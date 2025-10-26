Skip navigation
Bank of Utah Championship 2025: Final-round tee times, TV times, how to watch

  
Published October 25, 2025 10:26 PM
Brennan leads after breakthrough 65 in Utah
October 24, 2025 08:23 PM
After firing a 6-under 65 to lead the Bank of Utah Championship on Friday, Michael Brennan reflects on his Wake Forest pedigree and how certain wins have shaped his first real PGA Tour weekend.

The PGA Tour’s fourth FedExCup Fall event, the Bank of Utah Championship, concludes Sunday.

Final-round coverage begins at 4:30 p.m. ET on Golf Channel. Here’s a look at tee times and groupings at Black Desert Resort in Ivins, Utah.

Bank Of Utah Championship 2025 - Round Three
Sponsor’s invite Michael Brennan leads by two at Bank of Utah Championship
Michael Brennan got into the Bank of Utah Championship on a sponsor exemption after tearing up the PGA Tour Americas. He’s in position to leave Black Desert on Sunday as a PGA Tour winner.

Time
TeePlayers
11:48 AM
EDT		1

Kaito Onishi

Sahith Theegala

Owen Stamper

11:48 AM
EDT		10

Jeremy Paul

Tim Widing

Tom Hoge

12:00 PM
EDT		1

Patrick Rodgers

Max McGreevy

Ben Kohles

12:00 PM
EDT		10

Adam Schenk

David Lipsky

Michael Thorbjornsen

12:12 PM
EDT		1

Christiaan Bezuidenhout

Greyson Sigg

Chad Ramey

12:12 PM
EDT		10

Victor Perez

Harrison Endycott

Brandt Snedeker

12:24 PM
EDT		1

Cameron Champ

Braden Thornberry

Ryan Gerard

12:24 PM
EDT		10

Trey Mullinax

Francesco Molinari

Kurt Kitayama

12:36 PM
EDT		1

Zac Blair

Doc Redman

Mac Meissner

12:36 PM
EDT		10

Isaiah Salinda

Trevor Cone

Jason Day

12:48 PM
EDT		1

Billy Horschel

Hayden Buckley

Stephan Jaeger

12:48 PM
EDT		10

Paul Peterson

Luke Clanton

Vince Whaley

1:00 PM
EDT		1

Kris Ventura

Kevin Velo

Jackson Suber

1:00 PM
EDT		10

Connor Howe

Adam Svensson

Seamus Power

1:12 PM
EDT		1

Max Homa

Sam Ryder

Takumi Kanaya

1:12 PM
EDT		10

Karl Vilips

Jesper Svensson

Doug Ghim

1:24 PM
EDT		1

David Ford

Austin Cook

Sebastian Moss

1:24 PM
EDT		10

Patton Kizzire

Danny Walker

Taylor Moore

1:36 PM
EDT		1

Thorbjørn Olesen

Ben Silverman

Justin Lower

1:36 PM
EDT		10

Kevin Roy

Frankie Capan III

1:48 PM
EDT		1

Kevin Yu

Pierceson Coody

Hayden Springer

1:48 PM
EDT		10

Quade Cummins

Harry Higgs

2:00 PM
EDT		1

Michael Brennan

Matt McCarty

Rico Hoey