT		10

Matt McCarty

Cam Davis

Mackenzie Hughes

1:05 PM
CDT		1

William Mouw

Akshay Bhatia

Jake Knapp

1:05 PM
CDT		10

Joe Highsmith

Austin Eckroat

Brandt Snedeker

1:16 PM
CDT		1

Chris Kirk

Lee Hodges

Christiaan Bezuidenhout

1:16 PM
CDT		10

Karl Vilips

Davis Riley

Matthieu Pavon

1:27 PM
CDT		1

Sam Ryder

Doug Ghim

Max McGreevy

1:27 PM
CDT		10

Chez Reavie

Patrick Fishburn

Sami Valimaki

1:38 PM
CDT		1

Chesson Hadley

Henrik Norlander

Chan Kim

1:38 PM
CDT		10

Joel Dahmen

Victor Perez

Will Gordon

1:49 PM
CDT		1

Hayden Springer

Paul Peterson

Thomas Campbell

1:49 PM
CDT		10

Pierceson Coody

Quade Cummins

Stephen Stallings Jr.

2:00 PM
CDT		1

Trevor Cone

John Pak

Gordon Sargent

2:00 PM
CDT		10

Taylor Montgomery

Brandon Matthews

Michael Feuerstein

2:11 PM
CDT		1

Noah Goodwin

Mason Andersen

Carson Herron

2:11 PM
CDT		10

Frankie Capan III

David Ford

Preston Stout
(a)

2:22 PM
CDT		1

Takumi Kanaya

Braden Thornberry

Max Herendeen
(a)

2:22 PM
CDT		10

Thriston Lawrence

Anders Albertson

Will Chandler