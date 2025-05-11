Truist Championship 2025: Final leaderboard, results and scores from Sepp Straka’s win
Published May 11, 2025 06:16 PM
Sepp Straka outdueled Shane Lowry and held off Justin Thomas to win the $20 million Truist Championship, the sixth of eight signature events on the PGA Tour calendar.
Here’s a look at the final results and full scores from the no-cut tournament in Flourtown, Pennsylvania:
|POS.
|PLAYER
|SCORE
|R1
|R2
|R3
|R4
|1
|S. Straka
|-16
|63
|67
|66
|64
|2
|S. Lowry
|-15
|64
|65
|67
|65
|3
|J. Thomas
|-14
|66
|67
|66
|67
|T4
|P. Cantlay
|-12
|65
|68
|70
|65
|T4
|T. Fleetwood
|-12
|68
|68
|67
|65
|T4
|J. Bridgeman
|-12
|71
|67
|65
|65
|T7
|R. McIlroy
|-10
|66
|67
|69
|68
|T7
|S. Jaeger
|-10
|65
|69
|70
|66
|T7
|K. Mitchell
|-10
|61
|67
|71
|71
|T7
|C. Young
|-10
|66
|70
|68
|66
|T11
|H. English
|-9
|65
|70
|68
|68
|T11
|D. Berger
|-9
|68
|69
|68
|66
|T11
|C. Conners
|-9
|67
|71
|66
|67
|T11
|X. Schauffele
|-9
|67
|69
|69
|66
|T15
|R. Fowler
|-8
|63
|71
|69
|69
|T15
|T. Finau
|-8
|65
|70
|67
|70
|T17
|H. Matsuyama
|-7
|65
|72
|63
|73
|T17
|N. Taylor
|-7
|67
|68
|67
|71
|T17
|S. Kim
|-7
|65
|68
|71
|69
|T17
|J. Spaun
|-7
|67
|70
|69
|67
|T17
|C. Morikawa
|-7
|63
|70
|72
|68
|T17
|A. Novak
|-7
|66
|71
|72
|64
|T23
|M. Fitzpatrick
|-6
|68
|70
|68
|68
|T23
|J. Poston
|-6
|65
|70
|69
|70
|T23
|A. Rai
|-6
|65
|72
|71
|66
|T23
|S. Im
|-6
|69
|66
|67
|72
|T23
|R. Hojgaard
|-6
|66
|70
|71
|67
|T23
|S. Stevens
|-6
|64
|71
|69
|70
|T23
|D. Thompson
|-6
|65
|72
|70
|67
|T30
|K. Bradley
|-5
|64
|72
|68
|71
|T30
|M. Homa
|-5
|66
|68
|70
|71
|T30
|T. Detry
|-5
|65
|69
|73
|68
|T30
|S. Burns
|-5
|65
|70
|67
|73
|T34
|A. Scott
|-4
|68
|70
|70
|68
|T34
|J. Spieth
|-4
|70
|68
|68
|70
|T34
|G. Woodland
|-4
|68
|66
|72
|70
|T34
|B. An
|-4
|67
|71
|68
|70
|T34
|E. Van Rooyen
|-4
|65
|70
|73
|68
|T34
|B. Campbell
|-4
|67
|72
|69
|68
|T34
|E. Cole
|-4
|65
|71
|68
|72
|T34
|R. Macintyre
|-4
|69
|68
|72
|67
|T42
|C. Kirk
|-3
|68
|73
|71
|65
|T42
|P. Rodgers
|-3
|70
|69
|69
|69
|T42
|C. Bezuidenhout
|-3
|67
|71
|71
|68
|T42
|R. Gerard
|-3
|69
|71
|68
|69
|T46
|B. Harman
|-2
|69
|70
|72
|67
|T46
|R. Henley
|-2
|65
|74
|72
|67
|T46
|D. McCarthy
|-2
|62
|73
|74
|69
|T46
|B. Griffin
|-2
|66
|70
|72
|70
|T46
|A. Bhatia
|-2
|63
|70
|71
|74
|T51
|A. Noren
|-1
|67
|68
|72
|72
|T51
|M. Lee
|-1
|69
|68
|72
|70
|T51
|A. Eckroat
|-1
|67
|72
|72
|68
|T54
|W. Zalatoris
|E
|66
|75
|68
|71
|T54
|M. Pavon
|E
|68
|73
|72
|67
|T54
|C. Davis
|E
|69
|69
|70
|72
|T54
|M. Greyserman
|E
|67
|73
|73
|67
|T54
|V. Hovland
|E
|69
|70
|71
|70
|T54
|M. Thorbjornsen
|E
|69
|69
|72
|70
|T60
|A. Hadwin
|1
|71
|69
|72
|69
|T60
|M. McNealy
|1
|68
|69
|72
|72
|T60
|L. Aberg
|1
|66
|71
|75
|69
|T63
|T. Hoge
|2
|68
|73
|69
|72
|T63
|W. Clark
|2
|69
|73
|70
|70
|65
|T. Pendrith
|3
|66
|70
|76
|71
|T66
|L. Glover
|4
|72
|70
|70
|72
|T66
|J. Highsmith
|4
|64
|74
|71
|75
|68
|G. Higgo
|6
|68
|70
|77
|71
|69
|N. Dunlap
|8
|72
|66
|72
|78
|WD
|J. Rose
|7
|70
|77
|-
|-
|WD
|M. Kim
|7
|72
|72
|-
|-
|WD
|S. Theegala
|8
|69
|71
|78
|-