3M Open 2025: How to watch and first-round tee times, groupings at TPC Twin Cities
Out with major season, in with playoff season. The ramp-up to the FedExCup Playoffs begins Thursday with the 3M Open.
Coverage of the opening two rounds is on Golf Channel from 4-7 p.m. ET each day. Here’s how they’ll line up to get things going at TPC Twin Cities (click here for Round 2).
|Time
|Tee
|Players
|6:45 AM
CDT
|1
Nate Lashley
David Lipsky
Vince Whaley
|6:45 AM
CDT
|10
Kevin Kisner
Carson Young
Ben Silverman
|6:56 AM
CDT
|1
Danny Willett
Alex Noren
Harry Higgs
|6:56 AM
CDT
|10
Cameron Champ
Lanto Griffin
Greyson Sigg
|7:07 AM
CDT
|1
Patrick Rodgers
Sam Stevens
Mac Meissner
|7:07 AM
CDT
|10
Beau Hossler
Max Greyserman
Chandler Phillips
|7:18 AM
CDT
|1
Camilo Villegas
Seamus Power
Byeong Hun An
|7:18 AM
CDT
|10
Maverick McNealy
Sahith Theegala
Max Homa
|7:29 AM
CDT
|1
Kurt Kitayama
Adam Svensson
Tom Hoge
|7:29 AM
CDT
|10
Taylor Pendrith
Rickie Fowler
Tony Finau
|7:40 AM
CDT
|1
Kevin Yu
Peter Malnati
Adam Schenk
|7:40 AM
CDT
|10
Erik van Rooyen
Tom Kim
Sungjae Im
|7:51 AM
CDT
|1
Rafael Campos
Patton Kizzire
Taylor Moore
|7:51 AM
CDT
|10
Nick Dunlap
Davis Thompson
Gary Woodland
|8:02 AM
CDT
|1
Luke List
Emiliano Grillo
Zach Johnson
|8:02 AM
CDT
|10
Brice Garnett
Si Woo Kim
Adam Hadwin
|8:13 AM
CDT
|1
Aaron Baddeley
Eric Cole
Alex Smalley
|8:13 AM
CDT
|10
Chad Ramey
Ryo Hisatsune
Michael Thorbjornsen
|8:24 AM
CDT
|1
Jacob Bridgeman
Ben Kohles
Ben Martin
|8:24 AM
CDT
|10
Jackson Suber
Luke Clanton
Brendan Valdes
|8:35 AM
CDT
|1
Jesper Svensson
Taylor Dickson
Yi Cao
|8:35 AM
CDT
|10
Kris Ventura
Kevin Velo
Steven Fisk
|8:46 AM
CDT
|1
Harrison Endycott
Thomas Rosenmueller
Josh Radcliff
|8:46 AM
CDT
|10
Antoine Rozner
Cristobal Del Solar
Matthew Riedel
|8:57 AM
CDT
|1
Ricky Castillo
Niklas Norgaard
Michael La Sasso
|8:57 AM
CDT
|10
Jeremy Paul
Philip Knowles
Kaito Onishi
|12:10 PM
CDT
|1
Andrew Putnam
Thorbjørn Olesen
Kevin Roy
|12:10 PM
CDT
|10
Matti Schmid
Rico Hoey
Danny Walker
|12:21 PM
CDT
|1
Webb Simpson
Keith Mitchell
Isaiah Salinda
|12:21 PM
CDT
|10
Ryan Palmer
Troy Merritt
Joseph Bramlett
|12:32 PM
CDT
|1
Mark Hubbard
Hayden Buckley
David Skinns
|12:32 PM
CDT
|10
Trey Mullinax
Justin Lower
Dylan Wu
|12:43 PM
CDT
|1
Chris Gotterup
Wyndham Clark
Adam Scott
|12:43 PM
CDT
|10
Garrick Higgo
Nick Hardy
Matt Wallace
|12:54 PM
CDT
|1
Jhonattan Vegas
Sam Burns
Haotong Li
|12:54 PM
CDT
|10
Matt McCarty
Cam Davis
Mackenzie Hughes
|1:05 PM
CDT
|1
William Mouw
Akshay Bhatia
Jake Knapp
|1:05 PM
CDT
|10
Joe Highsmith
Austin Eckroat
Brandt Snedeker
|1:16 PM
CDT
|1
Chris Kirk
Lee Hodges
Christiaan Bezuidenhout
|1:16 PM
CDT
|10
Karl Vilips
Davis Riley
Matthieu Pavon
|1:27 PM
CDT
|1
Sam Ryder
Doug Ghim
Max McGreevy
|1:27 PM
CDT
|10
Chez Reavie
Patrick Fishburn
Sami Valimaki
|1:38 PM
CDT
|1
Chesson Hadley
Henrik Norlander
Chan Kim
|1:38 PM
CDT
|10
Joel Dahmen
Victor Perez
Will Gordon
|1:49 PM
CDT
|1
Hayden Springer
Paul Peterson
Thomas Campbell
|1:49 PM
CDT
|10
Pierceson Coody
Quade Cummins
Stephen Stallings Jr.
|2:00 PM
CDT
|1
Trevor Cone
John Pak
Gordon Sargent
|2:00 PM
CDT
|10
Taylor Montgomery
Brandon Matthews
Michael Feuerstein
|2:11 PM
CDT
|1
Noah Goodwin
Mason Andersen
Carson Herron
|2:11 PM
CDT
|10
Frankie Capan III
David Ford
Preston Stout
|2:22 PM
CDT
|1
Takumi Kanaya
Braden Thornberry
Max Herendeen
|2:22 PM
CDT
|10
Thriston Lawrence
Anders Albertson
Will Chandler